Война вакцин: как Европа борется со "Спутником V"

В их числе медики всех уровней и те, кто работает в домах престарелых и иных социальных учреждениях, отмечает колумнист РИА Новости

Обязательность означает принятие соответствующего законодательного акта, который и будет регламентировать возможность отказа от прививки.

В случае отсутствия убедительных аргументов медотвода "отказнику" будет предложен либо перевод на иную должность, где служебные обязанности исключают прямой контакт с людьми (разницу, если заработная плата уменьшится, никто компенсировать не собирается), либо отпуск без сохранения содержания.

Схожие правила уже действуют в Италии, где в точном соответствии с нормами демократии их пытаются оспорить те, кого эти меры затрагивают, но пока без особого успеха: суды не слишком охотно принимают к рассмотрению подобные иски, а решения юстиции можно предсказать, даже не читая материалы дела.

"Если интересы социума и общественное благо оказываются под угрозой, то личные обстоятельства и желания уходят на второй план".

ЕС на протяжении многих десятилетий позиционировал себя как метагосударство, где примат частных прав и свобод не подвергался сомнению, но пандемия смешала все карты, и коронавирус расставил все и всех на свои места.

Коллективное выше личного, что бы там ни говорили до начала эпохи заражений многочисленные бернары-анри леви и их адепты.

Столкнувшись с пандемией и полностью провалив менеджмент на всех уровнях в момент кризиса, брюссельский ареопаг и власти стран сообщества решили поставить барьеры распространения инфекции с помощью массовой вакцинации. Это с одной стороны.

А с другой — колоссальные темпы заражения, волны которых последовательно накрывали континент на протяжении последних полутора лет, не сдвинули ни на йоту главную мишень борьбы общеевропейцев. И это отнюдь не SARS-CoV-2, а Россия.

Сражение с вирусом стало одним из эпизодов в войне с нашей страной.

Создание и испытания российской вакцины, ее запуск в производство и начало прививочной кампании стали этапами битвы с целью и дискредитации самого эффективного коронавирусного препарата Sputnik V, и препятствования массовой вакцинации в Российской Федерации.

Партитура была составлена с учетом самых разных факторов, но основные из них следующие: подчинение правилам, которые вводит государство, есть демонстрация покорности и "неевропейскости"; Sputnik V "не может быть безопасным и эффективным", а сама прививка "нанесет непоправимый ущерб естественному иммунитету".

Состав "оркестра", который должен был исполнить заказанную сюиту, известен — многочисленные "люди с хорошими лицами", за разный прайс или по зову души начавшие играть написанные для них каденции.

В то же время, когда в самом ЕС за комментарий в поддержку тезиса о "естественном иммунитете" и за высказанное сомнение в эффективности прививки очень известного профессора медицины просто погнали с должности заведующего отделением крупной парижской больницы, в российских социальных сетях движение сторонников ровно той же идеи набирало рост и наливалось мускулатурой.

Попытка выразить недоверие вакцине от Pfizer/BioNTech, придуманной, как теперь известно, за два дня, окончилась опалой для еще одного французского медика-скептика. Фильм Hold-Up, подвергавший сомнению компетентность европейских властей, изымался с платформ, на которых он был размещен. Зато в России антипрививочники и им сочувствующие получали все более широкие возможности для изложения своей позиции.

Начало прививочной кампании в России было организовано настолько четко, что живущие в Европе граждане страны специально приезжали за получением обеих доз Sputnik V.

И если Брюссель, кривясь, морщась и зажимая нос, Венгрии разрешил в результате размена (Будапешт снял возражения по бюджету сообщества) закупать Sputnik V, то второй стране — Словакии — фрондировать уже не позволили.

Практически сразу после объявления о возможности закупки препарата был организован правительственный кризис, чтобы показать Братиславе, кто в доме хозяин, а потом в медиа сделали вброс о том, что поставленные дозы медикамента отличаются от полученных для апробации образцов.

Характерно, что осуществили вброс с помощью украинских СМИ с пышными названиями вроде "Европейской правды".

Братислава сдалась.

Тем временем постепенно становились известны причины неторопливого рассмотрения документов Европейским агентством лекарственных средств, которые были предоставлены Россией.

Брюссель показал себя во всей бюрократической красе и блеске двойных стандартов.

Если заявки Pfizer/BioNTech и AstraZeneca (от которой вообще в итоге фактически отказались) рассматривались в ускоренном режиме с нарушением всех норм (вместо месяцев изучение шло несколько дней), то со Sputnik V ситуация диаметрально противоположна: долгие недели ("нужна еще бумажка, нужны дополнительные данные и сведения").

Регулярные созвоны между Москвой, Парижем и Берлином ни тогда, весной, ни сегодня, в зените лета, не должны вводить в заблуждение — решают в данном случае не главы государств и правительств, а европейские столоначальники.

Они, тормозя одобрение Sputnik V на территории сообщества, одновременно стремились затормозить и процесс вакцинации в нашей стране.

Эти действия точно, тютелька в тютельку, пушинка к пушинке вписывались и вписываются в то, что не так давно шеф европейской дипломатии Боррель назвал "контейнментом России", то есть ограничением ее возможностей (даже если это все существует исключительно в головах европейских партнеров).

В любом случае европейцам уже внушили, что "ничего хорошего из Москвы прийти не может", — даже когда рука Москвы в буквальном смысле оказалась единственной в Европе, протянутой Апеннинам в качестве жеста поддержки и помощи, когда российские военные медики спасали прошлым летом заболевших итальянских стариков.

И когда в России настоятельно просят прививаться, Европа это рассматривает как "диктаторские замашки Кремля", а вот введение постепенной обязательной вакцинации от COVID-19 в странах ЕС только приветствуется и одобряется.

Собственно, близорукость и неумение отличить союзника от противника — имманентное свойство политики, которую проводит европейский истеблишмент уже много десятилетий подряд.

Однажды такая миопия привела к войне.

Остается надеяться, что в противоборстве вакцин верх одержит здравый смысл. И забота, как любят говорить в ЕС, об "общем благе".

Ну а Москва на фоне происходящего последние 18 месяцев практически ежедневно действует и в граде, и в мире как настоящий европеец и гуманист.

Отринув предубеждения, презрев разногласия, она утверждает каждый день, что жизнь каждого человека бесценна.

И на этом фоне спокойной силы битва брюссельских честолюбий, амбиций и апломба, в общем, выглядит довольно жалким зрелищем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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