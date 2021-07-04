О гетах и даках, о Бессарабии и Траяновых валах – Александр Вельтман

Его имя сегодня в Республике Молдова мало кому известно. Хотя было бы справедливо назвать в честь Вельтмана улицы в городах Республики Молдова, а также поставить ему памятник от благодарных потомков.

Из Петербурга в Бессарабию

Родился он в Санкт-Петербурге 8 июля 1800 года в семье обрусевшего шведского дворянина. В одиннадцать лет Вельтман поступил в Благородный пансион при Московском университете, где начал писать стихи, подражая своим великим соотечественникам, среди которых были Ломоносов, Тредиаковский, Державин и другие.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь А.Ф.Вельтман. Портрет XIX века из журнала Всемирная иллюстрация, 1870 год. Рисунок К.Брож, гравюра Серакова

После окончания специального училища – школы колонновожатых – прообраза современной Академии Генштаба, где готовили офицеров-топографов и штабистов, один из лучших его выпускников, семнадцатилетний Вельтман был зачислен в армию.

В 1818 году в чине прапорщика он прибыл в Тульчин (в 250 километрах севернее Кишинева), где располагался тогда штаб 2-й русской армии. Весной Вельтмана направили на военно-топографические съемки в Бессарабию.

С 1818 по 1821 год Вельтман изучает Бессарабию, создает карту области. Когда подводились итоги тридцатилетней деятельности Военно-топографической службы, особо выделялась бессарабская съемка, ее качество и точность, а среди отличившихся в ней был назван штабс-капитан Вельтман.

Кишиневский круг: Вельтман, Раевский, Пушкин

В Кишиневе Александр Фомич сблизился с поэтами В. Ф. Раевским, А. С. Пушкиным и другими знаменитостями русского интеллектуального мира, сконцентрированного в то время в столице Бессарабии. Вообще Вельтмана больше знают как прекрасного поэта и литератора. Его даже называли предтечей Достоевского. Но прежде всего Вельтман был профессиональным картографом и проницательным историком.

История Бессарабии

Название первой печатной работы А. Ф. Вельтмана — "Начертание древней истории Бессарабии". Эта небольшая книга напечатана в Москве в 1828 году. К ней приложена "Карта древней истории Бессарабии", созданная Генерального штаба штабс-капитаном Вельтманом в 1827 году. На карту нанесены четыре линии Траяновых валов — Верхнего, Нижнего, Прутского и Змеевого. С некоторыми фрагментами из этой интереснейшей книги предлагаем ознакомиться читателям.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Обложка книги Начертание древней истории Бессарабии

Первый эллинский полис в устье Днестра

Вельтман очень точно указал на обстоятельства и причины появления первого эллинского полиса на берегах реки Днестр. Рассказывая о походе персидского басилевса Дария в Скифию, он пишет: "Греки, бывшие в войске Дария, по проницательности своей поняли, какие выгоды представляли берега Черного моря. Вскоре они со значительными силами явились на берегах Скифии; основали там поселения и, усилившись, овладели выгодами земли скифской… там имели они свои города. При Днестровском лимане — Тирис, или [по словам Геродота] Оксиа, который, по преданию Плиния, назывался прежде Офиуза [Офиусса]; он находился около нынешнего Аккермана [современный Белгород-Днестровский]; Ликостомон при устье Дуная. При берегах Понта Евксинского, между реками Тирасом и Дунаем, — Кремнискос, Неоптолемон и Антифили; все сии города, вероятно, построены были милетскими или магерскими поселенцами".

Геты – народ славянского корня

"Геты, перешедшие на левой берег Дуная от мест, которые могли только быть памятны для преданий жительством первых славян, вероятно, были также народом славянского происхождения. По преданию Птоломея, имена многих мест в земле лигов и гетов или даков ясно обнаруживают славянское наречие. Мифология и черты более европейские, нежели азиатские. Поляков, богемцев, славян Венгрии и части России заставляют полагать, что геты или даки, бостарны, лиги, венеды и, может быть, еще некоторые другие древние народы есть действительные и единственные корни новейших славянских племен. (Малтбрен. Кн. XII. 232.)".

