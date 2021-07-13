Какой будет внешняя политика нового правительства Молдовы

У будущего правительства Молдовы, которое сформирует партия "Действие и солидарность" (PAS), пока еще нет даже расплывчатых очертаний. Но уже сейчас эксперты в Молдове и за рубежом обсуждают, какой внешнеполитический курс проложит кабмин PAS вместе с президентом Майей Санду.

Беспрецедентная победа правой партии, которая в одиночку завоевала большинство в парламенте, породила и беспрецедентные ожидания — для одних оптимистические, для других — тревожные.

Развернется ли Молдова еще круче в сторону Запада и свернет ли сотрудничество на Востоке? Это большой вопрос, который важен для всех жителей нашей страны. В Молдове, из которой жители разбегаются на заработки во все уголки мира, внешняя политика — почти то же самое, что и внутренняя. Колебания генеральной линии в отношениях Кишинева с ведущими державами отражаются на жизни наших граждан быстро и ощутимо.

А ясности здесь нет никакой.

Нет ощущения победы

В Европейском союзе уже поздравили Майю Санду и PAS, своих главных партнеров в Молдове, с выигрышем на выборах. Но возникла новая проблема — похоже, в Брюсселе не очень понимают, что теперь с этой победой делать.

Да и в чем, собственно, состоит победа?

Это затруднение ярко проявилось в заявлении депутата Европарламента Зигфрида Мурешана (обретшего славу после скандала с премьером Молдовы Ионом Кику — тот вежливо "послал" европарламентария, решившего поучить молдавского премьера жизни).

"Впервые в парламенте Молдовы появится проевропейское демократическое большинство", — сказал Мурешан во время пресс-конференции делегации Европарламента, посвященной итогам выборов. И это удивительное заявление — явный признак неловкости, когда сказать что-то бодрое и мотивирующее надо, а сказать нечего.

В самом деле, что значит — "впервые появится проевропейское демократическое большинство"? Простите, а правящие "Альянсы за европейскую интеграцию" в парламенте Молдовы в 2009-2013 годах — это что такое было?

А большинство, которое контролировало либерал-демократы Филата и Демпартия Плахотнюка в 2014-2019 годах? Именно тогда в Молдове ограничивали новостное вещание российских телеканалов, запрещали въезд в страну общественным деятелям и журналистам из России. И именно тогда в ЕС назвали Молдову "европейской историей успеха", а на стенах присутственных зданий и в кабинетах чиновников появились флаги ЕС.

Так что же изменилось после победы PAS — в смысле шествия нашей страны по пути евроинтеграции, которое продолжается уже двадцать с лишним лет? Что нового могут придумать Майя Санду и лояльное президенту правительство, чтобы побить уже достигнутый предыдущими правителями рекорд "проевропейскости" Молдовы? Абсолютно ничего.

Все "евроинтеграционное", что только было возможно в Молдове, уже давно было сделано предшественниками PAS. А новых задач на пути интеграции в ЕС нет и не предвидится. Нет здесь никакого пространства для "поворота к ЕС" — потому что некуда уже поворачивать, руль вывернут до предела.

Ускорение в беге на месте

Никаких свежих перспектив интеграции Евросоюз Молдове предоставлять не планирует. Этот вывод прямо следует из официального заявления ЕС, где перечисляются стратегические направления, по которым будет развиваться сотрудничество Брюсселя и Кишинева в следующие четыре года.

Евросоюз сообщает о готовности поддержать усилия нового правительства по продвижению реформ, которые лежат в основе Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой — тех самых, о которых говорят с 2014 года.

Упоминаются и направления финансирования — рассчитанный на три года "План экономического восстановления для Республики Молдова" на сумму в 600 миллионов евро, а также "Экономический и инвестиционный план" в рамках Восточного партнерства.

