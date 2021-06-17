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Заброшенные здания Кишинева, иллюстративное фото

Когда родители уезжают за границу, а дети гибнут на "заброшках"

© Sputnik / Mihai Caraus
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210617/35157730/kogda-roditeli-uezzhayut-za-granicu-deti-gibnut-na-zabroshkah.html

Что происходит со страной, в которой ребенок без сознания и с тяжелыми травмами почти сутки лежал под дождем у заброшенного здания.

Точную дату, когда произошла трагедия, полиция еще устанавливает. Но нашли 13-летнюю девочку только 15 июня, с тяжелыми травмами и без сознания, посреди заброшенных руин Молодежного центра имени Юрия Гагарина, построенного в 1970 году. В полиции не исключают, что она находилась под воздействием наркотиков-"солей", популярных среди молодежи из-за дешевизны.

Девочка около суток пролежала на "заброшке", где до сих пор на стене выложена старая советская мозаика "Покорителям космоса". Под дождем, в одном нижнем белье, со сломанным позвоночником. Неизвестно, что еще происходило с несчастным ребенком среди бетонных руин, облюбованных наркоманами и "бомжами".

Если придерживаться хронологии, вернее было бы сказать, что нашли ее на территории заброшенного ночного клуба Mals. Его открыли в здании бывшего центра им. Гагарина, когда отрясли с ног прах проклятого советского прошлого, так сильно мешавшего национальному возрождению.

Однако в процессе возрождения другого молодежного центра так и не построили, за все 30 лет независимости. Не нужны оказались молодежные центры и Гагарин. Зато оказались нужны ночные клубы с пьяными плясками, доступной "наркотой" и скудно одетыми девицами.

А еще срочно потребовались новые памятники, у которых так удобно проклинать советскую эпоху. Ту самую, когда по всей республике строили центры для молодежи, — а еще школы и больницы, заводы и фермы, системы орошения и дороги. Есть даже "памятник советской оккупации" (в просторечии — "камень Гимпу"), что стоит у здания правительства, заботливо перевитый трехцветными ленточками.

Зал заседаний правительства РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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К одному из таких монументов, за день до трагедии президент Майя Санду в сопровождении и. о. премьера Аурелиу Чокоя возложила цветы — к памятнику "Жертвам депортаций коммунистического режима" (так он называется точно). К тому самому, что был воздвигнут у железнодорожного вокзала в бытность Дорина Киртоакэ мэром столицы. Вообще-то "День памяти жертв сталинизма" в память о депортациях отмечается в Молдове 6 июля, начиная с 2016 года. Но надо понимать, что 6 июля — это аккурат перед выборами, когда самый накал предвыборной кампании, и там хватит других поводов. А тут такая удобная дата, начало первой волны депортаций.

Девочка так и не придет в сознание, не выйдет из комы. И умрет, в больнице, не дожив в своей маленькой жизни до 14 лет. А жизнь продолжится дальше. И предвыборная кампания продолжится дальше, и депутаты продолжат произносить зажигательные речи с трибун, размахивая флагами и требуя открыть больше избирательных участков за границей. Как будто в стране уже все хорошо, все счастливы, и единственной проблемой осталось число участков для тех, кто сумел сбежать от такого счастья.

Уехал в свое время в Италию на заработки и отец погибшей девочки. Ее семья повторила судьбу многих семей Молдовы, разрушенных и уничтоженных "гастарбайтерством" (у нас это красиво называют "трудовой миграцией", как будто наше бегство от нищеты — то же самое, что переезд работника из одной страны ЕС в другую, еще более благополучную).

Апелляционная палата Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Депутат PAS – о решении Апелляционной палаты: нужно 190 избирательных участков

Много в Молдове таких судеб, слишком много. Официальная статистика, что учитывает тысячи безнадзорных, беспризорных и социально уязвимых детей, лишь вершина айсберга. Сколько по селам Молдовы детей, оставленных на одного замученного родителя? И это в лучшем случае, потому что сплошь и рядом уезжают на заработки и мать, и отец, оставляя детей на старых бабушек или просто на братьев и сестер, что постарше. Сколько детей остались без нормального детства? Посчитайте, сколько гастарбайтеров покинули Молдову, и получите примерную цифру.

