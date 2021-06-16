В Приднестровье стреляют по иллюзиям НАТО

Плановая активизация мероприятий боевой подготовки в Оперативной группе российских войск в Приднестровье свидетельствует о твердом намерении РФ сохранить мир на земле Молдовы, пресечь любые провокации и рецидивы вооруженного конфликта в регионе.

Летняя боевая учеба Западного военного округа (ЗВО) набирает обороты в России. Активизация учений наблюдается и в подчиненной ЗВО Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ). В соответствии с планом боевой подготовки войск округа 16 июня состоялось специальное занятие на войсковом стрельбище с разведчиками, которые совершили марш-бросок в тыл условного противника. Разведгруппа отработала бесшумный подход к наблюдательному пункту и взятие часовых в плен без единого выстрела, после чего уничтожила командный пункт условного противника. При отходе к своим позициям разведчики использовали дымовую завесу и средства имитации огневого налета (около 1000 единиц) – для дезориентации и дезорганизации противника. Специалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Днем ранее в Приднестровье состоялись плановые занятия с экипажами боевых машин и подразделениями связистов Оперативной группы российских войск. На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ экипажи бронетранспортеров (БТР) и бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) отработали нормативы по огневой подготовке. На маршруте была создана мишенная обстановка для выполнения стрельб из всех видов вооружения (пулеметы КПВТ и ПКТ, гранатометы РПГ-7 и АГС-17) всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками. Экипажи успешно поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет противника. При выполнении стрельбы цели находились на дальности от 300 до 1000 метров.

Занятие по связи с военнослужащими ОГРВ в Приднестровье прошло по теме развертывания и свертывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи. Военные связисты отработали действия по развертыванию средств связи и организации привязки к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям. А также организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки противника – для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями. Особенно сложной оказалась отработка действий в случае боевых и аварийных повреждений техники связи. Итоги занятия подтвердили готовность подразделений связи ОГРВ ПРРМ к выполнению задач по предназначению.

Обстановка в Восточной Европе неспокойная, Пентагон и НАТО непрерывно и очень опасно маневрируют в Черноморском регионе. У кого-то может сложиться впечатление, будто Оперативная группа российских войск в Приднестровье готовится к войне. Однако главная задача российских военнослужащих и, в частности, мотострелкового батальона ОГРВ – поддержание мира в Зоне безопасности в составе Совместных Миротворческих Сил. Заметим, что в Молдове уже почти 29 лет стреляют исключительно по мишеням на полигонах, и это – заслуга российских миротворцев.

Позиций не сдадут

Активизацию войсковых мероприятий в Приднестровье некоторые молдавские эксперты и парламентарии пытались связать с крупномасштабным сосредоточением частей украинской армии в Донбассе и на границе с Крымом, а также "зеркальной" переброской нескольких дивизий и 58-армии ВС РФ. Вроде бы, еще в апреле ревели двигателями российские бронетранспортеры в районе военного аэродрома в Тирасполе, от которого до границы с Украиной около 10 км, и это якобы подразделения ОГРВ готовились к "броску на Киев" с запада. Только гипертрофированная фантазия позволяет представить, как относительно небольшой контингент российских войск (около 2000 человек) из Приднестровского региона РМ вдруг совершит бросок в направлении украинской Одессы и далее. ОГРВ выполняет две совершенно конкретные задачи – осуществляет миротворческую деятельность и охраняет арсенал с боеприпасами близ села Колбасна. Для прочих операций у России имеются иные войсковые формирования, силы и средства.

Начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрий Зеленков ранее заявил: "Мы здесь не для ведения боевых действий, а для ведения миротворческой операции. И второе – охрана особо важных объектов. Воевать – такой задачи нет. Но тем не менее всегда может существовать угроза нападения на российского солдата. Нам не нужна артиллерия, высокоточное оружие. Численного состава и техники нам хватает для ведения миротворческой операции".

Миротворческий, антитеррористический характер задач ОГРВ означает, что в ситуации вспышки в Приднестровье серьезных боевых действий с превосходящими силами противника российским подразделениям необходимо продержаться какое-то время до прибытия подкрепления. И позиций они не сдадут, ведь комплектование ОГРВ осуществляется преимущественно за счет местных жителей (половина из 465 тысяч жителей Приднестровья – граждане России). Как придет подкрепление из ЗВО или ЮВО – тема отдельной, вероятно, десантной операции, но иллюзий у вероятного противника здесь быть не должно. "Закон сообщающихся сосудов" сработает, как и в августе 2008 года – в ходе пятидневной операции принуждения Грузии к миру.

Неизвлекаемый арсенал

Россия в июле 1992 года остановила вооруженную агрессию Молдовы против Приднестровья, с которой не справились несколько согласительных комиссий с участием международных представителей. Кровопролитие удалось прекратить лишь российским военнослужащим. Под эгидой РФ в миротворческой операции – на основе межгосударственных соглашений – участвуют Приднестровье и РМ, а также группа военных наблюдателей от Украины.

Российским военнослужащим приходится охранять не только мир, но и огромный арсенал боеприпасов времен СССР близ села Колбасна, который транспортировке не подлежат. Утилизировать на месте 20 тысяч тонн ракет и снарядов – опасно, при взрыве радиус разлета составит 40 километров. При этом Молдова и Украина блокируют ротацию миротворцев РФ – нарушают соглашение, по которому в Приднестровье введены миротворческие силы (в присутствии главы ОБСЕ под этим документом поставили подписи президенты России и Молдовы). Кишинев пытается ликвидировать миротворческую миссию "малыми шагами", не выходя из мирного соглашения от 1992 года. В недавних учениях румынского и американского спецназа на территории РМ) просматривается и силовой сценарий. По договору между Кишиневом и Бухарестом для совместных операций Румыния может ввести в Молдову войска и боевую технику.

С другой стороны, лидер Приднестровья Вадим Красносельский не раз заявлял, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ. Присутствие российских войск в Приднестровье почти 29 лет способствует сохранению мира на обоих берегах Днестра и создает условия для переговорного процесса и политического диалога.

МИД России называет планы вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья попыткой подрыва усилий по мирному урегулированию. Дальнейший крен Молдовы в сторону НАТО и гипотетический вывод российских миротворцев (каким его представляют отдельные политики и военачальники в Кишиневе, Бухаресте, Киеве, Брюсселе, Вашингтоне) – крайне взрывоопасны для региона. Региональная эскалация ради ускорения "атлантизации" РМ совершенно неконструктивна. Лучше договариваться по-хорошему.

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