Как Бессарабия входила в состав СССР в 1940 году

Руководство советского государства никогда не признавало за Румынией прав на Бессарабию, более того, всегда подчеркивало незаконность ее присоединения.

После событий 1917 года в России, когда в феврале была ликвидирована Российская империя и создана Республика, а после октябрьского восстания начался процесс установления власти большевиков, Бессарабская губерния от лица временного управляющего органа этого края Сфатул Цэрий была провозглашена 2 декабря 1917 года Молдавской демократической республикой в составе Российской Федеративной Республики, которая к тому моменту фактически уже не существовала.

Первая мировая, революция и судьба Бессарабии

Продолжалась Первая мировая война, в которой после событий в Петрограде русская армия перестала участвовать и массово возвращалась с западных фронтов домой. 10 декабря Англия и Франция договорились о разделе зон влияния в России: Англии достались Кавказ, Закавказье и Дон, а Франции — Бессарабия, Украина и Крым. Для обеспечения связи между Румынией и недавно созданной Украинской Народной Республикой начальник французской военной миссии в Яссах генерал А. Бертело настаивал на занятии их войсками Бессарабии. Межсоюзническая комиссия начала переговоры с лидерами Сфатул Цэрий о вводе в край для поддержания порядка румынских войск. Уже в январе 1918 года их в Бессарабию было введено более пятидесяти тысяч.

© Photo : Евгений Паскарь Административная карта Бессарабии

В марте 1918 года Молдавская республика была объявлена тем же Сфатул Цэрий независимой. Впрочем, объявлять от своего имени о независимости Сфатул Цэрий не имел никакого права – это был временный орган управления, а решать судьбу Молдавской республики должно было Учредительное собрание после всенародных выборов. Но эти выборы так и не состоялись.

Ни одна страна мира не признала независимости республики, провозглашенной Сфатул Цэрий, она де юре оставалась частью России, где в это время шла вооруженная борьба за власть и одновременно интервенция. 6 марта первые два отряда английских морских пехотинцев высадились с английского линейного корабля "Глория". Англия вела тайные переговоры об интервенции с Троцким, который еще 1 марта отдал приказ местному Совдепу не препятствовать высадке английских войск. В интервенции принимали участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Японии, Чехословацкий корпус и другие.

© Photo : Евгений Паскарь Памятник погибшим в Первой мировой в Оланештах

Кроме того, по условиям Брестского мира (ратифицирован в Москве 15 марта и в Берлине 24 марта), Россия теряла значительную часть своей территории, в том числе Украину. Румыния, в свою очередь, воспользовавшись внешнеполитической ситуацией, при согласии вышеупомянутых стран включила в состав своего государства Бессарабию после постановочного голосования Сфатул Цэрий 27 марта 1918 года в Кишиневе.

Интересно, что за пять месяцев до этих событий, 8 ноября 1917 года посол Румынии в Лондоне предложил английскому руководству участие румынской армии в борьбе с Советами, и эта идея была поддержана. А 10 ноября президент США обещал Румынии за участие в антисоветской интервенции поддержать ее притязания на территорию России.

Москва никогда не признавала прав Румынии на Бессарабию

Руководство советского государства (с декабря 1922 года – СССР) никогда не признавало за Румынией прав на Бессарабию, более того, всегда подчеркивало незаконность ее присоединения.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской части СССР 1925 г. Бессарабия указана как часть СССР.

Например, узнав о состоявшемся решении Сфатул Цэрий, советское руководство 12 апреля заявило, что "попытка румынской олигархии аннексировать Бессарабию является… не только наглым попранием торжественного договорного обязательства, но и насилием над волей всего населения Бессарабии". В ноте румынскому правительству 18 апреля Москва указала, что заявление Маргиломана о присоединении Бессарабии к Румынии "является не только вызовом Российской Федеративной Советской Республике, но и вопиющим нарушением заключенного Вашим предшественником соглашения с Россией об очищении в течение 2-х месяцев Бессарабии".

Многочисленные обращения СССР к Румынии о переговорах по Бессарабскому вопросу румынская сторона отклоняла до определенных пор.

Образование Молдавской автономной республики

5 февраля 1924 года Г.И.Котовский, С.С.Тимов, П.Д.Ткаченко и ряд румынских эмигрантов обратились в ЦК РКП(б) с предложением создать Молдавскую республику. Решением Всеукраинского ЦИКа 12 октября 1924 года была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР.

© Photo : Евгений Паскарь Гербы МАССР и МССР

В акте об образовании МАССР указывалось, что "западная граница этой республики есть государственная граница СССР; мы считаем этой границей не Днестр, а Прут". Всего новая автономия охватывала 11 районов площадью в 8,1 тыс. кв км и населением в 545,6 тыс. человек, ее столицей стал город Балта (с 1929 г. перенесена в Тирасполь).

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Карта Украинской советской республики 1937 г. Бессарабия отмечена как временно оккупированная территория.

Окончательное решение Бессарабского вопроса

В повторной советской ноте к Румынии (первая нота была передана румынскому посланнику Г.Давидеску 26 июня и ответа по существу на нее не последовало), правительство СССР предложило: "1. В течение 4-х дней, начиная с 2 часов дня по московскому времени 28 июня, очистить румынским войскам территорию Бессарабии и северной части Буковины. 2. Советским войскам за этот же период занять территорию Бессарабии и северной части Буковины. 3. В течение 28 июня советским войскам занять пункты: Черновицы, Кишинев, Аккерман. 4. Королевскому правительству Румынии взять на себя ответственность за сохранность и недопущение порчи железных дорог, паровозного и вагонного парка, мостов, складов, аэродромов, промышленных предприятий, электростанций, телеграфа. 5. Назначить комиссию из представителей сторон "для урегулирования спорных вопросов по эвакуации румынских войск и учреждений". Ответ Румынии должен был поступить в Москву не позже 12.00 28 июня.

Германия, Италия и страны Балканской Антанты еще после первой ноты посоветовали румынам принять предложение СССР во избежание войны. В Бухаресте прислушались к мудрому совету. На втором заседании Коронного совета, состоявшегося 27 июня, присутствующие большинством голосов решили согласиться на предложения СССР.

© Photo : Евгений Паскарь Румынская карта Кишинева, 1940 год

Как позднее заявил в парламенте экс-премьер-министр Румынии Татареску, "мы решили отступить из Бессарабии и Верхней Буковины, чтобы спасти сегодня румынское государство и уберечь от опасности будущее румынской нации". Впрочем, генерал Антонеску получил заверения Берлина о скором возвращении Румынии Бессарабии и Северной Буковины.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Румыния в 1940 - 41 гг.

В 14 часов 28 июня 1940 года советские войска начали операцию по занятию территории Северной Буковины и Бессарабии, которая продолжалась до 5 июня. По окончании Бессарабского похода войска Южного фронта и Черноморский флот были приведены в состояние обычной готовности мирного времени.

После присоединения к СССР Бессарабия была объединена с Молдавской Автономной республикой. 2 августа была провозглашена Молдавская Советская Социалистическая Республика. Северная часть Буковины вошла в состав Украинской ССР. В состав УССР вошли также уезды Хотин, Измаил и Аккерман – во времена Российской империи составлявшие часть Бессарабской губернии.

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