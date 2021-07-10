10 июля 1940 года – день, когда Молдавия стала суверенной

В этот день 81 год назад Центральный комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров (Правительство) СССР приняли совместное решение поддержать предложение "молдавских организаций" по образованию союзной Молдавской Республики.

В политических реалиях Советского Союза это означало, что окончательное решение уже принято, и Верховному Совету СССР лишь оставалось легализовать решение о создании МССР, что он в начале августа того же года и сделал.

Под "молдавскими организациями" в сообщениях СМИ подразумевались Молдавский обком Компартии Украины и Правительство Молдавской автономии (со столицей в Тирасполе) в составе Украины.

Нынешний статус Республики Молдова как суверенного и независимого государства является логическим следствием решения о создании Молдавской ССР от 10 июля 1940 года. Ведь союзные республики имели право свободного выхода из состава Союза, самостоятельно принимали собственные Конституции, обладали пусть и декларируемым, но государственным суверенитетом.

Без обретения в 1940 году всех этих атрибутов в начале 90-х годов Молдавия попросту не смогла бы самоопределиться как самостоятельное государство при распаде СССР. Многие элементы государственного суверенитета в рамках советской тоталитарной системы находились, по выражению юристов, в спящем состоянии. Но тем не менее они у Молдавской ССР были и смогли "проснуться" в соответствующий период.

Какая же судьба ожидала Молдавию, не стань она союзной республикой? С большой долей уверенности можно утверждать, что ей была уготовлена участь автономной республики в составе Украины.

В этом можно легко убедиться, если почитать советскую прессу и открытые официальные документы конца июня – начала июля 1940 года. Взять, к примеру, широко известную ультимативную ноту советского правительства Румынии от 26 июня 1940 года. Королевство обвинялось там в том, что, насильственно отторгнув территорию Бессарабии, оно нарушило "вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украинской Советской Республикой".

Теперь почитаем "Слово колхозников Молдавии", переданное по каналам ТАСС и опубликованное "Комсомольской правдой" 29 июня. Под молдавскими колхозниками подразумевались аграрии из Автономной Молдавской Республики в составе Украины, находившиеся на Всесоюзной сельхозвыставке в Москве. Вот какими словами начиналось это обращение:

"В родной Москве сегодня мы узнали о новой славной победе мудрой сталинской политики мира. Уничтожена многолетняя несправедливость. Отныне наши единокровные братья, населяющие Бессарабию… воссоединяются с советской Украиной и всем многомиллионным советским народом…"

3 июля та же "Комсомольская правда" сообщала по материалам ТАСС о налаживании новой жизни в преимущественно молдавском городе Сороки:

"Жители проявляют огромный спрос на советские книги и газеты. С волнением читают они о свободной, счастливой жизни трудящихся советской Украины и всего Советского Союза, в семью которых они влились всего несколько дней назад".

Еще за день до судьбоносного решения союзных органов от 10 июля главная газета советских комсомольцев сообщала о собрании молодежи Кишинева.

"В президиуме — секретарь ЦК КП(б)У тов. Лысенко, секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Хоменко, секретарь уездного комитета партии тов. Зленко и другие… О задачах комсомольцев и почетном звании члена Ленинско-Сталинского комсомола говорит секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Хоменко. Его засыпают вопросами. Чувствуется, что это особенно волнует молодежь освобожденного Кишинева. С огромным энтузиазмом собравшиеся принимают приветствия товарищу Сталину и руководителю большевиков Украины тов. Хрущеву".

Приведенные газетные материалы объективно передают логику государственного строительства в Бессарабии до 10 июля. После перехода Бессарабии под контроль советских властей в качестве директивных, законодательных и исполнительных органов здесь были провозглашены Молдавский обком КП(б)У, Верховный Совет и Совнарком Молдавской Автономной ССР (с административным центром в Тирасполе) в составе Украины. Соответственно, становясь частью этой автономии, вся Бессарабия де-факто входила в подчинение киевских властей.

3 июля во вновь обретенной советской провинции создавались уездные комитеты Компартии Украины, а также исполнительные комитеты уездных советов трудящихся. Персональный состав руководителей этих органов был определен в Киеве, в основном из числа партийных и советских работников областей УССР, а также МАССР. Из 52 членов уездных комитетов партии только семь были молдаванами. Всего четырех молдаван включили в состав уездных исполкомов (при их общей численности 75 человек). Президиуму Верховного Совета МАССР в Тирасполе доверили утвердить лишь состав волостных и городских исполкомов.

