Молдаване после присоединения Бессарабии к Румынии

Население Бессарабии, присоединенной в 1918 году к Румынии, и Молдавской ССР в составе Советского Союза до 1991 года.

Напомним, что после присоединения к России Восточной Молдавии и Бессарабии в 1812 году и образования сначала области, а затем губернии, ее население выросло более чем в десять раз – с 250 тысяч до почти 2,7 миллиона жителей по данным 1915 года. В первой всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 году, большинство жителей Бессарабии составляли молдаване – 47,58%, украинцы – 19,62%, евреи – 11,79%, русские – 8,05%, болгары – 5,33%, гагаузы – 2,88%. На долю других национальностей приходилось 4,75%.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Video: Евгений Паскарь Население МССР - факторы роста

После октябрьских событий в 1917 году в стране велась борьба за власть, кроме того, шла Первая мировая война, началась интервенция – в это драматическое время, когда решалась судьба государства, его часть – Бессарабия (к тому времени Молдавская республика) – была присоединена в 1918 году к Румынии после декларации временного управляющего органа республики Сфатул Цэрий, у которого никаких полномочий решать этот вопрос не было. При этом мнения народа никто не спрашивал, никакого плебисцита не проводилось. С 1918 по 1940 год Бессарабия находилась в составе Румынии.

Интересно, что в упомянутой декларации "Сфатул Цэрий" Молдавская демократическая республика (Бессарабия) должна была навсегда соединиться "со своей матерью-родиной Румынией" при сохранении автономии – однако эти заявления, как показала жизнь, оказались наивными. "Рассчитывая добиться признания Бессарабии за Румынией на предстоящей мирной конференции в Париже, румынское правительство поспешило с нарушением акта 27 марта (9 апреля) 1918 года об автономии Бессарабии, - пишет в своей работе историк М. Мельтюхов. - В ноябре 1918 года румынские власти инсценировали в "Сфатул Цэрий" акт признания безусловного присоединения Бессарабии к Румынии. Подготовка к отмене декларации 27 марта была проведена генеральным комиссаром Бессарабии генералом А. Войтояну без излишних затрат средств и времени. Он выслал из Бессарабии тех депутатов "Сфатул Цэрий", которые были явно настроены против присоединения Бессарабии к Румынии, а остальных предупредил, что если они будут противиться, "придется принять особые меры…".

В "Сфатул Цэрий" 9 декабря в 2.30 ночи председательствующим Халиппой была прочтена нужная резолюция о желании присоединения Бессарабии к Румынии без всяких условий, уничтожения автономии Бессарабии. В 5.00 был подготовлен королевский декрет о закрытии сессии "Сфатул Цэрий". Таким образом, выполнив миссию, для которой он и был, собственно, создан, "Сфатул Цэрий" был распущен.

Бессарабия в составе Румынии

Как изменялся состав и количество населения Бессарабии в этот период? По сохранившимся сведениям, прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в публикуемых в Румынии данных по составу и количеству населения Бессарабии молдаване как национальность отсутствует, вместо них указываются румыны. Таким образом, решением румынских властей была ликвидирована не только автономия Бессарабии, но и национальность молдаван, переименованных в румын. При этом мнения молдаван никто не спрашивал.

Согласно официальной переписи населения, проведенной в Румынии, отображенной в том числе на специальной карте Bessarabia and Moldavia Population (Население Бессарабии и Молдавии), население Бессарабии в 1930 году составляло 2,864 миллиона жителей. В образованной в 1924 году Молдавской автономной республике (в составе Украинской ССР) насчитывалось 572 тысячи жителей. Национальный состав населения Бессарабии выглядел так: румыны – 1,599 млн, русские – 370 тыс., украинцы – 331 тыс., евреи – 201 тыс., болгары – 165 тыс., тюрко-татары (turk-tatar – так на карте указано название народа гагаузы) – 101 тыс., немцы – 81 тыс. Соответственно, национальный состав Молдавской республики выглядел следующим образом: украинцев – 278 тысяч, румын – 172 тыс., евреев – 49 тыс., русских 49 тыс., болгар – 6 тыс., немцев – 1 тыс.

