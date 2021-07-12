Чем не стоит заниматься правительству PAS

В ночь с 11 на 12 июля очень многие люди в Молдове не следили за подсчетом голосов, а прикидывали, кто и какие должности займет в будущем кабинете министров.

Уже ночью стало ясно, что PAS получает единоличное большинство в парламенте, — до них это удавалось только Партии коммунистов в 2001 году. Тут есть о чем подумать и о чем беспокоиться. Кто станет премьером, кому достанется МВД, а кому Минюст, кто будет утверждать соглашения о грантах на строительство дорог и мостов, а кто усядется на освоение квот на экспорт и распределение дизтоплива? Все это — вопросы первостепенной важности.

Естественно, сейчас у Майи Санду и у первых лиц PAS полным-полно советчиков, и все они рассказывают президенту и победившей партии, что им надо делать.

Попробуем совершенно бескорыстно присоединиться к этому хору, но на особый манер. Посоветуем PAS, чего им не стоит делать ни в коем случае.

Прежде всего, и это, пожалуй, самое главное — Майе Санду и PAS не стоит проявлять креативность в отношении приднестровского урегулирования. Вообще не надо трогать Приднестровье, не касаться этой проблемы, и все. Поверьте, это будет во благо.

В самом деле, на выборах лидеры PAS запомнились потоками ненависти в адрес избирателей из Приднестровья. Широко известное заявление Игоря Гросу (которого в эти дни прочат в премьер-министры), назвавшего жителей Левобережья "сепаратистами" и давшего понять, что он не относит приднестровцев к "своему народу", только вершина айсберга.

В день выборов вице-председатель PAS Наталья Гаврилица огульно обвинила всех приднестровских избирателей в продажности и коррумпированности. Утром 11 июля несостоявшийся премьер опубликовала график явки, выделив активно голосующих жителей Приднестровья, и призвала не допустить, чтобы "выборы украли" за счет "купленных голосов".

На победном брифинге PAS утром 12 июля Гаврилица стояла сразу за Гросу, на почетном месте, по правую руку. Выглядела она абсолютно довольной собой и, по всей видимости, не считала, что ей должно быть за что-то стыдно.

Именно эта партия сейчас и будет назначать переговорщиков от Молдовы, руководителей Бюро по реинтеграции и представителей в ОКК. Но Приднестровье воспринимается в среде прозападных и унионистских партий как чужая и ненужная территория, от которой исходит "российская угроза". А значит, ни о каком прогрессе в деле реинтеграции под их руководством не может быть и речи.

Майе Санду и PAS необходимо прекратить обострять тему присутствия в Приднестровье российских миротворцев и солдат, охраняющих взрывоопасные склады в Колбасне.

"Эльфийские" теоретические рассуждения о том, как хорошо было бы заменить вооруженных людей в Приднестровье на безоружных гражданских наблюдателей, выглядят в нынешней ситуации на Днестре как опасная провокация. Просто потому, что ни президент, ни ее партия пока не демонстрируют понимания: приднестровцы — это полноправная сторона переговоров, и их нельзя "заставить" сделать что-то, не получив их согласия. А как раз согласия жителей Приднестровья никто в Кишиневе получать не собирается.

Можно ручаться, что любые попытки политиков из PAS "переформатировать" миротворческую миссию уничтожат хрупкий баланс на Днестре. Ясно, что диктовать планы таких реформ будут США — главный партнер PAS и "инженер реформ" в Молдове — при техническом и ресурсном содействии ЕС. Неизбежно активизируется и Бухарест, у которого в Республике Молдова свои интересы и который не захочет оставаться в стороне от внезапно возникших трансформаций на Днестре. Самостоятельной роли в этом процессе у Кишинева не будет почти никакой, и куда может завести такой курс — неизвестно.

То есть, если президент и правительство PAS сумеют не устроить катастрофу на Днестре, то для них это уже будет считаться крупным успехом.

Одного этого совета достаточно, чтобы более или менее спокойно отбыть четырехлетнюю президентскую и парламентскую каденции. А если при этом удастся еще и удержаться от втягивания в чужие антироссийские авантюры, особенно в плане наметившегося курса на стремительное сближение с Киевом, в том числе в региональных форматах, то это будет уже просто сверх всяких ожиданий.

Стоит оставить в покое и русский язык, в том числе в школах. Продолжение атак на статус русского языка как языка межнационального общения ни к чему хорошему не приведет. Не стоит трогать День Победы, зато будет полезно оградить этот праздник от "ястребов" из собственного окружения.

Все это простые и полезные советы, которые обладают важным преимуществом — легкостью исполнения. Потому что действительно иногда бывает так, что человек не в состоянии что-то сделать. Но вот прекратить делать то, что он уже делает, — это сумеет любой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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