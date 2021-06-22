Кто придет с цветами на мемориалы советским воинам 22 июня

Ежегодно 22 июня, годовщину начала Великой Отечественной войны, отмечают в России, в Белоруссии и на Украине как день памяти и скорби.

И только в Молдове этот день власти не отмечают никак. Нет никакой официальной памятной даты, будто и не уходили на войну 400 тысяч уроженцев наших краев. Будто не было ни героической обороны пограничных застав, ни кровопролитных боев на Шерпенском плацдарме. Словно не выворачивают из земли плуги тракторов каждый год снаряды, мины и авиационные бомбы времен войны.

Зато тысячи людей приходят на мемориалы воинам, павшим в битве с нацизмом, каждый год, 22 июня. В отношении к годовщине начала войны — и к значению Великой Отечественной, и к Великой Победе — рядовые жители Молдовы не сходятся с официальным руководством страны.

Надежд, что в Молдове появится официальная памятная дата, мало — особенно с тех пор, как президентом Молдовы стала Майя Санду. Она достаточно часто касалась темы войны в публичных выступлениях, и уже понятно, что глава государства не собирается отступать от высочайше одобренной на Западе идеологии, которую экспортируют преимущественно в Восточную Европу.

Эта, направленная на конфронтацию с Россией, идеология, диктует правила — антиисторические, примитивные, рассчитанные на невежество людей, но прекрасно запоминающиеся. "Советский Союз и нацистская Германия начали войну", "пакт Молотова-Риббентропа", "коммунистический режим — это двойник нацистского режима" — собранный в систему бред, как шальные осколки, ранит память о героях Великой Отечественной.

Но если бы этих идей не разделяла Майя Санду, то не заявила бы в телеэфире несколько лет назад, что фашистский диктатор Ион Антонеску "был исторической личностью", которая оставила и положительный след в истории.

Позже, уже став президентом, Санду стала осторожнее и открестилась от своих слов, заявив, что "неудачно выразилась" и что Антонеску — военный преступник. Однако здесь надо понимать, что "неудачные выражения" появляются там, где работает определенный образ мыслей, где сложилась некая система ценностей. И вряд ли система сильно изменилась у прозападного политика, которая стала прозападным президентом.

Справедливости ради стоит заметить, что насаждение в Молдове этой антиисторической идеологии, очерняющей память павших в боях Великой Отечественной, началась не с Санду. Не забудем и "кресты Гимпу" — кресты траурного черного цвета, которые и. о. президента раздавал ветеранам Великой Отечественной к Дню Победы. Не забудем и многолетних попыток оттеснить День Победы в сторону, подменив его удачно подвернувшимся под руку Днем Европы.

Эта идеология идеально сочетается и с пропагандой унионистов, которые считают Республику Молдова временно отторгнутыми румынскими территориями. С их точки зрения, союзник Гитлера, диктатор Антонеску был "национальным героем", а Советский Союз — врагом. И не устают они повторять фразу "Солдаты, приказываю вам перейти Прут".

Мнение Бухареста теперь имеет большое значение в Кишиневе — да что там, у нас и глава государства, и судьи Конституционного суда, и члены правительства, и, без сомнения, подавляющая часть чиновников — граждане Румынии. Никто даже не возразил, когда унионистская партия AUR, которую в Румынии называют экстремистской и "фашистской", зарегистрировалась в ЦИК для участия в досрочных парламентских выборах.

Каким образом партия, открыто провозглашающая стремление ликвидировать Республику Молдова, может участвовать в выборах в Республике Молдова — этого не понять здоровому человеку. В кишиневских кабинетах это называют "обеспечением конституционных прав". Но и это невозможно понять тоже.

Еще большее значение для Кишинева имеет мнение Брюсселя и Вашингтона, других западных столиц, среди которых выделяется Берлин. Майя Санду считала официальный визит в Берлин и встречу с Ангелой Меркель — и справедливо считала — одним из важнейших этапов в своей президентской карьере.

Так, может быть, президенту Молдовы стоит перечитать заявление Ангелы Меркель, сделанное в канун 80-летия нападения Германии на Советский Союз?

"Через несколько дней, 22 июня, наступит годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 года на Польшу была развязана Вторая Мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда", — сказала Меркель.

И продолжила: "ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах".

Эта речь — в которой расставлены четкие оценки причинам начала Второй мировой и Великой Отечественной войны — звучит удивительно здравомысляще на фоне истерических завываний о "двух диктаторах, начавших войну", что не утихают в странах Прибалтики, захлестывают Украину и прокатываются по Молдове.

Если поставить реальность с головы на ноги, отказаться от попыток переписать и фальсифицировать историю, жить станет спокойнее и проще — потому что невозможно оставаться в здравом уме, насаждая абсурд и распространяя ложь.

Прислушалась бы Майя Санду к речи Ангелы Меркель — кто знает, возможно, и увидели бы ее однажды 22 июня со скромным букетиком цветов у деревенского памятника в честь односельчан, не вернувшихся с фронта. Попросту, без неуклюжих официальных речей насчет того, что молдавский народ был непричастен к Великой Отечественной войне.

Причастен. Много таких памятников по Молдове, почти в каждом селе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova