Бюджет-2021: хватит ли Молдове денег на зарплаты и пенсии

Незадолго до выборов в парламент Минфин отчитался об исполнении государственного бюджета за первое полугодие 2021 года. В отчетах ведомства все гладко, но на практике возникают трудности.

Уже совсем скоро в Молдове появится полноценное правительство и четко выстроенная вертикаль власти. С первых месяцев своего правления они обещают сделать то, что предшественникам не удавалось десятилетиями. Например, повысить минимальную пенсию в Молдове до уровня прожиточного минимума, который составляет порядка двух тысяч леев.

Совсем недавно Министерство финансов подвело предварительные итоги исполнения национального публичного бюджета за первое полугодие и сообщило, в каком состоянии действующее временное правительство передаст преемникам публичные финансы.

Оптимистичный отчет

Согласно информации ведомства, как доходы государственного бюджета, так и его расходы выросли за период с января по июнь на несколько миллиардов леев по сравнению с первым полугодием прошлого года. Тем не менее Минфину совсем недавно уже приходилось просить правительство выделить деньги из резервного фонда для выплат компенсаций участникам программы Prima Casa. В период с января по июнь 2021 года в национальный публичный бюджет (НПБ), который включает в себя госбюджет, бюджеты социального и медицинского страхования, были накоплены доходы в размере 34,9 миллиарда леев, увеличившись на 5,9 миллиарда леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы составили 38,2 миллиарда леев, что по сравнению с тем же периодом 2020 года больше на 5,7 миллиарда леев. Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 3,3 миллиарда леев. Остатки средств на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета составили 9,6 миллиарда леев. Доходы самого госбюджета за первые 6 месяцев 2021 года составили 21,5 миллиарда леев, из 41,4 миллиардов запланированных на весь год доходов (51,8%). По сравнению с тем же периодом прошлого года они увеличились на 4,0 миллиарда леев.

Доходы, полученные Государственной налоговой службой, составили 9,6 миллиарда леев, что на 1,5 миллиарда леев больше, чем за соответствующий период 2020 года, а доходы, полученные Таможенной службой, составили 12,6 миллиарда леев, увеличившись на 2,7 миллиарда по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы государственного бюджета исполнены на 26,3 миллиарда из 56 миллиардов запланированных в бюджете на 2021 год (46%). Это на 4 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исполнение государственного бюджета завершилось с дефицитом в размере 4,8 миллиарда леев и находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Отметим, запланированный дефицит бюджета в 2021 году составляет 14,6 миллиардов леев.

Остатки средств на счетах государственного бюджета составили 5,9 миллиарда леев.

"Министерство финансов обеспечило выполнение всех платежных обязательств за январь-июнь текущего года, все платежи были профинансированы в полном объеме. Мы также подтверждаем отсутствие рисков неисполнения / прекращения расходов, утвержденных в бюджете, при условии, что бюджет имеет достаточные финансовые ресурсы и постоянно обеспечивает разумное управление ликвидностью", — сообщили в ведомстве.

Государственный бюджет на 2021 год, напомним, утвержден по доходам на сумму 41,4 миллиарда леев и по расходам в сумме 56 миллиардов леев, с дефицитом в сумме 14,6 миллиардов леев.

Что с этим не так?

Несмотря на сравнительно неплохие показатели исполнения бюджета, Министерство финансов все же испытывает трудности с выполнением своих обязательств.

В конце июня временному правительству Молдовы пришлось выделить Минфине, деньги на выплату компенсаций закончились в течение полугода.

По мнению экономического эксперта Галины Шеларь, есть и другие поводы для беспокойства в сфере публичных финансов.

"Техническое правительство приняло целый пакет решений, которые не были предусмотрены бюджетом. В том числе расходы на выборы. Но это - не единственная сумма", - говорит Шеларь.

По ее словам, новой власти следовало бы сесть с карандашом и проверить статьи расходов.

"Я уверена, что есть и суммы расходов, которые менее публичны. Нужно все аккуратно и скрупулезно проверить", - говорит Шеларь.

Специалист утверждает, что есть основания предполагать, что с исполнением бюджета могут возникнуть проблемы. Иначе, по ее словам, сложно объяснить недавнюю нехватку средств на выплаты компенсаций Prima Casa или регулярные новости кассы соцстрахования о выплатах пенсий и пособий, так, как будто они совершили подвиг.

Более того, специалист утверждает, что даже установленный законом дефицит бюджета представляет собой немалую сумму, которая должна была покрываться за счет внешних источников финансирования, которые по большей части до сих пор не определены.

"Любые средства, которые поступают в рамках макрофинансовой помощи, они поступают только при наличии меморандума с МВФ. Только новое правительство начнет переговоры с Фондом", - говорит Шеларь.

В этих условиях один из кандидатов на пост премьера, экс-министр финансов Наталья Гаврилица в качестве первоочередной меры новых властей называет повышение минимальной пенсии с 1 октября до двух тысяч леев.

"Больше всего меня в этом заявлении смущает, что никто еще не оценил состояние бюджета и в качестве одного из источников они называют внешнюю помощь. Внешней помощи просто не может быть в таком объеме. Учитывая, что численность пенсионеров растет. Многие возвращаются из-за рубежа, они не платили отчислений в Молдове, но они имеют право на социальную пенсию. Брать кредит на выплату пенсий - значит, загнать себя в кабалу, из которой не выйти", - говорит Шеларь.

По ее словам, когда принимался бюджет с таким внушительным дефицитом, принимался в том числе с расчетом на то, что у Молдовы будет российский кредит в 200 миллионов долларов, который из-за решения Конституционного суда Молдова не получила.

Эксперт выражает обеспокоенность риторикой новой молдавской власти. По словам Шеларь, они говорят обо всем - о чистках, реформах, судебной системе, о конституционной реформе, но ничего не говорят о бюджете, банковской системе, о том, что происходит в экономике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova