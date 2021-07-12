Как жители Молдовы проснулись в "другой стране"

На прошедших 11 июля досрочных парламентских выборах левые силы Молдовы потерпели поражение. Соответственно, вся полнота власти в республике отныне принадлежит президенту Санду и ее партии PAS (многие, впрочем, склонны заменить их словосочетанием "коллективный Запад").
Главная особенность хода и результатов завершившейся в минувшее воскресенье кампании не в том, что Додона и Воронина переиграла PAS или коллективный Запад, но в неожиданном ушате ледяной воды, которым Блок коммунистов и социалистов окатил его потенциальный избиратель.
Если сторонники и даже "сомневающиеся", тем не менее проголосовавшие за PAS, отдали свои голоса традиционным способом, опустив в урну бюллетень, то весьма значительная часть "левого" электората Молдовы предпочла проголосовать на этих выборах "ногами" – то есть попросту на них не явившись.
Очень показательно, что на фоне и без того рекордно низкой активности избирателей в ходе воскресного голосования, самая низкая явка была отмечена в Гагаузии, исторически "красном" регионе Молдовы, и на участках в России.
Это пласт избирателей, которые, в силу убеждения или привычки, не могли голосовать за PAS, не могли голосовать за Блок Усатого, тем более не могли отдать голос за унионистов. А за Додона с Ворониным – не захотели.
И если для Блока коммунистов и социалистов есть что-то хуже, нежели проигранные выборы, то это, конечно, осознание, что огромное количество потенциально "их" избирателей, более не находят этот левый молдавский проект сколько-нибудь привлекательным.
А самое, наверное, печальный факт для людей из первого ряда левого политического фланга Молдовы заключается в том, что в нынешних бедах винить, кроме себя, им абсолютно некого.
"Люди, традиционно симпатизирующие левым политическим силам, на сей раз просто не пошли на выборы, – говорит политический аналитик Валентин Крылов. – Не пошли, потому что не обнаружили в списке политформирований тех, кому они могли и хотели делегировать власть в Молдове".
Так что давайте называть вещи своими именами: тот факт, что значительная часть избирателей отказала Блоку коммунистов и социалистов в доверии – есть прямое следствие тех систематических ошибок, неточных ходов и чрезмерной самоуверенности, которые в последние годы молдавские левые демонстрировали с завидной регулярностью.
"Левый фланг в Молдове теперь фактически сведен к минимуму. Да, можно говорить, что 27 набранных процентов – это 32 мандата в парламенте. Но реальный итог в том, что власть в республике перешла в одни руки, Молдова нынче управляется из одного "кабинета", – полагает Крылов.
Отметим, что прошедшие выборы проредили не только левый фланг. По их результатам фактически в политическое небытие отправились такие фигуры, как Андрей Нэстасе, Павел Филип и, судя по последней информации, Ренато Усатый.
И тут самое время вновь вспомнить о коллективном Западе, считает российский политолог Владимир Брутер.
"Молдавский парламент, несомненно, будет управляться извне по всем вопросам, представляющим интерес для "партнеров по развитию". Вопрос только в том, насколько Запад сможет обеспечить отсутствие внутренних расколов в молдавской элите.
А значит, и далее будут отстранять несистемно мыслящих людей, с политической харизмой и желанием создать собственный политический проект.
Именно поэтому PAS – идеально приспособленная под внешнее управление. Там не может быть лидеров. Все они – не более, чем деревянные солдаты Урфина Джюса", – говорит Брутер.
При этом и он, и Крылов полагают, что руководители молдавских левых сил должны (добровольно, разумеется) сойти с политической сцены. Это единственный шаг, который, по их мнению, сможет вернуть доверие избирателей к левому флангу.
Однако, эксперты не называют ни потенциальных "преемников", ни людей, хотя бы теоретически способных занять нишу, которая в Молдове все же не может пустовать бесконечно.
Однако, по крайней мере ПСРМ хоронить рано. Хотя бы потому, что у партии Додона, ушедшей в оппозицию, появился отличный стимул стать сторожевыми псами "деревянных солдат" PAS.
Майе Санду и ее партии придется теперь полностью нести ответственность за решения – неважно, свои ли, коллективного ли Запада. А уж "сидеть в засаде", выжидая, когда оппонент совершит ошибку, молдавские социалисты умеют.
Да, прошедшие выборы изменили молдавский политический ландшафт, а желтая "революция" в выборной ночи перешла в утро пробуждения.
Но периодически просыпаться в "новой стране" молдаванам не в новинку.
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