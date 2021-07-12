Итоги выборов: еще Молдова или уже Румыния

Выборы в Молдове признаны состоявшимися всеми наблюдателями, включая представителей СНГ. С одной стороны, длительный политический кризис и противостояние ветвей власти закончились. С другой – приход к власти правых влечет за собой целый ряд угроз и ставит под сомнение само существование молдавской государственности.

А были ли выборы?

Происходивший в стране процесс закрепления у власти Майи Санду назвать выборами крайне сложно. И если сам ход голосования с формальной точки зрения действительно не вызывает особых нареканий, то беспрецедентная тенденциозность формирования избирательных участков за границей, уровень внешнего вмешательства в процесс роспуска парламента, агитации и давления на граждан всеми средствами западной пропагандистской машины во время избирательной гонки выглядят, скорее, как легитимизация оккупации Молдовы.

Как и во время президентской избирательной кампании ставка сделана на проживающую в странах ЕС и НАТО молдавскую диаспору. Если учесть, что за рубежом находится около 800 тысяч граждан Молдовы, эта армада способна кардинальным образом изменить результаты волеизъявления граждан. Двойные стандарты, направленные на снижение участия в выборах молдаван, не поддерживающих PAS, поражают. Из 150 участков, открытых за рубежом, всего 17 приходится на Россию, где проживает 360 тысяч молдавских граждан. Едва удалось отстоять и участки в Приднестровье, количество которых хотели сократить до 12. А накануне голосования унионисты попытались запугать приднестровцев, что закончилось нападением на российских миротворцев при полном непротивлении полиции Молдовы. Но поскольку уровень демократии в стране определяют в Вашингтоне и Брюсселе, то массовых нарушений прав граждан, конечно же, никто не заметил.

Как уж тут осуждать нарушение избирательного права и массовый подкуп, если он организован с благословения самого Вашингтона, а посол США лично руководил заседаниями ЦИК? Журналистам ведущего европейского издания New Europe удалось получить документы, доказывающие, что в победу PAS было вложено 65 миллионов евро. Как указывает издание Евросоюза, основным координатором зарубежного финансирования партии Санду является Германия, через Фонд им. Конрада Аденауэра, заключившего с администрацией президента Молдовы договор о сотрудничестве. Кроме того, финансирование осуществлялось через Европейский фонд за демократию, Фонд Сороса, USAID, IREX, IND, IRI.

Но не будем углубляться в подробности. Об этом скандале написано достаточно много. Обратим лишь внимание, на какие цели были направлены эти средства. Например, есть статья "поощрение лояльности для государственных служащих из Молдовы", т.е. откровенный подкуп людей, дававших присягу на верность своей стране. Еще 470 тысяч евро направлено на "привлечение мэров", 539 тысяч – на выплаты участникам митингов, 4,3 миллиона – "независимым" СМИ. Огромная сумма, почти 35 миллионов евро, была направлена на голосование за рубежом. Речь не только о подвозе избирателей, но и "гонорарах некоторым членам избирательных участков за границей" в размере 50-200 евро за голос. Лишь этот откровенный подкуп является основанием для отмены выборов, поскольку скупка голосов полностью искажает волю граждан.

Поэтому не стоит удивляться, что на зарубежном избирательном округе популярность PAS превысила все "демократические" пределы. И если поддержка главы государства в России или Туркменистане на уровне 75-80% провоцирует дружный вой "правозащитников" о диктаторских режимах, то единодушная любовь проживающих в ЕС молдаван к партии Санду – "это другое", как любят говорить наши либеральные партнеры. А если не будут голосовать, отключим газ. Простите, не только 50 евро не дадим, но и депортируем на "утомленную евроинтеграцией" родину.

Проживающие же в самой Молдове люди явно деморализованы. Общая явка не превысила 50%, т.е. парламентское большинство PAS избрано менее чем половиной граждан, значительная часть которых не живет в стране. Резко обозначился и раскол. В Гагаузии поддержка ПСРМ и ПКРМ составила 80%, в Приднестровье - 62%. И это висящее на стене ружье еще выстрелит.

Румыния на низком старте

Приход к власти гражданки Румынии Майи Санду и переход парламента под ее контроль дали Бухаресту шанс если не на полное поглощение Молдовы, то на превращение ее в управляемую территорию. В преддверии выборов 11 июля в Румынии был создан Департамент по связям с Молдавией и отдел по работе с зарубежными румынами. В Румынии своих намерений не скрывают. Как заявил посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ, "если бы я мог открыть центры вакцинации в посольствах, я бы не вакцинировал молдавских граждан против Covid-19, я бы, возможно, вакцинировал бы их против примитивного молдовенизма или против тех чувств, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии, унаследованные от советских времен".

