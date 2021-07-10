Прутский поход Петра I и идея освобождения Молдавии

Молдавский господарь Дмитрий Кантемир 310 лет назад провозгласил Молдавское княжество под русским протекторатом, население ликовало. Но освобождение Молдавии от владычества Османской империи было недолгим, а окончательно произошло через сто лет.
После заключенного между Россией и Турцией в 1700 году перемирия на 30 лет русский царь Петр I сосредоточился на главной задаче – выходе к Балтийскому морю, утраченном по условиям Столбовского мирного договора со Шведским королевством в 1617 году. Русское царство и другие государства региона включилось в борьбу со Швецией за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье. Северная война длилась 21 год. В другой части Европы вспыхнула в 1701 году долгая и изнурительная война за испанское наследство. Практически вся Европа в начале XVIII века так или иначе погрузилась в войну. Не избежала этой участи и Молдавия.
Победа русской армии Петра I над лучшей в Европе шведской армией под Полтавой в 1709 году, завоевание Прибалтики от Выборга до Риги и политический контроль над Речью Посполитой превратили Россию в одно из самых влиятельных европейских государств.
Но этот триумф не давал покоя шведскому королю, нашедшему пристанище в Бессарабии, в Бендерах, и его союзникам, прежде всего Франции, которая всячески поддерживала Карла XII и польских политических иммигрантов антирусской ориентации. Их усилиями тридцатилетнее перемирие между Россией и Турцией было прервано, султан объявил войну русскому царю.
Хотя в это время ни Турции, ни России война была не нужна. С 1700 года Петр стремился любой ценой избежать конфликта с Турцией. Военные приоритеты османов были на Балканах и на иранском направлении, Восточная Европа оставалась на периферии их интересов.
Разжигатели войны
При подстрекательстве "зложелателей" П. П.Дезальера (посол Франции в Стамбуле), С.Понятовского (польский генерал на шведской службе), Девлет II Герая (крымский хан) и Ю.Потоцкого (великий коронный гетман), "метавшихся всюду денно и нощно как бешеные собаки" (по словам Шафирова), было подготовлено воззвание о войне с Россией. 9 ноября после зачтения манифеста на большом совете улемов, войсковых чинов, везирей, в присутствии Ахмеда III война была официально объявлена.
Начало войны
России выставили ультиматум — вернуть Азов и Таганрог, разорить крепости, построенные на пограничье с Крымским ханством, отдать все завоеванные земли шведам, ликвидировать Петербург и так далее.
В Москве начали готовиться к войне. Митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский сравнил Петра I с Моисеем, которого Господь посылал освобождать израильтян из Египта.
Луцкий договор
Второго апреля был подписан русско-молдавский договор в Луцке, предусматривающий полный суверенитет молдавского господаря под русским протекторатом. Дмитрий Кантемир, как и значительная часть молдавского боярства, желал освобождения от османского владычества, восстановления исторических границ Молдавского княжества до Черного моря. Кроме того, молдавский господарь мечтал превратить княжество в наследственную монархию. Россия признавала династию Кантемира наследственной и обещала восстановить княжество в его исторических границах.
"Многовекторная дипломатия"
В июне господарь тайно осведомил великого коронного гетмана А. Н. Сенявского о том, что трактат с Россией только обман, настоящее же его желание — быть под протекторатом Речи Посполитой — если боярам будут предоставлены места в Сенате и все шляхетские привилегии. Это был "запасной проект" - извлечь Молдавию из-под османов. Позже был намечен и проавстрийский план: в мае 1715 года Кантемир просил Габсбургов дать ему титул князя "Священной Римской империи" и вызвать как имперского вассала на австрийскую службу из России.
Война в Молдавии
В последних числах мая 1711 года передовые отряды русской армии начали форсировать Днестр у Сорок. 3 июня Дмитрий Кантемир провозгласил Молдавское княжество под русским протекторатом. В стране началась эйфория, все желали освобождения страны от османского владычества. 24 июня к молдавской столице с конвоем отправился и Петр I – царя-освободителя и его супругу Екатерину Алексеевну встречало семейство Кантемира с женой Кассандрой, митрополит, бояре. От приема в Яссах Петр был в восторге.
Навстречу русской армии двигалось с юга основное войско Оманской империи, 7 июля произошли столкновения, а 9 июля - главное сражение при селе Сталинешты у реки Прут.
Ход боевых действий и вообще итоги этой военной кампании вызывают двоякое ощущение. С одной стороны, русская армия была великолепно подготовлена, и шансов на победу у османских войск, казалось, не было. Однако конфликт в стане командования русской армии между "немецкой" и "русской" партиями, несогласованность, выбранная командованием из-за плохого знания местности и отсутствия должной разведки оборонительная тактика привели к тому, что не удалось нанести решающего победного удара противнику.
Впрочем, и турецкая армия, превосходившая по численности русскую в три раза, не могла победить своего противника. Но Петр I с подорванным здоровьем (8 июля у него произошел нервный срыв – после Прутского похода царь восстанавливался на минеральных водах в Богемии, в Карловых Варах), видя сложную для своей армии ситуацию, принял решение подписать мирный договор. Хотя нужно отметить, что в военном совете далеко не все разделяли такое решение. Со всеми перипетиями Прутского похода и подписания мирного договора можно ознакомиться в многочисленных источниках и специализированной литературе. Как пишет историк В. А. Артамонов, в стане османов царь Петр считался победителем. Было сочтено, что если русские согласятся вернуть утраченное в 1696 году, то можно дальше не сражаться. Обе стороны такие условия устроили, и поэтому война была закончена. Мирный договор был подписан 12 июля, после чего русская армия покинула Молдавию.
Итоги войны для Молдавии
Война с турками выявила слабость молдавского ополчения, которое, как выяснилось в деле, было неспособно противостоять натиску османских войск, поэтому надежды русских на своего главного союзника в этой кампании не оправдались.
Для Молдавского княжества последствия Прутского похода были тяжелыми. В страну Порта запустила своих союзников из запорожцев. "И дана им во всем над волохи воля… и всех ловят и мучат, и хлеба крадут, и всякую живность". Часть молдавского ополчения рассеялась. Три молдавских боевых полка связали судьбу с Россией и просили определить им место для жительства. В княжестве установился фанариотский режим.
Валахия не подверглась опустошению, но в 1714 году за связи с Россией мученическую смерть вместе с четырьмя сыновьями принял в Стамбуле господарь Валашского княжества Константин Брынковяну, который отказался от помилования в обмен за обращение в ислам.
Кантемиру был присвоен титул "Светлейший князь Российский". Ему и его окружению "числом мужеска и женска полу больше четырех тысяч душ" были выделены "дворы" в Харькове и имения бывшего генерал-майора Ф. Ф. Шидловского.
Светлейший российский князь Кантемир вошел в элиту Российской империи, стал позже видным сановником, сенатором и тайным советником, экспертом по делам Востока и ближайшим сподвижником царя. Петр Великий, ценя ученость молдавского господаря, стремился удержать его в России.
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