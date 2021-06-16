"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера

Дело не в том, что российский лидер предложил какие-то новые, революционные подходы к современной ситуации. Общественность, честно говоря, уже устала от революционных подходов: то нам предлагают не есть мяса, то не летать на самолетах, то зачем-то стоять на коленях перед афроамериканцами. Нет, президент России попросту сказал журналисту NBC Киру Симмонсу правду.

Это абсолютно эксклюзивный по нынешним временам месседж. Англосаксонские СМИ и многие некритично следующие за ними массмедиа по всему миру окутывают свою публику такой сложной смесью лжи, вранья, умолчаний, фейковых новостей, что простые факты, доложенные президентом России, уже воспринимаются как откровение. Они произвели оглушительное впечатление на аудиторию. О реакции западных слушателей на интервью российского лидера – в материале обозревателя РИА Новости.

Речь, конечно, не идет об официальных СМИ. Те продолжают уныло навязывать свою повестку, обвиняя Россию и ее лидера во всех смертных грехах. Однако в комментариях к редакционным статьям в соцсетях "расцветают сто цветов" самых разных, зачастую противоположных мнений.

Интересно, что в преддверии саммита в Женеве президент Байден тоже сделал ряд заявлений. Но это вполне ритуальные формулы, вяло журчащий ручеек политической риторики — "права человека", "демократия", "проявим жесткость"… Никого это не интересует, никто это увлеченно не обсуждает. А вот слова Путина действительно дошли до самых разных людей, в хлам порвав навязанные шаблоны.

"Я ему (Путину) верю больше, чем всей нашей клоунской администрации," — признается американский читатель из Невады на сайте британского таблоида Daily Mail. "Чего ж ты не свалишь в Россию?" — возражает ему оппонент. "Это просто невероятно, сколько здесь людей топят за Путина", — пишет комментатор. "Если он тебе не нравится, это не значит, что он не прав", — спорит с ним другой. "Он бы не допустил весь тот бардак, что творится сегодня в Америке", — подытоживает третий.

Очень хорошо видно, что Путин сумел через головы, как он выразился, "правящих кругов" обратиться напрямую к широким массам. Народ почувствовал это в высшей степени — слишком разителен был контраст с той насквозь лживой официозной повесткой, которую глобальный истеблишмент "впаривает" человечеству.

Конечно, многим не захотелось выходить из дезинформационной матрицы, в которую их посадили "либеральные" СМИ. В конце концов, картина мира, которую навязывают своим пользователям CNN и Facebook, проста и непротиворечива. Еда и бензин дорожают, долгов все больше, ипотека просрочена, работы нет. Кто в этом виноват? Ну конечно же, русские! Эта страшилка позволяет зарубежным интернет-воинам годами лежать на диване и ничего не делать. А вот если признать, что во всем этом виновато конкретно твое правительство, это же надо отрываться от дивана, выходить на улицу, что-то предпринимать… Нет, это слишком сложно, не надо всего этого.

Поэтому некоторые предпочитают сидеть и бояться. "Очень страшное это интервью", — комментирует пользователь YouTube сюжет NBC. "Он (Путин) пугает", — вторит ему другой. "Меня тоже", — поддакивает третий.

Ну да, ну да. Демонизация в чистом виде. "Просвещенные" европейцы и их духовные наследники американцы вновь погрузились в чисто средневековую одержимость дьяволом. Придумали себе страшную фигуру, свалили на нее все зло в мире и упиваются собственным страхом. Еще со времен религиозных войн правящие круги Запада с успехом используют эту технологию для оглупления масс.

Однако подавляющее большинство комментаторов увидели в словах Путина реальный выход из того тупика, в который завел их глобальный истеблишмент. Особенно приободрились трамписты — причем не только американские сторонники бывшего президента США, но и вся его мировая группа поддержки.

Цитата про то, что "бывший президент США господин Трамп — человек незаурядный, талантливый", разошлась по всем соцсетям и СМИ и как бальзам на душу пришлась всем тем, кто поддерживает здоровый национализм и нежелание лезть в дела других государств.

Дело ведь тут не лично в Трампе. Простые американцы отлично понимают, что изоляционистская политика экс-президента была выгодна им, способствуя укреплению и США, и одновременно мира во всем мире. В то время как информационные, экономические и культурные войны, которые Демпартия разжигает по всему миру, норовят разнести по кирпичику и Штаты, и все ведущие мировые державы.

"Путин - националист. Он не любит мировое правительство точно так же, как вы и я. На том они и сходятся — Путин и Трамп", — доходчиво описывает ситуацию читатель американского сайта Breitbart.

"Белые "либеральные" антиамериканцы испытывают просто болезненную ненависть к России, — рассуждает американский комментатор на сайте Daily Mail. — Заметьте, последние лет пять-шесть они безостановочно обвиняют Россию во всем, что им не нравится. Они бесславно проигрывают выборы, значит, виновата Россия, и это только самый позорный и смешной пример".

В ходе обсуждения интервью Путина публика припомнила пресловутый байденовский ляп про "убийцу" и откровенно его высмеяла. "Вы у Мишель спросите, каково это — быть замужем за убийцей", — саркастически заметил читатель английской Independent, намекая на многочисленные приказы об убийствах мирных граждан с беспилотников, которые в бытность свою президентом США каждый вторник отдавал Барак Обама.

"Что за фигня? — весь на эмоциях спрашивает комментатор на Realclearpolitics. — Что-то я не припомню, чтобы NBC спрашивала Клинтонов про многие, очень многие загадочные убийства, которые им приписывают".

Абсолютным хитом мировой прессы стала цитата про американцев, взятых под стражу после "штурма" Конгресса 6 января: "450 человек арестованы, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет, и они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды?" Впервые за многие годы американцы — да и весь мир — задумались о том, что в сияющем граде на холме, цитадели, так сказать, демократии беспощадно травят политических диссидентов. А то и убивают их средь бела дня, чему пример — трагическая судьба Эшли Бэббит.

О чем свидетельствует страстная, заинтересованная, сверхэмоциональная реакция мирового сообщества на интервью российского президента? Да просто-напросто о том, что Россия сегодня вернулась в число глобальных сверхдержав. Мнение ее лидера по всем вопросам анализируется, пристрастно рассматривается, горячо обсуждается. Это всем интересно, это всех волнует.

Многие годы нам впаривали утомительную ложь о слабой экономике, о "стране-бензоколонке". Нет, это пораженческое вранье даже не достойно дискуссии. Встреча Путина и Байдена уже стала главным событием в современной политике. Об этом еще до начала саммита думают и говорят сотни миллионов людей во всем мире — от Китая до Украины. "Путин и Си на сегодня самые могущественные лидеры в мире, — полагает комментатор из Нью-Йорка. — Байден играет вторую скрипку".

Не станем накануне саммита в Женеве цитировать всю ту критику, которую изобильно исторгают на своего президента граждане США в соцсетях и разделах "Комментарии" ведущих мировых СМИ. Там хватает и личных оскорблений, и не очень приличных высказываний относительно дипломатических талантов Байдена. Для руководителя любой цивилизованной державы это был бы, наверное, повод задуматься о своем служебном соответствии.

Процитируем просто комментатора из Сент-Луиса, США: "Хотел бы я Путина в президенты — вместо Байдена и Харрис — в любой момент!"

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