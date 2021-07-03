Сокращение населения Молдовы идет по наихудшему сценарию

Тенденция такова, что, по мнению специалистов, через десять лет в Молдове количество реально проживающих граждан может сократиться до двух миллионов – потери, сопоставимые с периодом Второй мировой войны.

Длительный этап непрерывного роста населения Советской Молдавской Республики в послевоенный период прервался после провозглашения в Кишиневе группой политиков новой страны – Республики Молдова. Таким образом, она стала четвертой молдавской республикой. Кроме того, была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика, однако она не получила международного признания.

Четыре республики

Первая молдавская республика – Молдавская Демократическая Республика (МДР или Молдавская Народная Республика) была провозглашена местным временным самопровозглашенным управляющим органом Сфатул Цэрий 2 декабря 1917 года в Кишиневе и являлась составной частью Российской Республики. МДР просуществовала до апреля 1918 года, а затем на основании декларации Сфатул Цэрий вошла в состав Румынии.

В 1924 году на территории Украинской Советской Республики была создана Молдавская Автономная Республика – это была вторая молдавская республика. Третья была создана в 1940 году, после того как Бессарабия (бывшая Молдавская Демократическая Республика) была соединена с МАССР и образована Молдавская ССР в составе СССР. Третья республика просуществовала до 1990 года с перерывом во время Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.).

Напомним, что за одно столетие, с 1812 по 1915 год, население Бессарабии (в составе Российской империи) увеличилось более чем в 10 раз, с 250 тысяч до почти 2,7 миллиона человек. В период с 1918 по 1940 год, когда Бессарабия находилась в составе Румынии, ее население осталось приблизительно на том же уровне. После Второй мировой войны население МССР в новых, несколько сокращенных границах существенно снизилось.

© Photo : Евгений Паскарь Детский сад в Кишиневе на продажу

В период с 1950 по 1991 год население МССР увеличилось с 2,29 млн до 4,3 млн человек, т. е. более чем на два миллиона. Такой значительный рост стал возможен благодаря повышению уровня благосостояния граждан, развитию бесплатного и качественного здравоохранения, улучшению условий жизни и другим факторам.

Население советской Молдавии увеличивалось главным образом за счет естественного движения. Этот процесс был обусловлен более высокими, чем по СССР в целом, рождаемостью и естественным приростом. Они были особенно высокими в пятидесятые годы прошлого столетия. В 50–1960-е годы XX века в среднем за год численность населения увеличивалась на 67,7 тысячи человек, в 60–79-е – на 54,4 тысячи, а в период с 1979 по 1989-й – на 39 тысяч.

После ликвидации СССР в Молдове наметился не только спад экономики, но и ее развал в целом. Кроме того, длительное время ощущалась социальная напряженность, деградация системы здравоохранения и образования, снижение уровня жизни, безработица и общее разочарование, отсутствие ясных программ развития страны и перспектив для людей. Эти факторы привели к устойчивой тенденции оттока населения.

С 1992 года население Республики Молдова, включая левобережье Днестра, стало стремительно сокращаться. За тридцать лет существования Республики Молдова как самостоятельного государства отток населения из страны не прекращался, кроме того, специалистов тревожат высокие темпы этого процесса, которые в два раза выше, чем в неблагополучных с демографической точки зрения странах Евросоюза, среди которых Румыния, Болгария, Латвия и другие.

Население Республики Молдова (тыс. чел.), согласно официальным данным, с учетом тех, кто был прописан в Молдове, но фактически не жил в стране.

В скобках указана численность населения РМ.

* Вместе с Приднестровьем

1992 – 4359*

2000 – 3643

2004 – 3607 (3383)

2014 – 3558 (2686)

2020 – 3547 (2640)

Население Приднестровья (тыс. чел.)

По данным госслужбы статистики, количество населения региона менялось следующим образом:

2005 – 527

2010 – 518

2015 – 501

2019 – 467

Национальный состав

По данным Национального Бюро статистики РМ за 2017 год, из всего населения Республики Молдова, сообщившего о своей этнической принадлежности, 75,1% назвали себя молдаванами, 7% – румынами, 6,6% – украинцами, 4,6% – гагаузами, 4,1% – русскими, 1,9% – болгарами. Остальные этнические группы представляют 0,8% всего населения.

В сравнении с 2004 годом доля населения, считающего себя молдаванами, сократилась, в то время как доля лиц, считающих себя румынами, выросла. За последние 10 лет численность населения русских и украинцев уменьшилась, а доля болгар, гагаузов и других сильно не изменилась.

Также по сравнению с 2004 годом выросла доля лиц, указавших в качестве родного языка румынский. Доля лиц, указавших молдавский язык в качестве родного, снизилась. Отмечено уменьшение доли лиц, родными языками которых являются русский и украинский.

В Приднестровье, по переписи 2017 года, национальный состав населения выглядел следующим образом: молдаване – 33% (154,8 тыс.), русские – 34% (159,5 тыс.), украинцы – 26,7% (125,2 тыс.), болгары – 2,8% (13,2 тыс.), гагаузы – 1,2% (5,6 тыс.). Другие национальности – 2,3%.

© Photo : Евгений Паскарь Некоторые детские саду в Кишиневе пустуют - выставлены на продажу

Сколько граждан Молдовы выехало заграницу

По данным, опубликованным МИДЕИ, к июню 2021 года за рубежом проживало около 1,1-1,25 миллионов молдавских граждан.

Согласно сведениям того же источника, из этого количества в России живет более 354 тысяч наших сограждан, в Италии — 250−300 тысяч, во Франции — 100−160 тысяч, в Германии около 100 тысяч, в США — около 60 тысяч, в Великобритании – 42 тысячи, в Украине — 24,8, в Румынии – 19 тысяч.

Среди них значительная часть тех, кто обладает двойным гражданством.

К чему приведут высокие темпы сокращения населения

"В 2018-2019 годах численность населения в Молдове сократилась на 1,7%, тогда как, например, в Румынии, этот показатель составил 0,6%, в Латвии и Болгарии — 0,7%. Такое быстрое сокращение населения в Молдове представляет исключительную ситуацию в европейском регионе", - отмечает главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Говоря о причинах сохраняющейся тенденции, ученый указала ряд факторов.

Углубляется процесс демографического старения. Поскольку количество и доля пожилого населения в общей численности граждан страны постоянно увеличивается, то число смертей превышает число рождений.

"Главная же причина сокращения численности населения — это высокий уровень миграции. В последние годы отрицательное сальдо миграции превышает 40 тысяч в год", — подчеркнула главный научный сотрудник Центра демографических исследований.

Она отметила, что, сравнивая эти официальные данные с прогнозами, которые разрабатывал Центр демографических исследований в 2014 году, Молдова следует самому низкому сценарию, даже ниже, чем прогнозировалось.

© Photo : Евгений Паскарь Этот детский сад в Кишиневе продается за несколько миллионов евро

"Если миграция будет сохраняться на таком же уровне, как в последние годы, если взять самый "низкий" прогноз и "средний", то к 2035 году численность населения по "низкому" прогнозу может сократиться до двух миллионов 105 тысяч человек", - подчеркнула Гагауз.

Она отметила, что если в предыдущие периоды миграция не имела такого большого значения в изменении демографической ситуации, то в последнее время этот процесс является одним из основных факторов, влияющих и на численность населения, и на его структуру.

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