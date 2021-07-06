Сможет ли в Молдове электросамокат превратить автомобиль обратно в роскошь

Во все больше напоминающем безумие дорожном движении Кишинева "альтернативному" транспорту альтернативы уже почти нет.

Одним из "побочных эффектов" коронавирусной инфекции в Молдове стал резкий рост количества индивидуального электрического транспорта, проще – электросамокатов.

Причина не только в том, что в пиковые моменты пандемии поездки в общественном транспорте превратились в весьма рискованную затею. Но ковидные ограничения еще и взвинтили спрос на разного рода службы доставки, а едва ли что-то идеальнее подходит на роль лучших друзей курьеров, нежели это дешевое, компактное, маневренное и в то же время довольно быстрое средство передвижения.

И хотя в вопросах "микромобильности" Молдова привычно плетется в хвосте мировых тенденций, внутри республики электросамокатная тема уже на три корпуса опережает и национальное законодательство, и общественную инфраструктуру.

Так, к сегодняшнему дню в Кишиневе, помимо растущей розничной торговли самокатами, работает несколько компаний, предоставляющих услуги проката индивидуального электротранспорта. Буквально две недели назад было объявлено, что в страну в ближайшее время зайдет международный сервис аренды электросамокатов Bolt. А это уже спрос.

© Sputnik / Mihai Caraus Электросамокаты на дорогах Кишинева

С другой стороны, пользователи новомодной электрифицированной свободы передвижения в Молдове законодательно сейчас не регламентированы и не лимитированы вообще ничем. "Правила" для молдавских райдеров электросамокатов заключаются лишь в нехитрых рекомендациях и пожеланиях – ездить в шлеме, ездить по велодорожкам, а если их нет (а их почти нет) – по тротуарам. Если тротуар по какой-либо причине недоступен, добро пожаловать на проезжую часть. При этом если страж порядка обнаружит лихача-самокатчика даже в крайнем левом ряду на, допустим, столичном виадуке, он сможет лишь по-отечески пожурить добровольного кандидата на койку в травматологии (ну, или покрутить пальцем у виска). Все.

Неудивительно, что в этой ситуации в стране уже немало электросамокатных скептиков. Один из них – Андрей Чмиль, известный молдавский производитель велосипедов, в прошлом – велогонщик мирового уровня.

"Я считаю, что не несущий никакой пользы для здоровья электрический самокат еще и очень опасен не только для тех, кто им пользуется, но и, к сожалению, для окружающих.

Недавно лично был свидетелем, как проезжавшая по тротуару на электросамокате, девушка храбро врезалась в открытую дверь автомобиля. Виноваты, конечно, были оба, но инцидент лишний раз подкрепил мое ощущение, что в нынешних условиях электросамокат – не самое безопасное и даже не самое удобное средство передвижения", – говорит Чмиль.

Россия, в кильватере которой Молдова явно следует и в данной сфере, уже столкнулась с лавинообразным ростом несчастных случаев с участием владельцев электрических самокатов. Совсем недавно громкий резонанс получил инцидент с "микромобильными" молодыми людьми, дважды за ночь сбившими пешеходов на Невском проспекте в Петербурге. Факты наездов показались достойными внимания, ни много, ни мало, Следственному комитету России и лично его главе Александру Бастрыкину.

Вынуждены предположить, что с ростом "поголовья" самокатов в Молдове, увы, неизбежно вырастет количество аварий, рядом с которыми помятая девушкой дверь автомобиля покажется легким недоразумением. Поспособствует соответствующая "инфраструктура".

Автор этих строк, будучи чокнутым фанатом спортивного велосипеда, может подтвердить: ездить на двух колесах по кишиневским тротуарам попросту боязно. Люди у нас ходят, уткнувшись в смартфоны, за детьми не смотрят. Не дай Бог, кого-нибудь заденешь.

С велодорожками же в Кишиневе положение дел, простите, смехотворное. Вы, может быть, замечали на перекрестке улицы Дечебал и проспекта Дачия непривычный для города знак "Велодорожка" и едва видную желтую полосу, изображающую этот объект городской инфраструктуры. Ровно под знаком в любой день недели выстроен длинный ряд капотов автомобилей, припаркованных в пространстве, наивно выделенном еще предыдущим примаром для велосипедистов и прочих "альтернативных".

Как говорится, картинка смешная, ситуация страшная.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Служба доставки в действии

Ну а для того, чтобы передвигаться в потоке машин по проезжей части в Кишиневе на таком уязвимом транспорте как велосипед или самокат, нужно быть храбрым. Очень храбрым.

"Я считаю, что совершенно необходимо на законодательном уровне обязать местные власти в разных городах Молдовы ежегодно строить определенное количество велосипедных дорожек, – говорит президент Федерации велоспорта Молдовы Игорь Шорин. – Причем велодорожек не номинальных, а, как это полагается, отделенных и от проезжей части, и от пешеходного тротуара. Без этого все действия властей останутся лишь на уровне декларируемых благих намерений".

Кишиневские велосипедисты часто приводят в пример пятикилометровый тротуар, который, начинаясь у столичного Управления полиции, тянется по Албишоаре и заканчивается только у тракторного завода. Тротуар и ныне очень мало используется пешеходами. Эту пятикилометровую "ленту" вполне возможно превратить в великолепную велодорожку, которая позволит безопасно переехать из одного района города в другой.

Более того, подобным образом технически не так уж трудно связать между собой все районы Кишинева. Вот только необходима политическая воля, смелость и, разумеется, деньги.

А еще эту красивую идею нужно будет как-то встроить в Генеральный план развития Кишинева. Которого, кстати, тоже нет.

И да, совершенно прав Андрей Чмиль: электрический самокат – это совсем не про здоровый образ жизни. Но ирония в том, что он, возможно, способен пробить стену, о которую безрезультатно столько лет бьется молдавское велосипедное комьюнити.

В сравнении с велосипедом (при всех его очевидных достоинствах и преимуществах), электросамокат куда более утилитарен и универсален. А главное, значительно привлекательнее экономически в случае, если он действительно станет органичной частью городского хозяйства и инфраструктуры. А экономическая выгода – самый надежный способ подвигнуть молдавского чиновника перейти от благостных спичей о здоровом образе жизни к конкретными действиям.

© Sputnik / Mihai Caraus Электросамокаты на дорогах Кишинева

И, видимо, на этом пути не обойтись без грамотной, по-хорошему пропагандистской кампании. Которая, может быть, внушит задыхающемуся от трафика Кишиневу мысль: бывший когда-то роскошью, ныне ставший слишком массовым средством передвижения, автомобиль должен обратно превратиться отчасти в роскошь.

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