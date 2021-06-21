Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике

Такой инфляции в США не было со времен глобального финансового кризиса 2008-го, но регулятор отказывается ужесточать монетарную политику.

В Deutsche Bank уже предупредили: бездействие ничем хорошим не закончится. Эта бомба замедленного действия угрожает всей мировой экономике. Подробности - в материале корреспондента РИА Новости.

Разгон инфляции

В мае инфляция в США взлетела до пяти процентов в годовом выражении. А базовый индекс потребительских цен, не включающий волатильные товары, таких как энергоносители и продукты питания, прибавил 3,8 процента по сравнению с прошлым годом — максимум с июня 1992-го. Подорожало все — автомобили, техника, мебель, авиабилеты, одежда, продукты.

Экономисты Всемирного банка уверяют, что большинству стран (в том числе России, применяющих таргетирование инфляции, беспокоиться не о чем: показатель удастся вернуть в границы целевого диапазона.

Однако в США ситуация иная. Федеральная резервная система бездействует. Еще в марте глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит проблемы во временном превышении таргета в два процента.

Причины разгона потребительских цен очевидны. На антикризисные меры с начала пандемии американские власти уже потратили от шести до девяти триллионов долларов, запустив печатный станок на полную мощность. А с приходом Джо Байдена экономика страны получила еще почти два триллиона. Это гигантский пакет стимулов, главным образом социальных.

Огромный долг и слабый доллар

Денежное наводнение увеличило госдолг примерно на четверть. Теперь это больше 28 триллионов долларов (почти 130 процентов годового валового внутреннего продукта).

Экономисты предупредили, что новые вливания в экономику уже не пойдут во благо. Усилится нагрузка на бюджет, поднимутся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства. Инфляционный риск усиливает и отложенный потребительский спрос при высоком уровне избыточных сбережений. В пандемию американские потребители накопили 1,6 триллиона долларов, которые теперь начинают тратить.

Мощный приток свеженапечатанных купюр ударил по американской валюте. Доллар дешевеет, теряя привлекательность для инвесторов. За 2020 год относительно евро он упал с 0,8934 до 0,8149 — почти на девять процентов. В 2021-м может просесть еще на пять-семь.

Другой фактор — беспрецедентное давление на бюджет. В 2020 финансовом году его дефицит достиг 16,1 процента (3,1 триллиона долларов) — это максимум с 1945-го, когда правительство выделяло колоссальные средства на масштабные военные операции.

Раздули пузырь

И все же Федрезерв не намерен повышать процентные ставки или сокращать программу скупки активов до тех пор, пока не увидит "существенного прогресса" в достижении экономических целей, в частности, восстановления рынка труда.

Самоуверенность и бездействие регулятора вызывают вопросы.

"Нужен четкий план борьбы. Лица, определяющие налогово-бюджетную политику, должны понимать, кому их решения могут навредить. Восемьдесят семь процентов американцев уже обеспокоены ростом цен. Мистер Пауэлл обязан признать резкий скачок инфляции и перестать отмахиваться от этой серьезной проблемы как от временной помехи", — заявил сенатор Рик Скотт.

Экономисты обращают внимание также на то, что Федрезерв полностью отрицает и более тревожную тенденцию — формирование глобального пузыря на фондовом рынке. Поддерживая сверхнизкие процентные ставки и продолжая увеличивать баланс на 120 миллиардов долларов в месяц, когда стоимость акций почти на исторических максимумах, ФРС рискует еще больше перегреть рынок.

"Регулятор лишь увеличивает шансы на жесткую экономическую посадку и в конечном итоге будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы достичь целевого уровня инфляции", — отмечает Десмонд Лахман, аналитик Американского института предпринимательства.

Пострадают слабые

Впрочем, это создаст проблемы не только американцам — всему миру, предупреждают аналитики Deutsche Bank. "Пренебрежение инфляцией в США держит глобальную экономику на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества", — поясняет главный экономист банка Дэвид Фолкертс-Ландау.

В Германии полагают, что инфляция сохранится и в ближайшие годы приведет к кризису, возможно, уже в 2023-м. Как уточняют эксперты, пострадают в первую очередь развивающиеся страны. Обесценивание денег в ведущих экономиках усиливает ожидания инвесторов относительно повышения ставок. Это увеличивает доходность гособлигаций, в результате чего заимствования обходятся все дороже.

Таким образом, констатируют экономисты, начало глобального восстановления для развивающихся рынков из позитивного фактора превратилось в угрозу: так, в Южной Африке и Бразилии стоимость заимствований близка к опасному уровню. А там государственные финансы и без того не отличаются устойчивостью.

"Этим странам есть смысл больше беспокоиться об инфляции в США, чем о своей собственной", — указывают специалисты S&P Global Ratings.

Богатые государства во время пандемии занимали по очень низким ставкам — в отличие от многих развивающихся.

Так, Египет должен в этом году рефинансировать долг, равный 38% ВВП, и стоимость обслуживания кредита — 12,1%. Для Ганы процент еще выше — 15. Те же проблемы у Бразилии, где ЦБ уже дважды с января повышал ставки, чтобы ослабить ценовое давление.

По словам Уильяма Джексона из Capital Economics, Бразилия — яркий пример того, как инфляция и рост доходности угрожают экономической стабильности. "Это привело к сокращению государственных финансов и повышению процентных ставок Центральным банком, подпитывающим расходы на обслуживание долга", — подчеркивает аналитик.

Положение спасает то, что, например, Бразилия, Южная Африка и Индия больше полагаются на внутренних кредиторов, чем на иностранных. Это снижает уязвимость при оттоке капитала.

Россия в этом смысле более чем устойчива: доля нерезидентов в облигациях федерального займа очень мала. По данным ЦБ, в мае — 10 процентов (в апреле — 19,7). Среди держателей ОФЗ более 80% — отечественные инвесторы, прежде всего банки и пенсионные фонды. А нерезиденты — это зарубежные "дочки" крупных отечественных банков. Это страхует и от санкционных, и от инфляционных рисков.

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