Украинские исследователи, изучающие вопрос присоединения в 1940 году Бессарабии и Северной Буковины, отмечают, что еще в первые дни июля в советской прессе не было материалов об инициативах трудящихся по провозглашению союзной Молдавии. Заметим, что репортажи, к примеру, в "Комсомольской правде" о событиях в Бессарабии не акцентировали внимания на этнической специфике региона, преобладании в нем молдавского населения. Поэтому новость в этой же газете от 10 июля об инициативе создания "Союзной Молдавской Социалистической Республики" была весьма неожиданной.

Причем сама подача этой новости свидетельствует о том, что вопрос создания МССР уже подвергся определенной проработке. СНК СССР и ЦК ВКП(б) поддерживали просьбу "о воссоединении молдавского населения Бессарабии с молдавским населением Молдавской Автономной Республики".

Именно данный вариант создания МССР и был реализован в конечном итоге, так как ряд районов перечисленных субъектов из процесса объединения исключили.

Обращает на себя внимание и поразительная синхронность в публикации сообщения об одобрении инициативы создания МССР с самим ее выдвижением. Просьба о создании Молдавской ССР была высказана в совместном обращении Молдавского обкома КП(б)У и СНК МАССР 10 июля. Одновременно подобное обращение приняли ЦК КП(б)У и СНК УССР, "Комсомольская правда" в тот же день сообщила о позиции по указанному вопросу союзных структур. То есть получается, что соответствующий газетный номер подготовили к печати раньше, чем инициатива по созданию МССР была официально высказана.

Очевидно, что такая синхронность могла стать следствием решения вопроса о статусе Бессарабии в самых высоких инстанциях советского руководства. По всей видимости, это решение предполагало изменение первоначально определенной модели государственно-территориального устройства Бессарабии: отказ от включения всего Пруто-Днестровья в состав УССР посредством присоединения к Молдавской Автономной ССР в пользу создания союзной МССР.

Теперь посмотрим, что же "грозило" Молдавии, останься она в 1940 году на положении автономии в составе Украинской ССР.

Конституция автономии подлежала утверждению Верховным Советом соответствующей союзной республики. Также "парламент" союзной республики определял границы территории починенных автономных республик. Нетрудно представить, как изменялись бы границы Молдовы после того, как Киев взял курс на украинизацию.

Совет министров союзной республики имел право приостанавливать любые постановления и решения правительства автономии. Законы, принятые Верховным Советом СССР, подлежали публикации прежде всего на языках союзных республик. Правовую базу деятельности городских и районных советов депутатов образовывали в первую очередь законы СССР и соответствующей союзной республики.

Еще одним подтверждением того, что первоначально создания союзной Молдавской Республики не планировалось, является отсутствие у данного субъекта прямого представительства в ЦК ВКП(б). До 1952 года МССР была единственной союзной республикой в европейской части СССР, лидер компартии которой не являлся членом главного руководящего органа правящей партии.

Даже прибалтийские союзные республики, созданные после МССР, имели соответствующую привилегию. Первый секретарь Компартии Молдавии в 1940–1942 годах Петр Бородин входил лишь в состав ЦК КП(б) Украины.

Данные противоречия можно объяснить лишь тем, что 28 июня – 9 июля 1940 года в Молдавии шел процесс государственного строительства по стандартам автономной советской республики. Но накануне 10-го было неожиданно принято решение о придании республике статуса союзной. Соответствующие органы государственной власти в Кишиневе учредили, но повышать статус фактического руководителя Молдавии в союзной партийной иерархии не стали.

Приводимую в данном материале аргументацию можно попытаться оспорить тем, что молдаван в Советском Союзе (около 1,6 миллиона человек) было слишком много для автономной республики. Однако данные Всесоюзной переписи населения 1939 года свидетельствуют о том, что ряд этносов, не имевших своих союзных республик, по численности были сопоставимы или даже многочисленнее, чем молдаване. Татарская община РСФСР насчитывала почти 4 миллиона человек, мордовская – немногим меньше, чем 1,4 миллиона, чувашская – 1,3 миллиона человек.

Проекты обретения атрибутами суверенной государственности названными народами не воплотились по разным причинам, однако в любом случае эти данные свидетельствуют, что создание союзной Молдавской Республики в 1940 году не было безальтернативным.

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