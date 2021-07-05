Почему молдаване по-прежнему любят Россию

Корреспондент Sputnik Молдова в центре Кишинева спросил у прохожих: "Как вы относитесь к Российской Федерации?". И вот что из этого вышло.

В следующем году российско-молдавским отношениям исполнится ровно тридцать лет. Юбилейные даты помнят в Молдове, несмотря на то, что между странами случаются периоды охлаждения.

Об очередной волне "заморозков" в обеих странах заговорили сразу после того, как пост президента Молдовы в декабре прошлого года заняла "проевропейская" Майя Санду. И уж совсем лютую молдавско-российскую стужу многие в республике ждут в случае, если на грядущих парламентских выборах возьмет вожделенное большинство президентская партия PAS.

Межу тем люди, с которыми Sputnik Молдова абсолютно "рандомно" пообщался на улицах Кишинева, в подавляющем большинстве настроены к России откровенно доброжелательно и по-прежнему видят русский народ не просто культурно и исторически близким, но братским.

Отметим одну деталь. В сравнении, скажем, с нулевыми, люди на кишиневских улицах ныне гораздо менее охотно идут на контакт с журналистами. Как ни странно, это особенно характерно для самых молодых потенциальных респондентов, которые почти демонстративно меняли направление движения, завидев интерес со стороны людей с камерой и микрофоном. Возможно, сказывается привычка регулярного общения в интернете, гарантирующем анонимность и отсутствие ответственности за высказанное мнение о чем угодно. Из трех десятков наших собеседников треть категорически отказалась говорить при включенной камере, и ни один из опрошенных не пожелал представиться.

А вот сам вопрос "Как вы относитесь к России?" видимых затруднений почти ни у кого не вызвал, причем "оттенков" ответов было столько, что впору загибать пальцы.

"Отвечу словами Задорного, который говорил: "Я живу в самой лучшей стране, но имею не самое лучшее правительство". Русский народ – очень близкие, очень родные для меня люди, часть меня самого живет в России", – заявил моложавого вида мужчина в красивой бандане.

Или молодая женщина с очаровательным карапузом в коляске близ памятника Пушкину:

"Я думаю, что все современные люди разделяют государство и народ. Мне кажется, что отношения межу людьми не имеют национальности. В целом для меня Россия – это огромные возможности, потрясающая природа. А еще очень интересное разнообразие, Москва совершенно непохожа на, допустим, Нижний Новгород. И это прекрасно...".

Во-вторых, часть наших собеседников описала свое отношение к России как предельно прагматичное. Интересно, что самый взвешенный в этом смысле ответ мы получили от молодого человека, раздававшего предвыборные материалы рядом с шатром партии PAS.

"Россия – один из основных экономических партнеров Республики Молдова. Именно поэтому нашей стране нужны нормальные, дружеские взаимоотношения с Российской Федерацией. И я не считаю, что они должны как-то влиять на наши контакты с Евросоюзом. Думаю, при наличии желания у Москвы и Кишинева наши страны вполне могут дружить – к обоюдной выгоде. В республике живет очень много русскоговорящих граждан, наши страны связаны на протяжении столетий", – сказал весьма политизированный молодой человек.

В-третьих, как и стоило ожидать, среди отвечающих нашлось немало (любопытно, насколько их процент репрезентативен в масштабах всей страны?) тех, кто не только любит Россию, но и всемерно поддерживает нынешнюю политику российского государства и даже рассматривает его в качестве некой опоры для Молдовы.

Также примечательно, что люди с этой точкой зрения подкрепляют ее фактом своего рождения в СССР.

"Я родился в Советском Союзе и для меня Россия, по сути, – родина. А тех, кто призывает сегодня ликвидировать Молдову и чуть ли не приглашают сюда румынскую армию, я считаю бандитами.

Если бы не позиция современной России, наша республика, я считаю, к сегодняшнему дню уже перестала бы существовать. Россия сегодня – опора для молдавской государственности", – сказал нам седой пожилой мужчина в очках.

А вот еще аргументы от "рожденного в СССР" мужчины явно творческой профессии:

"Я мало того, что русскоязычный человек, я сам служил в советском военном флоте, давал присягу – которая, как вы понимаете, была действительно присягой, а не "обещанием". Я не меняю своих взглядов и поэтому мое отношение к России исключительно положительное.

Но очень важно сегодня, чтобы люди не обвиняли друг друга. Это вообще очень инфантильная позиция – обвинять других вместо того, чтобы искать и исправлять недостатки внутри себя. К сожалению, люди у власти в Молдове чаще всего этим и занимаются".

Ну и в-четвертых, была еще одна, весьма симпатичная, категория наших респондентов, которые принципиально отказывались видеть в отношениях Молдовы и России политические факторы. Как, скажем, одна очень красивая дама в летах с аристократическими манерами:

"Я молдаванка, но Россия – это моя история, моя культура. У меня два родных языка, и один из них – русский. Это часть моей духовной конституции...".

Разумеется, этот небольшой опрос Sputnik Молдова на столичных улицах не может претендовать на значение социологического исследования. Но некоторые "локальные" выводы сделать позволяет. И это несмотря на запреты российского телевидения, закрытие русских школ и фальсификацию истории.

Образ России-врага населением республики воспринимается как крайне неубедительный.

А вот что представляется молдаванам (и вызывает бешенство, например, у местных унионистов) чем-то само собой разумеющимся – это историческая и культурная близость двух стран и, что еще важнее, немыслимость полного разрыва связей между Молдовой и Россией в будущем.

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