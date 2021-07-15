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"Америке больше не подняться": почему в этом уверены американцы

© AFP 2021 / Jon Cherry/Getty Images
Колумнисты
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Громадный ВВП вовсе не означает, что в стране все хорошо. Она одновременно может демонстрировать все признаки развала.

Две умные статьи встретились в инфопространстве: одна, американская, о том, что такое сверхдержава в упадке (то есть США) и в чем конкретно упадок выражается; вторая — китайская (хотя и в американском журнале), из которой можно извлечь полезные выводы насчет того, что такое сверхдержава на подъеме. О том, как и в чем ощущается этот путь вниз и наверх, какие в обоих случаях есть симптомы, пишет колумнист РИА Новости.

Американский материал написан бывшим обозревателем газеты Boston Herald Доном Федером, общий настрой автора пессимистичнее некуда: он считает, что Штатам больше не подняться. Куда уж там при общем долге в 28 триллионов долларов (и никто даже не делает вид, что его можно погасить) или когда университетские выпускники проваливают тесты по истории для учеников пятого класса из прежних поколений.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© Sputnik / Gina Moon
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А дальше Федер делает полезное дело: составляет список симптомов упадка держав — любых держав, начиная с Рима. На первом месте — пункт, когда страна ведет нескончаемые войны, которые не может выиграть. На втором — тот самый неуправляемый долг. Далее, опять же как с Римом, когда страна отказывается охранять собственные границы и еще когда отдает города на растерзание толпы и позволяет обрабатывать мозги молодого поколения. И еще много пунктов. Все взяты с натуры сегодняшней американской жизни.

Статья о Китае авторства пекинского профессора Янь Сюэтуна, вообще-то, о том, как начинает вырисовываться новая внешняя политика страны. Новая — это прежде всего "после вируса". Дело в том, что ВВП Китая в 2019 году составлял 66% от американского, а по итогам 2020-го — уже 71%. Да и все прочие факты глобальной действительности доказывают, что Китай — держава на подъеме, и была бы такой, даже если бы США не оказались державой на спаде.

И тут мы видим один из хороших и поучительных симптомов того, что речь идет о восходящей империи. Это попросту осторожность, скромность и скупость в желаниях. В Пекине не просто говорят, а и думают, что Китай все еще развивающаяся страна. Там помнят, что на душу населения китаец живет примерно в шесть раз хуже американца: в год 10 484 доллара против 63 416. Так что задаваться и увлекаться не надо.

Из этого можно сделать немало выводов. В частности, о том, что громадный ВВП вовсе не означает, что в стране все хорошо. Она одновременно может демонстрировать все признаки развала, о чем и было сказано выше. И еще: что скромность помогает избегать одного из ведущих симптомов упадка — когда начинаешь несчетное число войн и прочих авантюр и ко всеобщему изумлению все их проигрываешь; про очередной такой случай — бегство американцев из Афганистана — можно лишний раз и не упоминать.

© Sputnik / Stringer
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Китай, говорит статья профессора Яня, сознает, что не имеет ресурсов настоящего мирового лидера с глобальной ответственностью, особенно в военной сфере. А у США такие ресурсы были? Оказывается, нет, что мы сейчас и обнаруживаем.

Соответственно, КНР не пытается навязывать всем свои ценности, а ведет во всех мыслимых международных институтах и организациях работу по коллективной выработке ценностей, норм и правил. Опять же скромность державы на подъеме, она трезво оценивает свои возможности.

И еще одна мысль китайской статьи хорошо перекликается с пессимизмом Дона Федера — или как минимум показывает, на какой точке сходятся траектории (американская вниз и китайская вверх). По сути, две сверхдержавы оказались в такой точке, когда у них еще — или уже — не боксерский матч, а гонка. То есть смысл их усилий в том, чтобы оказаться впереди, а не чтобы вырубить соперника напрочь. Это происходит и будет происходить в том числе потому, что сейчас окажется очень мало желающих безоговорочно поддержать одного из двух соперников: они зависли в какой-то точке равенства, баланса. Поэтому все больше стран будет избегать полной привязки только к одному из конкурентов, а постараются как-то не ссориться ни с кем из них двоих.

Теперь полезные выводы из сказанного, выводы для всякой и каждой страны мира. Например, такой: Россия только что (по историческим меркам совсем недавно) пережила примерно такой же упадок, как США сегодня, чудом вырулив из глубокого пике. Но симптомы упадка так или иначе знакомы и совпадают. Поэтому, если вы наблюдаете у нас хоть какие-то из этих признаков сейчас или они появятся в будущем, надо их заметить и сделать выводы. Потому что упадок никому не гарантирован, от него можно спастись. В частности, есть наука под названием "история", которая для того и нужна, чтобы предупреждать нас об опасности, тем более такой, которую мы или другие империи уже переживали. Тут чрезвычайно показателен феномен, подмеченный Федером, насчет выпускников университетов и их познаний по истории.

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© AP Photo / Patrick Semansky
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А подъем сверхдержавы — так это ведь даже еще поучительнее. Хотя бы для того, чтобы знать, кого выбирать партнерами во внешнем мире. Мы видим, что иметь дело со скромными, неназойливыми, незазнавшимися и незаигравшимися державами не только приятно, но и полезно. Удивляться тому, что такая держава заботится прежде всего о своих интересах, а уже только во вторую очередь о ваших, не надо — нужно этому учиться.

Ну и последнее: китайская империя впадала в развал минимум шесть раз за последние две тысячи лет, но потом собиралась с силами и возрождалась. Так что каждый китаец знает, что никому не гарантированы ни вечное процветание, ни вечное несчастье. Путь великой нации очень долог, если иметь исторический опыт и мудрость. А для Штатов, чья история раз в десять с лишним раз короче китайской, нынешний развал и упадок — в первый раз, поэтому там больше эмоций и прочих воплей. Они — кстати, умные люди в США писали об этом еще в конце прошлого века — воспринимают историю не так, как китайцы. А примерно следующим образом: мировой империей можно стать только раз, а потом — навсегда упадок и руины, зарастающие вьюнком.

Вообще-то, российское государство с его подъемами и спадами тут опять ближе к китайскому взгляду на историю. Поэтому изучать симптомы подъема и упадка для нас дело привычное и полезное.

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