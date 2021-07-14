17:49 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Молдавия с древнейших времен благоприятной страной для жизни людей. Село Требужены

Историческое единство русских и украинцев: что с того Молдове

© Photo : Евгений Паскарь
Колумнисты
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/02/34239667.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210714/35521583/istoricheskoe-edinstvo-russkikh-i-ukraintsev-chto-s-togo-moldove.html

Если вспомнить различные исторические эпохи, молдавский народ всегда получал мощную внешнюю поддержку, когда Россия и Украина были вместе.

В своей недавней статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, русско-украинские духовные и человеческие связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями и достижениями.  "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ" – заявил лидер России.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© Sputnik / POOL / Sergei Savostyanov
Опубликована статья В. Путина о единстве русских и украинцев

Казалось бы, какое отношение эти рассуждения могут иметь к Республике Молдова? Самое непосредственное, ведь если вспомнить различные исторические эпохи молдавский народ всегда получал мощную внешнюю поддержку, когда Россия и Украина были вместе. И, наоборот, на долю Молдовы выпадали большие испытания, когда "царь" и "гетман" по каким-либо причинам конфликтовали между собой.

Временем установления русско-молдавских политических отношений традиционно считается период, когда на русском и молдавском престолах были, соответственно, Иван III и Стефан III. Оба правителя в своих странах впоследствии получили почетные наименование "Великий".

Широко известен факт заключения династического брака в их правление между наследником российского престола Иваном Молодым и молдавской княжной Еленой, прозванной в Москве Волошанкой. Историки предполагают, что во время свадебной церемонии конца 1482 года был заключен первый русско-молдавский письменный договор, который, однако, до наших дней не сохранился.

В 1484 году, когда приморские города Молдовы Белгород (Четатя-Албэ) и Килия подверглись нападению османов, Стефан Великий взывал о помощи. Однако тогда русские своим единоверцам на Сирете и Дунае помочь не могли. Между Россией и Молдавией находилось враждебное Москве Литовское княжество, которое контролировало земли будущей Украины. Формирование русско-молдавского альянса было не в интересах Вильно.

Литовский водораздел на Украине сыграл против Молдовы и веком позже. В 1572 году господарем Молдовы стал сподвижник русского царя Ивана Грозного – Ион Лютый. Последнего, кстати также зачастую именовали на родине как "Грозный". Второе совпадение в наименованиях русских и молдавских правителей – современников. Очень символично, не правда ли?

Вид на город с нынешней улицы А. Матеевича между улицами Митр. Бэнулеску-Бодони и А. С. Пушкина
© Photo : Коллекция: Юрий Швец / Bessarabien Ukraine - Krim/Berlin, Erich Zander, 1943
10 июля 1940 года – день, когда Молдавия стала суверенной

В 1573 году господарь активно помогал царю избраться на оказавшийся вакантным польский престол. Годом позже Иван грозный предлагал Иону Лютому породниться с княжеским родом Мстиславских, который состоял в родственных отношениях с основными царственными домами Восточной Европы: Полеологами, Рюриковичами, Гедиминовичами, Чангизидами. Это существенно повышало статус Молдавского государства. Кроме того, Мстиславские вполне могли претендовать на раздел "Литовского наследства" и даже на престол Великого княжества Литовского.

Однако данная комбинация не стала реальностью из-за скорой смерти Иона Лютого во время османского нашествия.

В конце правления господаря Василия Лупу произошло сближение между Молдавским государством и поднявшей восстание против Речи Посполитой Украинской Гетманщиной во главе с Богданом Хмельницким. Дочь Лупу Руксанда в 1652 году стала женой сына гетмана – Тимофея Хмельницкого.

Когда в Молдавию вторглись трансильванские и валашские войска, чтобы свергнуть Лупу, на помощь господарю явились верные своему союзническому долгу украинские казаки. Они героически обороняли Сучаву во главе с Тимофеем Хмельницким, где в сентябре 1753 года он и погиб.

