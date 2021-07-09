Реформа юстиции, или Своих не бросаем – как PAS спасала мандат Домники Маноле

Под занавес предвыборной кампании в Молдове произошло весьма примечательное, но малозаметное событие. Депутаты PAS помогли главе Конституционного суда Домнике Маноле избежать ответственности за допущенный конфликт интересов.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Заседание Конституционного суда в пятницу, в последние день предвыборной гонки, как-то незаслуженно оказалось обделено вниманием СМИ.

Между тем в здании органа конституционной юстиции произошло весьма знаковое событие. Партия, рассчитывающая стать правящей, в Конституционном суде продемонстрировала свое представление о верховенстве права, равенстве граждан перед законом и, так сказать, борьбе с элитарностью молдавской юстиции, о которой она так много говорит.

Дело в том, что 9 апреля Конституционный суд рассмотрел обращение депутата PAS Серджиу Литвиненко о контроле конституционности норм Закона о Конституционном суде, которые позволяют лишить мандата судью КС за допущенный конфликт интересов.

В своем обращении Литвиненко указал на то, что лишать должности судей КС из-за принятия решений в своих личных интересах – это слишком. Это недопустимое вмешательство в конституционную юстицию и деятельность судей.

"Такое толкование данной нормы, которое уполномочивает сторонние органы, такие как Национальный орган по неподкупности, проверять, находились ли в ситуации конфликта интересов судьи КС при принятии решений, компрометирует независимость Конституционного суда и его судей", — написал Литвиненко в своем обращении.

Примечательно, что Конституционный суд взялся рассматривать это обращение депутата с небывалой для инстанции скоростью. Обращение в КС поступило 25 июня, а заседание состоялось уже 9 июля. Спешит суд не просто так.

В начале июня стало известно, что Национальный орган по неподкупности (ANI) проводит проверку в отношении председателя КС Домники Маноле по поводу допущенного ею конфликта интересов. 27 апреля КС при участии Маноле отменил решение парламента об отзыве ее мандата судьи.

На том заседании председателю суда был заявлен отвод, однако остальные судьи приняли решение его отклонить. В итоге мандат Маноле был восстановлен под ее председательством.

Вполне закономерно действиями Маноле заинтересовался Нацорган по неподкупности, уполномоченный санкционировать госслужащих, выборных лиц и судей за конфликт интересов.

Но тут "хорошие люди" из PAS решили спасти своего союзника. 25 июня они попросили признать неконституционной норму, на основании которой Маноле могут с позором сместить с должности. Норму, которую она на глазах у всей страны нарушила.

И это очень показательно. Потому, что наведение порядка в сфере молдавской юстиции — главный пункт предвыборной программы PAS. Теперь мы можем сделать вывод о том, как должно выглядеть реформированное молдавское правосудие в представлении фаворитов парламентской гонки. Судьи, которые принимают удобные решения — могут не бояться ответственности за допущенные нарушения. Именно такой месседж отправили сегодня представители PAS. Это, кажется, все, что нужно знать о будущей реформе юстиции от пропрезидентской партии.

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