В самой Молдове унионисты также "воспряли духом". В конце апреля 2021 г. впервые в истории независимой Молдовы партия "Альянс за единство румын" (AUR) торжественно открыла офис в центре Кишинева. Во время избирательной кампании, к которой партия, выступающая за ликвидацию государства, была допущена, она предложила план по слиянию с Румынией в 2025 году, в соответствии с которым новая провинция "Великой Румынии" получит 1/6 доходов государственного бюджета и государственных должностей. Глава партии Влад Билецкий соблазняет избирателей гражданством ЕС, европейскими пенсиями и зарплатами. Как тут не вспомнить Украину 2013 года, где с трибуны Евромайдана также неслись подобные обещания?

Не стоит строить себе иллюзий по поводу низкой популярности унионистских партий. То, что озвучивают они, с успехом могут реализовать Майя Санду и PAS, поскольку идеи повышения румынского влияния продвигаются США и совпадают как с геополитическими стратегиями Евросоюза, НАТО Вашингтона, так и стран Восточной Европы. Как пишет The Washington Times, "только четкая линия на сближение с Бухарестом откроет перед Кишиневом европейскую перспективу".

По мнению известного международного аналитика Вячеслава Гулевича, между Бухарестом и Варшавой, действующими синхронно в рамках выстраивания "санитарного кордона" вокруг России, существует распределение геополитических обязанностей. Если Польша в рамках возрожденной доктрины Йозефа Пилсудского по созданию зоны влияния "от можа до можа" контролирует Украину, Западную Белоруссию и Литву, то Румыния – Молдову, Балканы, Закавказье и Южную Европу. В нынешних условиях эти претензии на имперское величие нашли отражение в предложенном США проекте Троеморья.

Напомним, что вовлечение Молдовы в этот геополитический конструкт является одним из приоритетов внешней политики Санду, что она продвигала и во время визита на Украину, и во время недавнего визита в Польшу. Наблюдается и процесс координации Украины, Молдовы и Грузии по интеграции не только в Троеморье, но и в ЕС. Недавно состоялся совместный визит глав МИД "Ассоциированного трио" (Украина, Молдова, Грузия) в Брюссель, где эти три участника "Восточного партнерства" требовали углубления интеграции с ЕС. Реинкарнация ГУАМ (без Азербайджана) в новом прочтении является исполнением желания США по созданию союза Грузии, Молдовы и Украины. Об этом свидетельствуют слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы: "Что касается идеи о тройном союзе, я сегодня сказал государственному секретарю США Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это те места, где мы можем внести реальный вклад. Заверяю вас, и Украина, и Грузия, и Молдавия уже активно движутся в таком направлении".

Но необходимо понимать, что "ЕС пишем, НАТО в уме", а это уже несет целый ряд угроз гражданам Молдовы.

До последнего молдаванина

На данный момент Молдова является нейтральной страной, что совершенно не мешает ей иметь углубленный диалог с НАТО, принимать участие в учениях Альянса, открыть на своей территории офис НАТО и военную инфраструктуру. Пообещав во время президентской избирательной кампании не углублять сотрудничество с Североатлантическим Альянсом, Майя Санду забыла о своих словах, едва въехав в Администрацию Президента. Второго апреля 2021 года она совместно с руководством Минобороны Национальной армии и представителями офиса НАТО в Молдове приняла участие в координационном совещании "Инициативы по наращиванию оборонного потенциала". Советником департамента по реформам министерства обороны стала американский эксперт Карен Бонаби.

В ближайшее время ожидается принятие новой программы сотрудничества с НАТО, и не исключено, что полностью взявшие власть в стране правые откажутся от нейтралитета в пользу интеграции в Альянс. Но даже если этого не произойдет, для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания гражданского противостояния с непокорными Приднестровьем и Гагаузией достаточно будет военного присутствия Румынии. С 2013 года румынские войска имеют право бессрочно находиться в Молдове, как и румынская жандармерия, наделенная правом наведения гражданского порядка. Под "беспорядком" можно понимать что угодно: от митингов оппозиции до протестов против ликвидации молдавской государственности или попыток насильственной интеграции Приднестровья. О том, что вопрос находится под контролем НАТО, свидетельствует предложение Майи Санду назначить вице-премьер-министром по реинтеграции соучредителя Центра информирования и документирования НАТО Виорела Чиботару.

