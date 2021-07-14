Талибы не пустили в Афганистан Турцию: что дальше?

Талибы жестко указали на дверь турецким военнослужащим, которых Анкара и Вашингтон намеревались оставить для охраны и контроля кабульского аэропорта.

Параллельно одичавшие боевики "исламского эмирата" начали расстреливать военнопленных – граждан своей страны. Афганистан продолжает лететь в пропасть – вместе с международной репутацией Соединенных Штатов и их союзников.

"Талибан"* официально заявил, что турецкие войска на территории Афганистана нарушают соглашение с США, суверенитет и территориальную целостность страны, и пообещали Турции проблемы. Присутствие войск любой страны талибы расценивают как оккупацию: "Будем бороться с захватчиками на основании фетвы от 1422 года по хиджре Лунара (2001 год), согласно которой война в течение последних 20 лет была джихадом". Ультиматум обсуждению не подлежит.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренностей с США по вопросу охраны аэропорта Кабул на неопределенный период времени после 31 августа 2021 года. Проект обеспечения безопасности столичного авиагавани силами одной из стран НАТО – после вывода войск США и альянса из Афганистана – изначально казался нереализуемым. Объект расположен в северной части Кабула, интегрирован в городскую застройку и коммуникации. Неразвитость автомобильной и железнодорожной сети делает аэропорт главным «порталом» для всех желающих попасть из Афганистана во внешний мир, и наоборот. Кто контролирует аэропорт, тот фактически хозяин в столице, и в значительной степени – в стране.

Разумеется, талибы понимают это, и в своем "эмирате" не намерены делиться властью ни с кем из оппонентов, не говоря уже об иностранных войсках. Взятие Кабула движение "учеников" считает лишь вопросом времени. Сегодня "Талибан"* контролирует около 250 уездов страны из 398. США более чем на 95% завершили вывод войск. Тенденции очевидны.

В северных приграничных районах Афганистана продолжаются ожесточенные боевые действия правительственных сил и народного ополчения с отрядами "Талибана"*. Несмотря на уверения талибов в нерушимости границ соседних стран, Центральная Азия находится в опасной близости к хаосу войны. Беспокоит и активизация "Исламского государства"*. По данным МИД РФ, в северных провинциях сосредоточены до 4000 боевиков ИГ*.

Оперативная обстановка

За прошедшую неделю в Афганистане возросла интенсивность боевых действий в провинциях Кундуз, Бадахшан, Бадгис и Герат, где погибли сотни военнослужащих, талибов и мирных граждан. Заметным успехом правительственных сил стала ликвидация начальника разведки "Талибана"* Кари Шагаси в провинции Логар в ночь на 12 июля.

С другой стороны, талибы продолжают зверствовать в захваченных уездах – насильно берут в жены местных жительниц, жестоко подавляют народное недовольство новыми правилами "эмирата" (отказ от телевидения, смартфонов, музыки, европейской одежды), и даже истребляют пленных. По информации CNN, боевики расстреляли более 20 спецназовцев афганской армии, когда те попытались сдаться в городе Давлат-Абад провинции Фарьяб, недалеко от границы с Туркменистаном. Подобные действия резко контрастируют с попытками талибов выглядеть легитимной национальной силой на международной арене.

Наиболее протяженная и опасная в Центральной Азии таджикская граница с южной стороны практически полностью перешла под контроль талибов. Захват контрольно-пропускного пункта "Шерхан-Бандар" в 60 километрах от афганского города Кундуз стал особенно унизительным ударом для США, ведь 700-метровый мост стоимостью 37 млн долларов, который заменил паромы, был построен в 2007 году при финансовой поддержке американского правительства. Сегодня на этом мосту "таможенные сборы" взимают боевики "Талибана"*.

Неслучайно Россия и Таджикистан приступили к строительству новой пограничной заставы на границе с Афганистаном. За последние два дня, спасаясь от талибов, на таджикскую территорию перешли более 120 афганских граждан.

В Душанбе 13-14 июля состоялся саммит глав МИД ШОС – с акцентом на афганскую проблематику. Министры иностранных дел стран организации выразили обеспокоенность ростом напряженности в северных провинциях Афганистана "в результате резкого усиления концентрации различных террористических, сепаратистских и экстремистских группировок". Представители России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана рассмотрели программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022−2024 годы, рабочий план по антинаркотической стратегии на 2018−2023 годы.

Восток – дело тонкое

Интересно, что дипломатическая активность "Талибана"* пренебрегла переговорами в Стамбуле, зато "политический офис" побывал в Москве, Тегеране и в некоторых столицах Центральной Азии. События и тенденции последних дней убеждают: США и их союзники уже ничем не помогут законному руководству ИРА. Талибы еще не победили правительство в Кабуле, но уже одержали верх над Вашингтоном – американцы активно ищут виновных в самом сокрушительном после Вьетнама геополитическом поражении в Афганистане. Проигравшая вторую (!) афганскую войну Великобритания склоняется к униженному сотрудничеству с победителями, которых ООН считает террористами с 2001 года до сего дня. И даже уважаемая в среде талибов Турция получила "последнее афганское предупреждение".

Коллективный Запад еще пытается изобразить "поддержку" правительственных сил ИРА. Если не спасти проамериканское правительство в Кабуле, то хотя бы "сохранить лицо". Однако отдаленное расположение обеспечивающей авиабазы в Абу-Даби (ОАЭ) заведомо снижает эффективность, и гарантирует лишь три-четыре часа полета до Афганистана (1800 км до Кабула). Иных рубежей достичь не удалось.

Географическое расположение зависит скорее от Москвы и ее союзников, чем от Вашингтона и НАТО. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее отметил принципиальную неприемлемость для России переброски американских войск из Афганистана в сопредельные государства Центральной Азии. Эту позицию Москва донесла Вашингтону и своим региональным союзникам.

Дальше никому не будет легко. Безусловно, "Талибан"* – деструктивная, террористическая организация, требующая адекватного реагирования РФ, стран Центральной и Южной Азии. В экстремистских медресе Пакистана у молодых радикалов воспитывают предельно негативное отношение к России и европейской цивилизации. И все же, если рассматривать в совокупности многолетние кровопролитные "коррекции" США и НАТО в Ираке, Афганистане, Югославии, Ливии, Сирии, талибы могут оказаться меньшим из "двух зол".

Соединенные Штаты проиграли все войны последних семи десятилетий, но Афганистан – особая страница истории Запада, который впечатляющим военно-экономическим потенциалом и высокотехнологичным солидарным напряжением десятков стран за 20 лет не смог изменить Восток.

* – террористическая организация, запрещенная в России.

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