Собственно, это все. В заявлении ЕС ни словом не упомянуто "Ассоциированное трио" Украины, Молдовы и Грузии, которое было создано по инициативе Киева. Это и понятно, потому что общий знаменатель этого трио — желание получать новые гранты и кредиты от Евросоюза. Ничего дать ЕС это трио не может, а "координация усилий по евроинтеграции", о которой заявляли главы МИД трех стран, и вовсе выглядит чистой воды мифом. Интеграцию ЕС не предлагает ни Украине, ни Молдове, ни Грузии, а как можно координировать то, чего нет?

Шаги навстречу Киеву могут стать фактором дестабилизации

Контакты Кишинева и Киева резко активизировались после визита Майи Санду в Киев и встречи с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Инфраструктурные проекты, такие, как прокладывание нового транспортного коридора со строительством моста Ямполь – Косэуць, выглядят лишь фоном для попыток Киева втянуть Молдову в сомнительный проект "Крымской платформы" и в целом в конфронтацию с Россией.

О том, что Украина рассчитывает на участие Молдовы в "Крымской платформе", еще в декабре 2020 года заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокоем.

В июле 2021 эту тему вновь поднял Владимир Зеленский — украинский президент в телефонном разговоре с Майей Санду сообщил, что рассчитывает на ее присутствие на инаугурационном саммите "Крымской платформы".

В России участие в "Крымской платформе" расценивают как посягательство на территориальную целостность страны. Понятно, что Молдове абсолютно нечего делать в проекте, где у нашей страны нет никаких интересов. Зато на каждом шагу возникает опасность втягивания в чужой конфликт — при том, что у Молдовы полно собственных проблем с приднестровским урегулированием.

До сих пор Майя Санду воздерживалась от неосторожных шагов в этом направлении. Однако неизвестно, как поведут себя президент и правительство, получив полную власть, которой гарантированно будут пользоваться следующие четыре года. Если же в дело вмешаются внешние партнеры Санду и PAS, ситуация может стать и вовсе непредсказуемой.

Пора выстраивать отношения с Россией и ЕАЭС

Неизвестно, сохранит ли Молдова после смены власти статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Сближение с ЕАЭС обещает Молдове широкие перспективы сотрудничества на Востоке.

Однако в пропрезидентской PAS хватает персонажей, которые считают членство в ЕАЭС геополитическим препятствием для "европейской интеграции". При существующем в PAS жестоком кадровом голоде в кресла ответственных чиновников может попасть буквально кто угодно. И нет никаких гарантий, что в этом направлении не будут предприняты опрометчивые шаги.

В целом и Майя Санду, и руководство PAS последовательно заявляют о желании наладить отношения сотрудничества с Россией. Это и понятно: по результатам последнего "Барометра общественного мнения", Россию хотели бы видеть главным стратегическим партнером больше всего жителей страны — более 32%, при том что Румынию в этой роли видят 28%, а Германию — всего 14%.

Однако разговоры о развитии сотрудничества с РФ в администрации Майи Санду пока ограничиваются только темами экспорта и социального обеспечения для гастарбайтеров. О том же в телеэфире на этой неделе заявила и одна из вероятных кандидатов на пост премьера Наталья Гаврилица.

Однако декларации расходятся с реальными делами — никаких попыток встреч с руководителями РФ администрация президента не предпринимает. При том, что зарубежных вояжей в страны Европы Майя Санду совершила уже множество. Для страны, где экономика полностью зависит от колебаний цен на природный газ, а сотни тысяч граждан находятся на заработках в России (пусть они и не голосуют) — это необъяснимое промедление.

В ситуации, когда "поворот к Европе" выглядит скорее лозунгом и фигурой речи, никак не связанной с реальной обстановкой, отношения с Россией могут стать пространством для новых решений в области экономических и социальных проблем Молдовы.

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Однако для этого в правительстве нужны не политики, привыкшие вещать с трибун, и не активисты, лучше всего умеющие махать флагами. Нужны профессионалы, которые будут работать не на политический пиар, а на реальный результат. Но вот с профессионалами, в том числе и в области внешней политики, дела у PAS очень и очень нехороши.

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