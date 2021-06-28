Что нового готовит мигрантам в России "соглашение о лояльности"

Трудовые мигранты при нарушении законов РФ не смогут ссылаться на то, что не знали об ответственности, уверены российские эксперты, потому что при въезде в страну подпишут "соглашение о лояльности". Но есть и более важные пункты в новом законе о миграции.

В проекте нового федерального закона в сфере миграции появился новый пункт – теперь иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписать так называемое "соглашение о лояльности" – ознакомление с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. В МВД это назвали "мерой административного воздействия профилактического характера".

Как говорится в проекте нового Закона о миграции, подписывая это соглашение, иностранные граждане будут подтверждать, что они проинформированы о последствиях несоблюдения правил и дают согласие не причинять ущерб стране. Также с мигрантов будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны при нарушении условий соглашения.

Нарушил и знал? Домой!

Президент Федерация мигрантов России Вадим Коженов считает, что это хороший инструмент, который не позволит человеку сказать, что он что-то не знал. Однако сомневается, что мигранты будут вчитываться в пункты соглашения, которое им будут давать на подпись.

"Скорее всего никто не будет его внимательно читать. Это как с документом об обработке ваших персональных данных – вы же, наверняка, не глядя его подписываете. Но правоохранителям станет гораздо удобнее работать – нарушил законы, причинил ущерб, получается сознательно –значит, выдворение", – пояснил Коженов.

Для тех, кто не нарушает законы РФ, по его словам, "соглашение о лояльности" не принесет ни плюсов, ни минусов. Это дополнительный инструмент контроля именно для нарушителей.

Помимо "соглашения", в новом Законе о миграции будет много радикальных изменений, однако пока их официально не обсуждают, появляются лишь детали, либо сообщается о конкретных инструментах. Обсуждения начнутся осенью, пояснил эксперт.

Новый закон о миграции на пользу всем

Положительно смотрит на эту инициативу, которая может появиться в новом миграционном законодательстве, эксперт по трудовой миграции, аналитик ГК "Аксиома" Дмитрий Исповедников.

"Сделано это для того, чтобы ознакомить тех, кто въезжает в Россию с законодательством нашей страны и избежать ситуации, когда трудовой мигрант оказывается не информирован о российских законах, совершает правонарушение и объясняет это своей неосведомленностью", – сказал он.

Однако эксперт пока не понимает, как и кто будет информировать мигрантов, как будет организован процесс.

"В связи с этим могут возникнуть определенные трудности с реализацией", – считает Дмитрий Исповедников.

Кроме "соглашения о лояльности", в законе рассматривается целая серия поправок. Это касается и проведения экзамена для трудовых мигрантов – на патент, РВП, ВНЖ, гражданство РФ и упрощение пребывания на территории РФ – регистрация по месту пребывания.

"Если все будет прописано в законе, как задумано и неоднократно обсуждалось, это будет исчерпывающий комплекс мер для того, чтобы улучшить ситуацию", – уверен эксперт.

В приоритете – регистрация места жительства и выдворение за два проступка

"Формально "соглашение о лояльности" заставит людей в большей степени соблюдать российское законодательство, – говорит председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский. – С данной точки зрения – это моральное воздействие на тех, кто будет подписывать "соглашение". Хотя все это и так есть в российском законодательстве: выдворение, депортация, закрытие на въезд в Россию, уголовное преследование. Но "соглашение" – еще один кирпичик в создание законности в РФ".

В действующей на сегодняшний день системе контроля трудовых мигрантов он видит проблемы. Среди них – регистрация по месту жительства и необходимость там проживать, хотя известно, что "некоторые граждане по доброте душевной или за некоторую мзду прописывают у себя десятки мигрантов". К слову, это одна из причин, по которой многие мигранты не берут патент, работают нелегально и не платят налоги в казну РФ.

Юрий Московский надеется, что в новом законе это правило изменят, а контроль будет осуществляться не по адресу регистрации, часто фиктивному, а по телефону, электронной почте или через личный кабинет на сайте ФМС.

"Вторая проблема – выдворение за два любых правонарушения. Это может быть даже переход улицы в неположенном месте, даже при условии, что там нет машин и мигрант не вызвал ДТП. Все эксперты и даже правоприменители изначально говорили, что эта мера наказания избыточна. Наказание должно соответствовать совершенному проступку, но до сих пор пункт работает. И из России выдворено уже порядка 3,5 миллиона человек", – говорит эксперт.

Московский рассчитывает, что эта норма в новом законе будет отменена, хотя и отмечает, что разговоры об отмене этой меры регулярно поднимаются на протяжении последних двух-трех лет.

И вот эти два пункта, если говорить о приоритетах, эксперт по миграции считает важнее "соглашения о лояльности", с которого МВД начало информационную кампанию по нововведениям закона о миграции.

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