Румыния, в свою очередь, является "южным форпостом НАТО". 26 мая 2020 года Центром анализа европейской политики (СЕРА) был подготовлен доклад под названием "Один фланг, одна угроза, одно присутствие. Стратегия для Восточного фланга НАТО", в котором на Бухарест возлагается роль центра "притяжения регионального сдерживания НАТО". Авторы доклада не скрывают, что НАТО следует смотреть на Восточный фланг как на "единый неприступный фронт против России". Если учесть, что в Румынии расположены элементы ПРО НАТО, то ее территория является одной из первых целей удара российских ракет. Это, собственно, ответ на вопрос, повысится ли безопасность Молдовы в случае объединения с Румынией.

Но в любом случае ничего хорошего страну не ждет. Для США и НАТО, отнюдь не стремящихся к Третьей мировой войне и полномасштабному конфликту с Россией, вполне достаточно "разморозить" приднестровский конфликт, создав тем самым еще одну зону нестабильности на границах РФ. Естественно, руками самих молдаван, которым и придется гибнуть, подобно своим украинским соседям, в прокси-войне за геополитические интересы Запада. Признаки обострения ситуации уже присутствуют в виде своеобразной "разведки боем" силами унионистов. Пока еще неофициально, но кто поручится за то, что завтра западные спонсоры не поручат власти Молдовы выдворить российских миротворцев?

Печальны и перспективы самого молдавского народа. Если учесть пренебрежение правых и западных стран к альтернативному мнению, что четко продемонстрировала на редкость грязная избирательная кампания, несложно спрогнозировать дальнейшую румынизацию Молдовы, переписывание истории, увеличение давления на русский язык (молдавский уже ликвидирован и превращен в румынский) и "зачистку" информационного пространства. Пока что об оккупации страны, давлении посла США, вмешательстве во внутренние дела государства, засилье НПО и свободной деятельности иностранных разведок в Молдове можно говорить смело. Что и делают социалисты, отставные офицеры и СМИ. И остается надеяться, что Молдова в этом плане не повторит судьбу соседней Украины, прошедшей аналогичный путь оккупации, где за борьбу против "демократии" и "евроинтеграции" полагается минимум тюремное заключение.

Куда ведет евроинтеграция?

Молдова находится лишь в начале пути "европейской интеграции", по которому уже много лет идут ее новые союзники по "трио" - Грузия и Украина. Результаты, как говорится, на лице. В некоторой степени эти же тенденции наблюдаются и в Молдове, где за 5 лет после вступления в силу Соглашения об ассоциации увеличился поток импортных товаров, включая те, которые производятся в стране, пострадала торговля с СНГ, а миграционные потоки в Европу выросли в разы. Отмена льгот на поставки молдавской сельхозпродукции в РФ лишь усилит темпы падения сельского хозяйства.

© Video: Sputnik / Facebook/Dorin Chirtoacă / Facebook/Tatiana Nogailic / Facebook/ Partidul Acțiune și Solidaritate / Facebook/Ambasada Republicii Moldova în Irlanda Как голосовала диаспора на парламентских выборах в Молдове

В качестве "компенсации" ЕС предложил Молдове "помощь" в размере 600 миллионов евро. В виде… кредита. Который через три года придется возвращать. С ростом долговой нагрузки столкнулись и Украина с Грузией, так что результаты "помощи" отнюдь не уникальны и позволяют оценить результаты евроинтеграции во всей их красе. И если ранее Молдове все же удавалось лавировать между ЕС и СНГ, теперь придется испить чашу до дна. В свете этого заявления главы PAS Игоря Гросу, что партия будет строить хорошие отношения "со всеми странами, в том числе и с Россией", являются самообманом. Вовсе не из-за противодействия самой России, а исходя из обязательств Молдовы перед ЕС и НАТО, которые носят достаточно жесткий характер.

На волне углубления противостояния между Западом и РФ все сложнее проводить политику "многовекторности". Отношения между глобальными игроками обострились настолько, что в ответ на "оборонительные" стратегии стран НАТО и самого Альянса в РФ принята новая Стратегия национальной безопасности РФ, из которой исключены положения об "укреплении взаимовыгодного сотрудничества" с Европейским союзом и заинтересованности в "выстраивании полноценного партнерства" с США. Ставки сделаны, как и выбор Молдовой пути своего развития.

Горе побежденным.

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