Историческое единство русских и украинцев: что с того Молдове

Если вспомнить различные исторические эпохи, молдавский народ всегда получал мощную внешнюю поддержку, когда Россия и Украина были вместе.

В своей недавней статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, русско-украинские духовные и человеческие связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями и достижениями. "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ" – заявил лидер России.

Казалось бы, какое отношение эти рассуждения могут иметь к Республике Молдова? Самое непосредственное, ведь если вспомнить различные исторические эпохи молдавский народ всегда получал мощную внешнюю поддержку, когда Россия и Украина были вместе. И, наоборот, на долю Молдовы выпадали большие испытания, когда "царь" и "гетман" по каким-либо причинам конфликтовали между собой.

Временем установления русско-молдавских политических отношений традиционно считается период, когда на русском и молдавском престолах были, соответственно, Иван III и Стефан III. Оба правителя в своих странах впоследствии получили почетные наименование "Великий".

Широко известен факт заключения династического брака в их правление между наследником российского престола Иваном Молодым и молдавской княжной Еленой, прозванной в Москве Волошанкой. Историки предполагают, что во время свадебной церемонии конца 1482 года был заключен первый русско-молдавский письменный договор, который, однако, до наших дней не сохранился.

В 1484 году, когда приморские города Молдовы Белгород (Четатя-Албэ) и Килия подверглись нападению османов, Стефан Великий взывал о помощи. Однако тогда русские своим единоверцам на Сирете и Дунае помочь не могли. Между Россией и Молдавией находилось враждебное Москве Литовское княжество, которое контролировало земли будущей Украины. Формирование русско-молдавского альянса было не в интересах Вильно.

Литовский водораздел на Украине сыграл против Молдовы и веком позже. В 1572 году господарем Молдовы стал сподвижник русского царя Ивана Грозного – Ион Лютый. Последнего, кстати также зачастую именовали на родине как "Грозный". Второе совпадение в наименованиях русских и молдавских правителей – современников. Очень символично, не правда ли?

В 1573 году господарь активно помогал царю избраться на оказавшийся вакантным польский престол. Годом позже Иван грозный предлагал Иону Лютому породниться с княжеским родом Мстиславских, который состоял в родственных отношениях с основными царственными домами Восточной Европы: Полеологами, Рюриковичами, Гедиминовичами, Чангизидами. Это существенно повышало статус Молдавского государства. Кроме того, Мстиславские вполне могли претендовать на раздел "Литовского наследства" и даже на престол Великого княжества Литовского.

Однако данная комбинация не стала реальностью из-за скорой смерти Иона Лютого во время османского нашествия.

В конце правления господаря Василия Лупу произошло сближение между Молдавским государством и поднявшей восстание против Речи Посполитой Украинской Гетманщиной во главе с Богданом Хмельницким. Дочь Лупу Руксанда в 1652 году стала женой сына гетмана – Тимофея Хмельницкого.

Когда в Молдавию вторглись трансильванские и валашские войска, чтобы свергнуть Лупу, на помощь господарю явились верные своему союзническому долгу украинские казаки. Они героически обороняли Сучаву во главе с Тимофеем Хмельницким, где в сентябре 1753 года он и погиб.

Переяславская рада, которая привела к русско-украинскому союзу, состоялась в начале 1654 года А значит казаки, сражавшиеся на стороне Лупу, еще не могли рассчитывать на открытую поддержку Российской державы. Зато, когда стало известно о переходе украинского казачества "под руку русского царя" в Москву из Молдовы отправилось посольство Ивана Григорьева с просьбой покровительства для Дунайского княжества.

Отправлял это посольство господарь Георгий Стефан – недавний противник Лупу и его украинских союзников. В 1656 году он повторно послал дипломатическую миссию в Москву. На этот раз его возглавлял сам митрополит Молдавии Гедеон, а также логофет Григорий Ненул. Молдавская миссия просила о защите от турок и татар, хлопотала о присоединении княжества к Российскому царству на условиях широкой автономии.

Лоббистами молдавского предложения были гетман Богдан Хмельницкий, Московский патриарх Никон и другие церковные иерархи. Царь Алексей Михайлович согласился вступиться за молдаван перед турками.

Однако реализовать данную договоренность не удалось, во многом из-за конфликта, произошедшего между российским правительством и гетманством. Хмельницкий был недоволен условиями Виленского русско-польского соглашения и решил продолжить собственную войну против Речи Посполитой. В условиях разлада между царем и гетманом Молдова оставалась в абсолютной власти турок, а Георгий Стефан был низложен султаном в 1658 году.

Неудачу Прутского похода Петра I можно также объяснять ссорой между русскими и украинцами (по крайней мере, их частью). Ведь вместо того, чтобы опереться на Запорожское войско в борьбе с турками, русская армия вынуждена была воевать на территории Молдавии с казаками, ушедшими вслед за Мазепой на сторону шведского короля Карла XII и поселившимися у Бендер. В итоге тех трагических событий в Молдавии установилась одна из самых тяжелых систем внешнего управления – фанариотский режим.

Смягчение османского ига в Молдове произошло в эпоху Екатерины II. По условиям Кучук-Кайнарджийского мира Молдавия больше не являлась данником Крымского ханства, сокращались султанские владения в Пруто-Днестровье. Порта обязалась не препятствовать христианскому вероисповеданию жителей Молдавии, "созиданию церквей новых и поправлению старых". Все это стало возможным благодаря победам российского оружия в так называемой Румянцевской войне с Турцией 1768 – 1774 годов.

