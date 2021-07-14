Как "Катюша" защитила Родину

На фронте Великой Отечественной войны 80 лет назад были впервые применены установки залпового огня БМ-13, более известные как "Катюши".

На станции Орша 14 июля 1941 года спокойно и деловито шла разгрузка немецких эшелонов с личным составом, техникой и боеприпасами. Никаких неожиданностей со стороны Красной армии ждать не приходилось: небо полностью контролировалось летчиками люфтваффе, а передовые части вермахта стремительно наступали по земле. И вдруг небо над Оршей рассекли трассы пронзительно свистящих снарядов, которые в считаные секунды превратили железнодорожную станцию в филиал ада на земле. Огненный смерч завершился также быстро, как и начался, и никто не мог сказать, откуда била советская артиллерия и, самое главное – что это за оружие, способное выжигать все живое на своем пути?

© Photo : Алексей Петрович Золотая Звезда Героя России и орден Отечественной войны капитана Флерова. Экспозиция Главного храма Вооруженных сил РФ

Первый залп по врагу выпустил командир отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии капитан Красной армии Иван Флеров. За несколько месяцев боев его батарея нанесла ощутимый урон противнику, доказав высокую эффективность нового вида оружия – реактивных установок залпового огня. Капитан Флеров погиб в октябре 1941 года. В 1995 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Сегодня уже никто доподлинно не может сказать, почему бойцы Красной армии окрестили пусковую установку залпового огня "Катюшей". Но именно под таким именем она вошла в историю Великой Отечественной войны, горячо любимая и простыми солдатами, и полководцами. Известная песня военных лет, которую знал каждый советский человек, имеет несколько вариантов посвящений легендарному оружию.

"Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немца за рекой.

Это наша русская "Катюша"

Немчуре поет за упокой".

В отличие от советских воинов, немцы прозвали реактивную установку "Сталинский орган" – звук приближающегося снаряда вселял в души вражеских солдат неимоверный страх и означал только одно – близкую и неминуемую смерть. 576 снарядов, выпускаемых дивизионом "Катюш" в течение 5-10 секунд, поражали огнем площадь более 100 гектаров. Наращиваемая плотность огня и высота накала разлетавшихся осколков буквально выжигали все живое в зоне поражения. Узнав о новой секретной разработке советских оружейников, немцы начали охоту за "Катюшами". Предполагая это, советское командование предельно внимательно подбирало кадры для службы в гвардейских минометных частях. От гвардейцев-минометчиков требовалась не только соответствующая профессиональная подготовка, но и смелость особого рода. Каждая установка была оснащена зарядом взрывчатки. В случае невозможности эвакуации вышедшей из строя машины боевой расчет, согласно инструкции, должен был подорвать установку, чтобы она не досталась врагу. Но даже и те немногие образцы, по тем или иным причинам попавшие в руки врага, не открыли своих секретов. До самого конца войны немецкие оружейники не смогли повторить успеха советской "Катюши".

Легендарная установка БМ-13 прошла всю войну, вписав в ее историю победы в Сталинградской и Курской битвах, Ясско-Кишиневской, Белорусской и других операциях.

© Photo : Алексей Петрович Наш земляк, лейтенант Анатолий Кондырев, прошел на Катюшах всю войну

Последние залпы "Катюша" сделала по Рейхстагу в мае 1945 года. Руководил огнем наш соотечественник, командир взвода 3-го дивизиона 92-го гвардейского минометного полка младший лейтенант Анатолий Кондырев. А наш знаменитый земляк, почетный житель города Бендеры Павел Бальбот, будучи водителем реактивной пусковой установки, вернулся с фронта полным кавалером ордена Славы.

© Photo : Алексей Петрович Катюша ведет огонь по Берлину. Из фронтового альбома Анатолия Кондырева

Сегодня отслужившие свой век "Катюши" продолжают напоминать новым поколениям о грозных годах войны, встав на постаменты в виде памятников или в строй экспонатов военных музеев. В экспозиции Центра военной истории и культуры Национальной армии Республики Молдова также есть образец грозного оружия Победы с нежным женским именем "Катюша".

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