Переяславская рада, которая привела к русско-украинскому союзу, состоялась в начале 1654 года А значит казаки, сражавшиеся на стороне Лупу, еще не могли рассчитывать на открытую поддержку Российской державы. Зато, когда стало известно о переходе украинского казачества "под руку русского царя" в Москву из Молдовы отправилось посольство Ивана Григорьева с просьбой покровительства для Дунайского княжества.

Отправлял это посольство господарь Георгий Стефан – недавний противник Лупу и его украинских союзников. В 1656 году он повторно послал дипломатическую миссию в Москву. На этот раз его возглавлял сам митрополит Молдавии Гедеон, а также логофет Григорий Ненул. Молдавская миссия просила о защите от турок и татар, хлопотала о присоединении княжества к Российскому царству на условиях широкой автономии.

Лоббистами молдавского предложения были гетман Богдан Хмельницкий, Московский патриарх Никон и другие церковные иерархи. Царь Алексей Михайлович согласился вступиться за молдаван перед турками.

Однако реализовать данную договоренность не удалось, во многом из-за конфликта, произошедшего между российским правительством и гетманством. Хмельницкий был недоволен условиями Виленского русско-польского соглашения и решил продолжить собственную войну против Речи Посполитой. В условиях разлада между царем и гетманом Молдова оставалась в абсолютной власти турок, а Георгий Стефан был низложен султаном в 1658 году.

Дмитрий Константинович Кантемир
© Public Domain
Прутский поход Петра I и идея освобождения Молдавии

Неудачу Прутского похода Петра I можно также объяснять ссорой между русскими и украинцами (по крайней мере, их частью). Ведь вместо того, чтобы опереться на Запорожское войско в борьбе с турками, русская армия вынуждена была воевать на территории Молдавии с казаками, ушедшими вслед за Мазепой на сторону шведского короля Карла XII и поселившимися у Бендер. В итоге тех трагических событий в Молдавии установилась одна из самых тяжелых систем внешнего управления – фанариотский режим. 

Смягчение османского ига в Молдове произошло в эпоху Екатерины II. По условиям Кучук-Кайнарджийского мира Молдавия больше не являлась данником Крымского ханства, сокращались султанские владения в Пруто-Днестровье. Порта обязалась не препятствовать христианскому вероисповеданию жителей Молдавии, "созиданию церквей новых и поправлению старых". Все это стало возможным благодаря победам российского оружия в так называемой Румянцевской войне с Турцией 1768 – 1774 годов.

Это название определялось тем, что русским главнокомандующим сначала на Днестре, а за тем на Дунае был генерал-губернатор Малороссии (Украины) Петр Румянцев. Именно он организовывал участие в тех военных действиях восстановленного Запорожского войска.

Вторая война с Турцией эпохи Екатерины II (1787 – 1791 годов) подтвердила условия Кучук-Кайнарджи и освободила от османского владычества Приднестровье, куда устремились тысячи молдавских переселенцев. Долгое время эту войну называли "Потемкинской" в честь фаворита и соправителя императрицы Григория Потемкина. Его любимым детищем было Черноморское казачье войско, формировавшееся из бывших запорожских казаков, а также переселенцев из Правобережной (тогда еще Польской) Украины.

Во время той войны численность ЧКВ составляла 25 тысяч человек (вместе с семьями). Казаки отличились в ходе Нижнедунайской операции и, в частности, при штурме Измаила под командованием Александра Суворова.

По замыслу Потемкина, казаки-черноморцы должны были навсегда поселиться между Днестром и Южным Бугом. Однако после смерти светлейшего князя их отправили на Кубань, где они положили начало одноименному казачьему войску.

Удаление казаков – черноморцев на Северный Кавказ было явно не в интересах Молдавского княжества. Ведь в ходе очередной русско-турецкой войны (1806 – 1812 годов) российская армия постоянно испытывала кадровый голод. Будь на Днестре многочисленное казачье войско, людские возможности русских были бы куда больше.

