Маневры Sea Breeze-2021 – задворки большого противостояния

Черноморский флот РФ контролирует маневры Sea Breeze-2021 в готовности оперативно и непредсказуемо отреагировать на любую провокацию "партнеров" всеми силами и средствами.

Черноморские учения Sea Breeze-2021 Соединенных Штатов и НАТО с участием Украины, других региональных сателлитов отражают растущее противостояние Запада с Востоком, а также крайнюю безответственность и глобальную уязвимость стран-инициаторов вооруженной конфронтации с Россией.

Ежегодные учения Sea Breeze-2021 ВМС США, Украины и 30 других стран 28 июня начались в северо-западной части Черного моря, и завершатся 10 июля. В маневрах задействованы 32 корабля, 40 летательных аппаратов и 5000 военнослужащих, включая 18 команд специальных. В Киеве учения назвали самыми "масштабными" за все время (с 1997 года). Однако, на каждую страну-участника приходится в среднем всего 80 военнослужащих, поскольку половина из пяти тысяч – украинцы. Большое количество полигонов и кораблей не обеспечивает высокий технологический уровень и боевое могущество группировки. Серьезное ракетное вооружение имеет лишь "флагманский" американский эсминец Ross (типа Arleigh Burke) – до 56 крылатых ракет Tomahawk дальностью 1600 километров. Относительно современный британский эсминец Defender (тип 45) располагает ракетными комплексами ПВО (48 ячеек), и считается в своем классе кораблей самым слабовооруженным. "Москитный флот" Украины и устаревшие корабли других причерноморских союзников лишь относительно боеготовы и мореходны. Sea Breeze-2021 напоминает ритуальный танец с копьями, суть которого – примитивное устрашение России.

По данным 6-го оперативного флота ВМС США, в ходе учений отрабатываются противолодочная и противовоздушная борьба, высадка десанта, то есть боевые действия на море, в воздухе и на суше – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях (включая дельту реки Дунай. Союзники планируют "отточить взаимодействие и расширить свои возможности" в ходе операции реагирования на региональный кризис (с заметным донбасским акцентом).

Накануне в Пентагоне заявили, что Sea Breeze-2021 будет соответствовать международному, и это настораживает. Ранее британский эсминец Defender неверно трактовал морскую Конвенцию ООН (1982 года), право "мирного прохода", и 23 июня нарушил границу России у берегов Крыма. Пограничники ФСБ и ударная авиация Черноморского флота России жестко ответили на провокацию – подкорректировали курс "Защитника" артиллерийским огнем и бомбометанием по курсу. Возможно, после этого предупреждения британские и другие корабли альянса перестанут преднамеренно "путать берега", а также отрабатывать в Черном море некие "абордажные действия" силами специальных операций. Россия не словами, а бомбами подтвердила готовность к военному столкновению с НАТО, и это очень плохая новость для Киева.

Черноморский флот РФ контролирует маневры Sea Breeze-2021, в готовности оперативно и непредсказуемо отреагировать на любую провокацию "партнеров" всеми силами и средствами. Несогласие отдельных стран с очертаниями российских границ не делает их "прозрачными" для НАТО. Более того, ВМФ и ВКС России планово наращивают активность "в глубоком тылу" США и НАТО, проводят беспрецедентные ракетные учения в Средиземном море и в Тихом океане – близ базы ВМС США Перл-Харбор (Гавайские острова). Москва никому не угрожает, лишь демонстрирует свои аргументы в навязанном Западом диалоге "с позиции силы".

"Разгром" авианосных ударных групп

Если кому-то в Вашингтоне и Брюсселе хотелось "преподать урок" России на море – подавить и запугать, то затея провалилась еще до инцидента с эсминцем Defender и начала учений Sea Breeze-2021.

Ранее (до 23 июня), в ходе маневров близ военной базы США Перл-Харбор на Гавайях Тихоокеанский флот (ТОФ) России во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" до 23 июня во взаимодействии с ракетоносной Дальней авиацией успешно отработал уничтожение авианосной ударной группы условного противника крылатыми ракетами. Американцы были не на шутку встревожены происходящим "вторжением", и многократно поднимали в воздух свои лучшие истребители-невидимки F-22 Raptor, чтобы отслеживать действия российских ракетных кораблей на расстоянии около 20 морских миль от побережья США (штат Гавайи – аналог российского Крыма, непотопляемый американский авианосец).

ТОФ развернул четыре отряда кораблей. Ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов" и другие (всего около 20 боевых надводных кораблей и субмарин, на борту которых находились более сотни оперативно-тактических и тактических ракет "Вулкан", "Калибр", "Уран") еще в мае вышли из базы, и разными маршрутами одновременно вышли на рубежи атаки близ Гавайев – в 4000 километров от российских берегов. В учениях участвовали также самолеты-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, самолеты противолодочной авиации Ту-142МЗ. И это было высокотехнологично, впечатляюще, убедительно, беспрецедентно.

Тихоокеанский флот России впервые в новейшей истории организовал масштабное учение в центральной части Тихого океана вблизи "непотопляемого авианосца" США, и демонстративно отработал уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) условного противника. При необходимости, ВМФ России способен организовать гиперзвуковой или термоядерный "бриз" в любой точке Мирового океана, не говоря уже о возможности размещения новейших российских ракет на Кубе.

"Кинжалы" у "мягкого подбрюшья" НАТО

Аналогичные по уровню организации и масштабу потенциального поражения ракетные стрельбы корабли Черноморского флота (ЧФ) успешно отработали 26 июня в Средиземном море – примерно в 15 милях от британского авианосца Queen Elizabeth и его ордера.

Сегодня в составе Средиземноморской эскадры действуют самые могущественные корабли ЧФ России. Флагман – ракетный крейсер "Москва" – имеет на борту 16 пятитонных сверхзвуковых крылатых ракет "Вулкан", и предназначен для уничтожения авианосцев. Коллективная система ПВО С-300Ф надежно защищает крейсер и другие корабли эскадры от авиационных ударов.

Современные ракетные фрегаты класса "Адмирал Григорович" дальней зоны малозаметны для радаров, и вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" с радиусом действия до 400 миль. Для уничтожения субмарин противника имеются противолодочные торпеды.

Дизельные субмарины модернизированного проекта "Варшавянка" (невидимые для гидроакустиков убийцы в глубинах Черного и Средиземного морей) несут на борту 18 тяжелых торпед и крылатые ракеты "Калибр".

В восточной части Средиземного моря 25 июня стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС, с участием пяти кораблей и двух субмарин. Задействованы самолеты-носители гиперзвукового оружия МиГ-31К и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. По замыслу учений, пять надводных кораблей, включая ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", а также противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты МиГ-31К (с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал") своими средствами обеспечивают безопасность российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус на территории САР. Полагаю, учебные (электронные) ракетные пуски оказались для вероятного противника не менее впечатляющими, чем четыре 250-кг фугасные бомбы для эсминца Defender.

На фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца Queen Elizabeth с десятью американскими самолетами F-35 на борту Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К – гибельных для любого авианесущего корабля. Американский военный журнал Military Watch отметил: благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по наименее защищенному южному флангу НАТО. Однако РФ не ищет конфликтов с соседями по планете.

На московской IX Конференции по международной безопасности 23 июня российский президент Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сделали "тройное" предупреждение "партнерам" о высокой вероятности войны, и напомнили: "РФ оставляет за собой право применить ядерные вооружения только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". В этот же день констатировала растущий риск ядерной войны Организация объединенных наций.

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