Это название определялось тем, что русским главнокомандующим сначала на Днестре, а за тем на Дунае был генерал-губернатор Малороссии (Украины) Петр Румянцев. Именно он организовывал участие в тех военных действиях восстановленного Запорожского войска.

Вторая война с Турцией эпохи Екатерины II (1787 – 1791 годов) подтвердила условия Кучук-Кайнарджи и освободила от османского владычества Приднестровье, куда устремились тысячи молдавских переселенцев. Долгое время эту войну называли "Потемкинской" в честь фаворита и соправителя императрицы Григория Потемкина. Его любимым детищем было Черноморское казачье войско, формировавшееся из бывших запорожских казаков, а также переселенцев из Правобережной (тогда еще Польской) Украины.

Во время той войны численность ЧКВ составляла 25 тысяч человек (вместе с семьями). Казаки отличились в ходе Нижнедунайской операции и, в частности, при штурме Измаила под командованием Александра Суворова.

По замыслу Потемкина, казаки-черноморцы должны были навсегда поселиться между Днестром и Южным Бугом. Однако после смерти светлейшего князя их отправили на Кубань, где они положили начало одноименному казачьему войску.

Удаление казаков – черноморцев на Северный Кавказ было явно не в интересах Молдавского княжества. Ведь в ходе очередной русско-турецкой войны (1806 – 1812 годов) российская армия постоянно испытывала кадровый голод. Будь на Днестре многочисленное казачье войско, людские возможности русских были бы куда больше.

"Окно возможностей", для освобождения от турок всей Молдавии существовало до конца 1809 года, пока Наполеон I был заинтересован в союзе с Александром I. Но тогда решить эту задачу не удалось. В 1811 году прославленный Михаил Кутузов все же смог сокрушить османов на Дунае, но к тому времени французы уже были заинтересованы в затягивании русско-турецкой войны. Путем больших усилий Кутузову удалось вырвать из-под османского ига лишь Пруто-Днестровское междуречье.

Во время той войны была окончательно упразднена Буджакская орда ногайцев. А после подписания Бухарестского мира в Бессарабию хлынул поток переселенцев из-за Прута, Днестра и Дуная. В результате молдаване стали самым многочисленным этносом Бессарабии и сохраняют этот статус до наших дней. Общая же численность населения региона за XIX век возросла почти в 10 раз, достигнув 1935 тысяч человек. Бессарабская область/губерния переживала величайший экономический бум в своей истории. Напомним, что все XIX столетие и малороссийские губернии были неотъемлемой частью Российской империи.

Эта геополитическое положение благотворно сказалось и на положении Запрутской Молдавии. По условиям русско-турецкого Андрианопольского мирного договора (1829 года) в Молдавии и Валахии упразднялась грабительская торговая монополия османов, на Дунае ликвидировались последние турецкие крепости, сама же река становилась свободной для торгового судоходства.

Полностью от многовекового османского владычества Запрутская Молдова избавилась в 1878 году благодаря итогам последней в XIX веке русско-турецкой войне. Правда к тому времени она уже входила в государственное объединение с Валахией. Вскоре Западная Молдавия растворилась в составе Румынского королевства. В Российской же империи, благодаря усилиям митрополита Кишиневского и Хотинского Серафима был взят курс на поддержание молдавской идентичности.

В начале XX века в Бессарабии расширялась сфера применения молдавского языка: на нем проводились церковные службы, увеличивался объем издаваемой молдавоязычной прессы, молдаване занимали лидирующее положение в ряде всероссийских общественно-политических организаций.

После революционных событий 1917 года в России и на Украине была провозглашена Молдавская Демократическая республика. Однако в условиях, когда годом позже Украина подверглась фактической оккупации Германией и Австро-Венгрией Первую Молдавскую республику ликвидировала Румыния.

Изгнание интервентов с Украины и интеграция ее с Россией в рамках СССР позволили возродить молдавскую государственность на левобережье Днестра (Молдавская Автономная ССР в составе Украины) в 1924 году.

Усиление Советского государства, двумя крупнейшими республиками которого были РСФСР и УССР, позволило в 1940 году завершить румынскую оккупации Бессарабии. В августе того же года была провозглашена суверенная Молдавская республика в составе СССР. Этот статус позволил Молдове стать независимым государством при распаде СССР.

В составе СССР Украина долгое время выполняла роль материнской республики для Молдавии. Не одно десятилетие МССР жила по законодательству Украины. От Москвы и Киева Кишинев получал громадный объем инвестиций, что позволило создать передовую для 70-80-х годов социально-экономическую инфраструктуру.

Распад СССР, размежевание России и Украины, а за тем острый конфликт между ними во втором десятилетии XXI века негативно сказались на Молдове. Согласованная политика Москвы и Киева на молдавском направлении, которая приводила бы к синергии, пока просто невозможна. Вследствие этого обладающая скромными ресурсами Молдова мало что может противопоставить гуманитарной интервенции с запада, стремлению превратить ее лишь в источник сырья и трудовых ресурсов.

В своей статье Владимир Путин фактически призывает Украину воспользоваться мировым опытом сближения родственных государств: "Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы".

Очевидно, что такое сближение русских и украинцев, как и в прошлом, соответствует жизненным интересам молдавского народа, поскольку будет усиливать его государственность, способствовать экономическому, а значит и культурному развитию.

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