Бельцы
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Почему император Александр I лично присвоил Бельцам статус города

"Окно возможностей", для освобождения от турок всей Молдавии существовало до конца 1809 года, пока Наполеон I был заинтересован в союзе с Александром I. Но тогда решить эту задачу не удалось. В 1811 году прославленный Михаил Кутузов все же смог сокрушить османов на Дунае, но к тому времени французы уже были заинтересованы в затягивании русско-турецкой войны. Путем больших усилий Кутузову удалось вырвать из-под османского ига лишь Пруто-Днестровское междуречье.

Во время той войны была окончательно упразднена Буджакская орда ногайцев. А после подписания Бухарестского мира в Бессарабию хлынул поток переселенцев из-за Прута, Днестра и Дуная. В результате молдаване стали самым многочисленным этносом Бессарабии и сохраняют этот статус до наших дней. Общая же численность населения региона за XIX век возросла почти в 10 раз, достигнув 1935 тысяч человек. Бессарабская область/губерния переживала величайший экономический бум в своей истории. Напомним, что все XIX столетие и малороссийские губернии были неотъемлемой частью Российской империи.

Эта геополитическое положение благотворно сказалось и на положении Запрутской Молдавии. По условиям русско-турецкого Андрианопольского мирного договора (1829 года) в Молдавии и Валахии упразднялась грабительская торговая монополия османов, на Дунае ликвидировались последние турецкие крепости, сама же река становилась свободной для торгового судоходства.

Полностью от многовекового османского владычества Запрутская Молдова избавилась в 1878 году благодаря итогам последней в XIX веке русско-турецкой войне. Правда к тому времени она уже входила в государственное объединение с Валахией. Вскоре Западная Молдавия растворилась в составе Румынского королевства. В Российской же империи, благодаря усилиям митрополита Кишиневского и Хотинского Серафима был взят курс на поддержание молдавской идентичности.

Тачанка-Ростовчанка
Sputnik / Сергей Пивоваров
Как судьба Бессарабии "объединила" врагов по гражданской войне в России

В начале XX века в Бессарабии расширялась сфера применения молдавского языка: на нем проводились церковные службы, увеличивался объем издаваемой молдавоязычной прессы, молдаване занимали лидирующее положение в ряде всероссийских общественно-политических организаций.

После революционных событий 1917 года в России и на Украине была провозглашена Молдавская Демократическая республика. Однако в условиях, когда годом позже Украина подверглась фактической оккупации Германией и Австро-Венгрией Первую Молдавскую республику ликвидировала Румыния.

Изгнание интервентов с Украины и интеграция ее с Россией в рамках СССР позволили возродить молдавскую государственность на левобережье Днестра (Молдавская Автономная ССР в составе Украины) в 1924 году.

Усиление Советского государства, двумя крупнейшими республиками которого были РСФСР и УССР, позволило в 1940 году завершить румынскую оккупации Бессарабии. В августе того же года была провозглашена суверенная Молдавская республика в составе СССР. Этот статус позволил Молдове стать независимым государством при распаде СССР.

В составе СССР Украина долгое время выполняла роль материнской республики для Молдавии. Не одно десятилетие МССР жила по законодательству Украины. От Москвы и Киева Кишинев получал громадный объем инвестиций, что позволило создать передовую для 70-80-х годов социально-экономическую инфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / POOL / Mikhail Metzel
Путин: началась активная работа по проекту "анти-Россия"

Распад СССР, размежевание России и Украины, а за тем острый конфликт между ними во втором десятилетии XXI века негативно сказались на Молдове. Согласованная политика Москвы и Киева на молдавском направлении, которая приводила бы к синергии, пока просто невозможна. Вследствие этого обладающая скромными ресурсами Молдова мало что может противопоставить гуманитарной интервенции с запада, стремлению превратить ее лишь в источник сырья и трудовых ресурсов.

В своей статье Владимир Путин фактически призывает Украину воспользоваться мировым опытом сближения родственных государств: "Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям.  У них весьма условные, прозрачные границы".

Очевидно, что такое сближение русских и украинцев, как и в прошлом, соответствует жизненным интересам молдавского народа, поскольку будет усиливать его государственность, способствовать экономическому, а значит и культурному развитию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
единство, Украина, Россия, Молдова

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться