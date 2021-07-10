Прутский поход Петра I и идея освобождения Молдавии

После подписания мирного договора между Россией и Турцией в 1711 году понадобилось еще сто лет и четыре кровопролитных войны с Османской империей, огромные финансовые затраты, прежде чем часть Молдавии была освобождена от турецкого владычества.

Молдавский господарь Дмитрий Кантемир 310 лет назад провозгласил Молдавское княжество под русским протекторатом, население ликовало. Но освобождение Молдавии от владычества Османской империи было недолгим, а окончательно произошло через сто лет.

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После заключенного между Россией и Турцией в 1700 году перемирия на 30 лет русский царь Петр I сосредоточился на главной задаче – выходе к Балтийскому морю, утраченном по условиям Столбовского мирного договора со Шведским королевством в 1617 году. Русское царство и другие государства региона включилось в борьбу со Швецией за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье. Северная война длилась 21 год. В другой части Европы вспыхнула в 1701 году долгая и изнурительная война за испанское наследство. Практически вся Европа в начале XVIII века так или иначе погрузилась в войну. Не избежала этой участи и Молдавия.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Воины русской армии 1700 года

Победа русской армии Петра I над лучшей в Европе шведской армией под Полтавой в 1709 году, завоевание Прибалтики от Выборга до Риги и политический контроль над Речью Посполитой превратили Россию в одно из самых влиятельных европейских государств.

Но этот триумф не давал покоя шведскому королю, нашедшему пристанище в Бессарабии, в Бендерах, и его союзникам, прежде всего Франции, которая всячески поддерживала Карла XII и польских политических иммигрантов антирусской ориентации. Их усилиями тридцатилетнее перемирие между Россией и Турцией было прервано, султан объявил войну русскому царю.

Хотя в это время ни Турции, ни России война была не нужна. С 1700 года Петр стремился любой ценой избежать конфликта с Турцией. Военные приоритеты османов были на Балканах и на иранском направлении, Восточная Европа оставалась на периферии их интересов.

Разжигатели войны

При подстрекательстве "зложелателей" П. П.Дезальера (посол Франции в Стамбуле), С.Понятовского (польский генерал на шведской службе), Девлет II Герая (крымский хан) и Ю.Потоцкого (великий коронный гетман), "метавшихся всюду денно и нощно как бешеные собаки" (по словам Шафирова), было подготовлено воззвание о войне с Россией. 9 ноября после зачтения манифеста на большом совете улемов, войсковых чинов, везирей, в присутствии Ахмеда III война была официально объявлена.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Портрет Султана Ахмеда III. 18 век.

Начало войны

России выставили ультиматум — вернуть Азов и Таганрог, разорить крепости, построенные на пограничье с Крымским ханством, отдать все завоеванные земли шведам, ликвидировать Петербург и так далее.

В Москве начали готовиться к войне. Митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский сравнил Петра I с Моисеем, которого Господь посылал освобождать израильтян из Египта.

© Public Domain / Кнеллер, Готфрид 26-летний Пётр I. Портрет кисти Кнеллера был подарен Петром в 1698 английскому королю.

Луцкий договор

Второго апреля был подписан русско-молдавский договор в Луцке, предусматривающий полный суверенитет молдавского господаря под русским протекторатом. Дмитрий Кантемир, как и значительная часть молдавского боярства, желал освобождения от османского владычества, восстановления исторических границ Молдавского княжества до Черного моря. Кроме того, молдавский господарь мечтал превратить княжество в наследственную монархию. Россия признавала династию Кантемира наследственной и обещала восстановить княжество в его исторических границах.

"Многовекторная дипломатия"

В июне господарь тайно осведомил великого коронного гетмана А. Н. Сенявского о том, что трактат с Россией только обман, настоящее же его желание — быть под протекторатом Речи Посполитой — если боярам будут предоставлены места в Сенате и все шляхетские привилегии. Это был "запасной проект" - извлечь Молдавию из-под османов. Позже был намечен и проавстрийский план: в мае 1715 года Кантемир просил Габсбургов дать ему титул князя "Священной Римской империи" и вызвать как имперского вассала на австрийскую службу из России.

