Как жители Молдовы проснулись в "другой стране"

Открыв наутро после голосования глаза, граждане Молдовы обнаружили зияющую дыру на том месте, где еще вчера располагался левый политический фланг.

На прошедших 11 июля досрочных парламентских выборах левые силы Молдовы потерпели поражение. Соответственно, вся полнота власти в республике отныне принадлежит президенту Санду и ее партии PAS (многие, впрочем, склонны заменить их словосочетанием "коллективный Запад").

Главная особенность хода и результатов завершившейся в минувшее воскресенье кампании не в том, что Додона и Воронина переиграла PAS или коллективный Запад, но в неожиданном ушате ледяной воды, которым Блок коммунистов и социалистов окатил его потенциальный избиратель.

Если сторонники и даже "сомневающиеся", тем не менее проголосовавшие за PAS, отдали свои голоса традиционным способом, опустив в урну бюллетень, то весьма значительная часть "левого" электората Молдовы предпочла проголосовать на этих выборах "ногами" – то есть попросту на них не явившись.

Очень показательно, что на фоне и без того рекордно низкой активности избирателей в ходе воскресного голосования, самая низкая явка была отмечена в Гагаузии, исторически "красном" регионе Молдовы, и на участках в России.

Это пласт избирателей, которые, в силу убеждения или привычки, не могли голосовать за PAS, не могли голосовать за Блок Усатого, тем более не могли отдать голос за унионистов. А за Додона с Ворониным – не захотели.

И если для Блока коммунистов и социалистов есть что-то хуже, нежели проигранные выборы, то это, конечно, осознание, что огромное количество потенциально "их" избирателей, более не находят этот левый молдавский проект сколько-нибудь привлекательным.

А самое, наверное, печальный факт для людей из первого ряда левого политического фланга Молдовы заключается в том, что в нынешних бедах винить, кроме себя, им абсолютно некого.

"Люди, традиционно симпатизирующие левым политическим силам, на сей раз просто не пошли на выборы, – говорит политический аналитик Валентин Крылов. – Не пошли, потому что не обнаружили в списке политформирований тех, кому они могли и хотели делегировать власть в Молдове".

Так что давайте называть вещи своими именами: тот факт, что значительная часть избирателей отказала Блоку коммунистов и социалистов в доверии – есть прямое следствие тех систематических ошибок, неточных ходов и чрезмерной самоуверенности, которые в последние годы молдавские левые демонстрировали с завидной регулярностью.

"Левый фланг в Молдове теперь фактически сведен к минимуму. Да, можно говорить, что 27 набранных процентов – это 32 мандата в парламенте. Но реальный итог в том, что власть в республике перешла в одни руки, Молдова нынче управляется из одного "кабинета", – полагает Крылов.

Отметим, что прошедшие выборы проредили не только левый фланг. По их результатам фактически в политическое небытие отправились такие фигуры, как Андрей Нэстасе, Павел Филип и, судя по последней информации, Ренато Усатый.

И тут самое время вновь вспомнить о коллективном Западе, считает российский политолог Владимир Брутер.

"Молдавский парламент, несомненно, будет управляться извне по всем вопросам, представляющим интерес для "партнеров по развитию". Вопрос только в том, насколько Запад сможет обеспечить отсутствие внутренних расколов в молдавской элите.

А значит, и далее будут отстранять несистемно мыслящих людей, с политической харизмой и желанием создать собственный политический проект.

Именно поэтому PAS – идеально приспособленная под внешнее управление. Там не может быть лидеров. Все они – не более, чем деревянные солдаты Урфина Джюса", – говорит Брутер.

При этом и он, и Крылов полагают, что руководители молдавских левых сил должны (добровольно, разумеется) сойти с политической сцены. Это единственный шаг, который, по их мнению, сможет вернуть доверие избирателей к левому флангу.

Однако, эксперты не называют ни потенциальных "преемников", ни людей, хотя бы теоретически способных занять нишу, которая в Молдове все же не может пустовать бесконечно.

Однако, по крайней мере ПСРМ хоронить рано. Хотя бы потому, что у партии Додона, ушедшей в оппозицию, появился отличный стимул стать сторожевыми псами "деревянных солдат" PAS.

Майе Санду и ее партии придется теперь полностью нести ответственность за решения – неважно, свои ли, коллективного ли Запада. А уж "сидеть в засаде", выжидая, когда оппонент совершит ошибку, молдавские социалисты умеют.

Да, прошедшие выборы изменили молдавский политический ландшафт, а желтая "революция" в выборной ночи перешла в утро пробуждения.

Но периодически просыпаться в "новой стране" молдаванам не в новинку.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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