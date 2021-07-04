Станут ли гагаузы "коренным народом" Украины

"Коренным народом" признается местное этническое сообщество, которое является носителем самобытного языка и культуры, составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Верховной радой Украины 1 июля 2021 года конституционным большинством голосов был принят скандально известный закон о "коренных народах". Согласно ему, статус "коренных" на территории Украины получили три этноса: крымскотатарский, караимы, крымчаки.

Перечень "коренных народов" показывает, что сферой действия данного закона является в большей мере Крымский полуостров. В этом, по мнению многих экспертов, проявляется его двусмысленность. Вроде бы Украина берет на себя определенные обязательства, но между тем не будет в полной мере нести бремя их выполнения, поскольку основная масса адресатов законодательных норм живет на территории Российской Федерации.

Логика принятия данного закона объясняется политическими процессами вокруг Крыма. На август намечен саммит "Крымской платформы" - международной площадки, учрежденной Киевом для достижения "деоккупации" Крыма. Не так давно Владимир Зеленский пригласил на это мероприятие президента США Байдена. Таким образом, команда Зеленского стремится показать, что вопросы Крыма и определенной части ее жителей находятся в центре ее внимания.

Еще один мотив кроется во вполне вероятных досрочных парламентских выборах. Ведь со времен президентства Порошенко существует фактическая коалиция политического объединения "Европейская солидарность" и лидеров запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа. Соответственно "Зе-команда" стремится ослабить союз Порошенко с меджлисовцами.

По понятным причинам эти политические цели не высказаны публично, что поставило вопрос: почему так мало этносов, проживающих на Украине, были признаны "коренными". Здесь следует пояснить, что согласно утвержденной юридической формуле, "коренным народом" признается автохтонное (т.е. местное) этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины, которое является носителем самобытного языка и культуры, составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

В последнем выражении содержится принципиальное отличие "коренных народов" от иных этнических меньшинств. Молдаване, русские, болгары являются, по украинскому законодательству, именно этническими меньшинствами, поскольку обладают собственными национальными государствами.

Но тогда встает вопрос о статусе таких этнических общностей, как гагаузы, приазовские татары или ромы. Ведь они своих государств не имеют ("Гагауз Ери" - автономно-территориальное образование, а не государство), живут несколько столетий на территории нынешней Украины, а к числу "коренных" не причислены.

Применительно к гагаузам депутаты Верховной рады Украины, избранные по округам юга Бессарабии Анатолий Урбанский и Антон Киссе, призвали коллег – парламентариев уже в скорейшее время проголосовать за их включение в число адресатов данного закона.

Гражданами Украины являются около 30 тысяч этнических гагаузов, абсолютное большинство из которых проживает на территории Измаильского и Болградского районов Одесской области (пятая по численности национальность области). Большая часть гагаузской общины локализована в пяти моноэтнических селах (Виноградовка, Старые Трояны, Александровка, Дмитровка, Котловина) и еще в трех селах со смешенным болгарско-гагаузским населением. В городе Болграде гагаузами себя считают около 17% жителей.

Теперь рассмотрим, на какие же основные преференции могут рассчитывать украинские гагаузы, если депутатская инициатива будет реализована:

Правовые акты о развитии языка, культуры, прав на образование в части, касающейся "коренных народов" исполнительные органы власти должны согласовывать с представительными органами этих этносов. Правовой статус же представительных органов определяется Кабинетом министром Украины. Гагаузская община Украины обладает структурой которая может стать представительным органом – это Ассоциация гагаузских обществ (АГО) Украины, возникшая в 2018 году во главе с вице-спикером Одесского областного совета Юрием Димчогло. Остается дождаться, будет ли соответствовать АГО критериям Кабмина. Представительные органы "коренных народов" могут создавать свои СМИ. Они могут получать господдержку опять же в порядке, определяемом Кабмином. Поддержка возможна лишь в случае, если вещание на языке "коренного народа" составляет не меньше 50% и/или не меньше половины времени в эфире СМИ посвящает реализации прав коренных народов. Представительные органы вправе ставить запрос на финансирование из госбюджета по отдельной программе. При этом в каких объемах и по каким статьям возможно такое финансирование закон не конкретизирует. Предусматривается государственное финансирование школ, дающих образование на языках "коренных народов". Заметим, что полное среднее образование на украинском языке и "коренных" языках на Украине гарантируется в объеме полного среднего образования. Для языков национальных меньшинств (говорящих на языках стран Европейского союза) эта гарантия действует лишь в пределах начального образования.

Безусловно, закон о "коренных народах" носит рамочный и преимущественно декларативный характер. Конкретные меры государственной поддержки будут определяться политической волей правительства, наличием бюджетных средств, степенью лояльности лидеров конкретных этнических общин чиновникам. Не случайно ряд наблюдателей считают закон о "коренных народах" механизмом легализации госфинансирования именно запрещенного в России крымско-татарского меджлиса.

Тем не менее закон создает в условиях Украины институт национально-культурной автономии и кому как не гагаузам претендовать на этот статус. Другое дело, что внедрение этого механизма происходит дискриминационно, когда те же гагаузы на статус "коренного народа" претендовать могут, а близкие им культурно болгары нет. На этой почве нельзя исключать возникновения межэтнических конфликтов. Когда, к примеру, в сельской школе, в которой учатся представители родственных народов, на гагаузском языке можно будет получать образование и после 4-го класса, а на болгарском – нельзя.

В этом отношении украинским гагаузам следует учитывать опыт своих собратьев из Республики Молдова. Когда шел процесс формирования гагаузской автономии, лидеры гагаузского движения в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах настаивали на защите прав и других этнических общин.

Украине необходим базовый закон о национальных меньшинствах, который урегулирует положение болгар, молдаван, русских и большинства других "не титульных" этносов в данном государстве. Это мнение разделяется не только правительствами государств по периметру украинских границ, но и структур Евросоюза и Совета Европы.

Более года назад официальный Киев выражал готовность оперативно принять такой документ, но, к сожалению, процесс его разработки затянулся. Если же вышеупомянутая инициатива депутатов Урбанского и Киссе не будет поддержана, то и для гагаузов он также станет основополагающим.

Таким образом, в условиях бессарабской полиэтничности лозунг борьбы гагаузов за статус "коренного народа" Украины мог бы звучать по аналогии с известным политическим девизом: "За нашу и вашу национально-культурную автономию!".

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