Война в Молдавии

В последних числах мая 1711 года передовые отряды русской армии начали форсировать Днестр у Сорок. 3 июня Дмитрий Кантемир провозгласил Молдавское княжество под русским протекторатом. В стране началась эйфория, все желали освобождения страны от османского владычества. 24 июня к молдавской столице с конвоем отправился и Петр I – царя-освободителя и его супругу Екатерину Алексеевну встречало семейство Кантемира с женой Кассандрой, митрополит, бояре. От приема в Яссах Петр был в восторге.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Дислокация русских и турецких войск у села Сталинешти в 1711 году. Фрагмент иллюстрации 18 века.

Навстречу русской армии двигалось с юга основное войско Оманской империи, 7 июля произошли столкновения, а 9 июля - главное сражение при селе Сталинешты у реки Прут.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь План боевых действий на реке Прут 9 июля 1711 года. Из книги Вольтера Histoire De L_Empire De Russie Sous Pierre Le Grand

Ход боевых действий и вообще итоги этой военной кампании вызывают двоякое ощущение. С одной стороны, русская армия была великолепно подготовлена, и шансов на победу у османских войск, казалось, не было. Однако конфликт в стане командования русской армии между "немецкой" и "русской" партиями, несогласованность, выбранная командованием из-за плохого знания местности и отсутствия должной разведки оборонительная тактика привели к тому, что не удалось нанести решающего победного удара противнику.

Впрочем, и турецкая армия, превосходившая по численности русскую в три раза, не могла победить своего противника. Но Петр I с подорванным здоровьем (8 июля у него произошел нервный срыв – после Прутского похода царь восстанавливался на минеральных водах в Богемии, в Карловых Варах), видя сложную для своей армии ситуацию, принял решение подписать мирный договор. Хотя нужно отметить, что в военном совете далеко не все разделяли такое решение. Со всеми перипетиями Прутского похода и подписания мирного договора можно ознакомиться в многочисленных источниках и специализированной литературе. Как пишет историк В. А. Артамонов, в стане османов царь Петр считался победителем. Было сочтено, что если русские согласятся вернуть утраченное в 1696 году, то можно дальше не сражаться. Обе стороны такие условия устроили, и поэтому война была закончена. Мирный договор был подписан 12 июля, после чего русская армия покинула Молдавию.

Итоги войны для Молдавии

С одной стороны, условия Прутского мира стали крупным политическим поражением лично для Петра I и России. С другой – важным уроком, который был усвоен, избавил горячие головы от иллюзий, что, безусловно, определило будущие военные и политические успехи России в Северном и Северо-Западном Причерноморье. Идея освобождения Молдавии уже не покидала лучшие умы России вплоть до ее осуществления.

Война с турками выявила слабость молдавского ополчения, которое, как выяснилось в деле, было неспособно противостоять натиску османских войск, поэтому надежды русских на своего главного союзника в этой кампании не оправдались.

Для Молдавского княжества последствия Прутского похода были тяжелыми. В страну Порта запустила своих союзников из запорожцев. "И дана им во всем над волохи воля… и всех ловят и мучат, и хлеба крадут, и всякую живность". Часть молдавского ополчения рассеялась. Три молдавских боевых полка связали судьбу с Россией и просили определить им место для жительства. В княжестве установился фанариотский режим.

Валахия не подверглась опустошению, но в 1714 году за связи с Россией мученическую смерть вместе с четырьмя сыновьями принял в Стамбуле господарь Валашского княжества Константин Брынковяну, который отказался от помилования в обмен за обращение в ислам.

Кантемиру был присвоен титул "Светлейший князь Российский". Ему и его окружению "числом мужеска и женска полу больше четырех тысяч душ" были выделены "дворы" в Харькове и имения бывшего генерал-майора Ф. Ф. Шидловского.

Светлейший российский князь Кантемир вошел в элиту Российской империи, стал позже видным сановником, сенатором и тайным советником, экспертом по делам Востока и ближайшим сподвижником царя. Петр Великий, ценя ученость молдавского господаря, стремился удержать его в России.

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