Сейчас о погибшей девочке пишут всякое. Пишут, что употребляла наркотики (как и многие ее сверстники). Что сбегала из дома, жила со взрослыми мужчинами в свои 13 лет. Как обычно, в социальных сетях свары, кто виноват, и как надо воспитывать детей.

Хотелось бы понять, как вообще спорщики собираются воспитывать детей в стране, в которой тридцать лет назад жили почти четыре миллиона человек — а теперь осталось 2,6 миллиона? В стране, из которой потоком текут люди, куда попало, лишь бы найти другую, нормальную и обеспеченную жизнь.

Фотоснимки с места трагедии — потемневшая от времени старая мозаика "Покорителям космоса", а рядом — ржавая вывеска "ночной клуб Mals", — отлично иллюстрирует то, что происходит в Молдове. Это же суть нашего времени, всех перемен, на которые оказался способен политический класс страны и всех "реформ", которые этим классом были затеяны. У них было на это три десятка лет, и какого еще дополнительного времени они хотят? Хватит с умным видом болтать об европейской интеграции, придумайте что-нибудь, чтобы дети не гибли — в грязи, без сознания, в самый черный момент своей короткой и несчастливой жизни.

Наверное, пора говорить уже не о воспитании, а о выживании детей в государстве, где вместо молодежных центров открываются только ночные клубы.

Сельский дом. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Можно говорить что угодно, выбирать любые слова, но в "проклятом советском прошлом" дети не гибли, не сумев справиться со "взрослыми" проблемами, с которыми слишком рано столкнулись. А их тела не лежали сутками под дождем, на "заброшках". Потому что в том далеком 1970 году, когда в Кишиневе был построен Молодежный центр имени Юрия Гагарина, власть в огромной стране не задавала вопросов, — сколько стоит построить для детей безопасную, спокойную и правильную жизнь. Сколько потребуется денег, столько это и будет стоить, и все. И пунктум, такой был подход.

Неблагополучные дети были всегда. Не было неблагополучной системы, в которой сейчас дети вынуждены бороться за выживание. Не сумела бы несчастная погибшая девочка скатиться в пропасть в том далеком 1970 году. Где-то, да подхватили бы ее, не дома, так в школе, не в школе, так в детской комнате милиции. И взялась бы за нее гигантская машина опеки, не выпускавшая детей из-под контроля ни на секунду. А случись что — полетели бы головы со страшной силой, по всей вертикали, от Кишинева и до самой Москвы.

"Наркотики в школе", "продажа детей", "сексуальная эксплуатация несовершеннолетних"? В том самом 1970 году это прозвучало бы как дикая фантасмагория, как порождение больного, извращенного разума. Иначе была устроена жизнь, и даже за создание ситуации, когда детям могло бы что-нибудь угрожать, виновных карали тут же, немедленно, быстро и эффективно.

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Говорят, прошлого не вернешь. Да не надо его возвращать, господа политики. Но обещали же сделать лучше, чем было — ради этого же, все тридцать лет, продолжается непрестанная, самоотверженная борьба. Ради этого затевали реформы и евроинтеграцию, плескались водой из графинов в парламенте и ездили на тракторах по Кишиневу.

Как, сделали?

Да, и еще, пара слов о памятниках. Очень хочется увидеть — и не только на железнодорожном вокзале, но и в аэропорту, и на каждом КПП на границе Молдовы — памятники полутора миллионам жертв "трудовой миграции". Бесконечной скорбной череде людей, которые были фактически изгнаны из Молдовы за годы независимости.

Постройте памятники разрушенным семьям и уничтоженным надеждам, сломанному будущему и тоске по родным местам. Памятники погибшим детям, чьи маленькие жизни были скомканы, сломаны и выброшены на пустырь, под дождь, в грязную кучу мусора — под ржавую вывеску "Ночной клуб" и потускневшую мозаику "Покорителям космоса".

Постройте такие памятники. Это будет честно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
политический класс, предвыборная кампания, дети

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