По сведениям энциклопедии Britannica со ссылкой на неопубликованные сведения румынской переписи, в 1941 году в Бессарабии проживало 2 735 655, то есть приблизительно столько же, сколько в 1915 году. Таким образом, за 26 лет в составе Румынии население Бессарабии практически оставалось на одном и том же уровне.

Молдавская ССР

По данным специализированных советских энциклопедических изданий, в 1940 году в МССР проживало 2,4 млн жителей. В августе 1941 года население Молдавии (без областей, перешедших к Украине) составляло около 2,356 млн.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Таблица численности населения МССР в 1941 году В.Зеленчука

В результате Второй мировой войны население Европейских стран, в том числе Молдавии, сократилось. После войны МССР вновь была включена в состав Советского Союза в качестве равноправной республики.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Государственный флаг и герб МССР

Потерями людей в Великой Отечественной войне, человеческими жертвами в годы оккупации и низким приростом населения в первые послевоенные годы объясняется тот факт, что даже в 1950 году довоенная численность населения республики еще не была восстановлена.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Карта промышленности МССР

В 1950 году население страны составляло 2,29 миллиона жителей. Однако только за десять лет, к 1960 году, оно достигло почти 3 миллионов и в дальнейшем продолжало расти вплоть до развала СССР и провозглашения РМ.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Карта Молдавской ССР

В период с 1950 по 1991 год население МССР увеличилось более чем на 2 миллиона человек. Среди факторов значительного увеличение роста населения специалисты отмечают рост благосостояния граждан, развитие качественного здравоохранения, улучшение условий жизни и другие.

Молдавские пионеры. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР). © Photo : Репродукция: Евгений Паскарь

Детское кафе в Кишиневе, 1980-е годы. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР). © Photo : Репродукция: Евгений Паскарь

Советские школьники в походе. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР) © Photo : Репродукция: Евгений Паскарь

Художественный музей в Кишиневе на ул. Ленина во времена МССР. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР) © Photo : Репродукция: Евгений Паскарь 1 / 4 © Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Молдавские пионеры. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР).

Население МССР увеличивалось преимущественно за счет естественного движения. Этот процесс в республике был обусловлен более высокими, чем по СССР в целом, рождаемостью и естественным приростом.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Флаг Молдавской ССР на центральном стадионе Кишинева. 1980 год. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР).

Рождаемость и естественный прирост населения были наиболее высокими в пятидесятые годы прошлого столетия. В 50–1960-е годы XX века в среднем за год численность населения увеличивалась на 67,7 тысяч человек, в 60–79-е – на 54,4 тыс., а в период с 1979 по 1989-й – на 39 тысяч.

Население МССР в разные годы (тысяч человек):

1940 – 2500

1941 – 2356

1957 – 2700

1970 – 3569

1979 – 3947

1989 – 4338

1990 – 4362

1991 – 4373

Соотношение национального состава Молдавской ССР сохранялось практически неизменным на протяжении пятидесяти лет. Что характерно, после образования МССР среди национальностей страны появились молдаване, которые отсутствовали в румынской переписи.

Национальный состав и население городов

По данным за 1959 год, в республике молдаване составляли 65,4% населения (1,887 млн), украинцы – 14,6% (421 тыс.), русские – 10,2% (293 тыс.), гагаузы – 3,3% (96 тыс.), остальные – 6,5%. В 1980-м этническая картина выглядела следующим образом: молдаване – 63,9%, украинцы – 14,2%, русские – 12,8%, гагаузы – 3,5%, остальные – 5,6%.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Производство машиностроения в МССР

По данным переписи 1989 года, доля молдаван составляла 64,5%, украинцев – 13,8%, русских – 13,0%, гагаузов – 3,5%, болгар – 2,0%. В республике был 21 город. В Кишиневе проживало 756 тысяч жителей. По данным этой же переписи, в СССР проживало 198 тысяч гагаузов и 146 тысяч румын.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Национальный состав населения СССР в 1989 году

Интересно отметить динамику роста некоторых городов республики. Уже к 1979 году в МССР насчитывалось четыре города с населением свыше 100 тысяч человек. Среди них Кишинев – 503 тысячи (в 1959 году в городе проживало 214 тысяч жителей), Тирасполь – 139 тыс., Бельцы – 125 тыс., Бендеры – 101 тыс.

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