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Фрагмент исторической карты К.Вопелия, 16 век. В Пруто-Днестрровье отмечен народ Геты

Происхождение названий Бессарабии и Буджака

Бессы, жители части хребета Гемуса [Современная Болгария], во времена Геродота еще никому не подвластные, покорены были вместе с прочими придунайскими горными народами римлянами и приняли общее название даков. В VII столетии часть даков, вероятно, бессы, переселились с южной стороны Дуная на северную при реки Алут [река Олт в Румынии]. Имя предводителя их было Бассараб: оно, вероятно, означало повелителя бессов, ибо слово рабб ияиреб, означая на нынешнем турецком господь, властитель, может быть, значило то же и у тех народов.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Фрагмент исторической карты Бессарабии А.Вельтмана

В IX столетии бессы платили уже подать венгерцам и земля их называлась Банатом Краевским; но во время нашествия татар в 1241 году, по возвращении из Венгрии первоначальных жителей Дакии под предводительством Раддо [Раду Негру] в Валахию, Банат покорился ему и, вероятно, был оставлен кочующими бессами, которые подались к востоку и нашли в нынешней Бессарабии новые незаселенные и плодоносные степи.

С тех пор поколение бассарабов удержалось; пространство между Прутом и Днестром было их наследственной землею.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент Змиева вала на Юг-Востоке Республики Молдова

Кантемир в "Истории оттоманов" говорит, что "во время нашествия турков на Бессарабию Барбул Бассараба (вероятно, владетель сей земли) принужден был бежать в Сербию, а потом к валахскому князю Хеглулу, которым был с честью принят и возведен на высокую степень. По смерти князя Лайота сын Барбула получил княжеское достоинство. Внуком его был Сербан Бассараба, прозванный Великим; он умер, оставив только двух дочерей: Анкупу и Илинку, отчего им пресеклось поколение Бассарабов; но избранный во владетельные князья Матвей, который некогда был облагодетельствован Сербаном Бассарабом, присоединил в знак благодарности название благодетеля к своему имени, выдал дочь его Илинку за Константина Кантакузина, шамбеллана двора своего, и дал ей в приданое часть наследственных земель, принадлежавших отцу ее". Это доказывается обширными владениями князей Кантакузиных в Бессарабии.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Генеральная карта Бессарабской области 1823 года

Таким образом, не имевшая почти до времен новой истории постоянных обитателей земля, о которой предания упоминают как о пространстве без имени, означая его реками Днестром и Прутом, сделавшись наследственным владением бассарабов, принимает незаметным образом их название и вдруг является в истории как законное дитя с именем.

Буджак

Прежде чем пространство между Прутом и Днестром получило общее название Бессарабии, нижняя часть его, принадлежавшая татарам, называлась Буджаком. Имя сие, кажется, произошло от имени сына Нагая, предводителя орд капчакских. По византийским летописцам он назывался Джак; в 1294 году, когда Туктаис [Тохта] овладел землями отца его, он удалился с приверженными в Болгарию и вступил во владение сего государства, на которое имел наследственное право. Вероятно, с сих пор уже татары поселились в южной части Бессарабии и называли ее именем своего хана.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Фрагмент французской карты 1742 года. Указана Бессарабия и ее второ название Буджак

Кто построил Траяновы валы?

Характеризуя Траянов вал с инженерной точки зрения, Вельтман подчеркивает, что особенности его строения говорят, что он сооружен не Траяном; "а может быть, судя по названию вала, - против него, народом, который обитал тогда в Бессарабии".

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Обложка книги Странник. А.Ф.Вельтман

В "Воспоминаниях о Бессарабии" Вельтман выражается еще более категорично: "Но тут имя Траяна императора, кажется, не может играть никакой роли: Бессарабия никогда не принадлежала римлянам: река Прут была границей Дакии; валы Бессарабские не могли служить защитою ни со стороны севера, ни стороны юга; ибо они тянутся почти по прямой линии, не разбирая местоположения и командования высот. И если Траян построил нижний вал против варваров, населявших Бессарабию, чтоб охранять от них колонии по Дунаю и Черному морю; для чего же строил бы он верхний вал и боковые вдоль крутого берега Прута и Днестра. По всем соображениям эти валы были не что иное как разграничения земель".

За годы службы в Бессарабии Александр Фомич сделал успешную карьеру, получил орден за храбрость, проявленную в русско-турецкой войне 1828–1829 годах, и в 1831 году вышел в отставку в чине подполковника. С этого времени Вельтман полностью посвятил себя научной деятельности и литературе. Среди его исторических работ, кроме уже упомянутых, известны "Исследования о свевах, гуннах и монголах", "Индо-Германы, или Сайване. Опыт свода и проверки сказаний о первобытных населенцах Германии", "Аттила и Русь IV и V века. Свод исторических и народных преданий", "Маги и мидийские каганы XIII столетия" и другие.

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