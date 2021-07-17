Спецназовцы из России прибудут на границу с Афганистаном – зачем?

Москва держит руку на пульсе региона, контактирует с талибами – предупреждает их о значительных потерях в случае экспансии в союзные РФ страны Центральной Азии, не слишком доверяет обещаниям "политического офиса" террористической организации и организовывает беспрецедентные совместные учения с региональными союзниками в непосредственной близости от афганской границы.

Специальные и миротворческие соединения Вооруженных cил России в августе и сентябре проведут девять совместных контртеррористических учений с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Впечатляющая серия, сопоставимая по масштабу с переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года, завершится стратегическими маневрами "Мирная миссия – 2021" вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) – с участием более 4000 военнослужащих. Если афганская реальность не внесет свои коррективы.

На Центрально-Азиатском направлении сможет осмотреться и потренироваться практически вся элита специальных войск России. В списке участников маневров – подразделения спецназа общевойсковых армий, 2-я и 24-я отдельные бригады специального назначения (Псковская и Новосибирская локации), 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск), 55-я горная бригада (Кызыл), 15-я миротворческая бригада (Самарская область), специалисты которой выполняют задачи в Нагорном Карабахе. Кроме того, будут привлечены авиагруппы российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, зенитные ракетные системы С-300 из состава 201-й военной базы. Вероятно, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также будут представлены подразделениями, специально подготовленными для действий в труднодоступной высокогорной местности.

Несмотря на полученные от представителей "Талибана"* гарантии безопасности, России и ее союзникам в Центральной Азии стоит подготовиться к самым худшим сценариям развития вооруженного противостояния в Афганистане. Порох лучше держать сухим, а войска – готовыми к эффективному уничтожению незаконных вооруженных формирований. Сложной обстановкой, хаосом боевых действий в соседней Исламской республике могут воспользоваться боевики трех десятков террористических группировок.

Легенды, близкие к реальности

На первом этапе в начале августа объединенная войсковая группировка РФ и РУз отработает боевые действия на в Сурхандарьинской области Узбекистана – в непосредственной близости от границы с Афганистаном. Россию представят разведывательные группы 24-й отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа и подразделения 15-й отдельной миротворческой бригады. Специализация и высокий профессиональный уровень войск отвечают задачам уничтожения боевиков и стабилизации обстановки в регионе в формате короткой миротворческой операции. При этом поддержку с воздуха обеспечит пилотируемая и беспилотная ударная авиация.

На узбекском полигоне Термез российский спецназ тренируется регулярно. Как правило, здесь разыгрывается сценарий оперативной нейтрализации террористической группировки после ее перехода через границу и захвата одного из населенных пунктов Узбекистана.

Действия совместной группировки войск на втором этапе развернутся в учебном центре "Эдельвейс" в Кыргызстане. В формате специальных учений "Рубеж-2021" Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ОДКБ) отработают блокирование и уничтожение вторгшихся с юга террористических отрядов. Войска РФ будут представлены 55-й отдельной мотострелковой горной бригадой и экипажами штурмовиков Су-25СМ из состава российской военной базы в Канте. Собственно, эти самолеты уже в июле начали поиск замаскированных баз "террористов" в горной местности Кыргызстана.

Горячим станет завершение лета и начало осени для 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане – около 100 военнослужащих уже прошли высокогорную подготовку в учебном центре "Ергаки" в Красноярском крае – на высотах до 3000 метров. В составе РВБ – несколько мотострелковых батальонов, артиллерийский дивизион, авиагруппа и подразделения обеспечения.

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении необходимо учитывать весь потенциал российского Центрального военного округа (ЦВО), которому подчинена 201-я база. К примеру, в 2021 году округ в два раза увеличил количество летчиков оперативно-тактической авиации, подготовленных к применению управляемого оружия. Артиллеристы ЦВО автоматизировали систему управления огнем при помощи средств радиосвязи. Боевая техника компьютеризована, и координаты в базе данных значительно сокращают время нанесения артиллерийских ударов. И только в июне "прифронтовой" округ получил 180 единиц нового вооружения.

Планированием возможных ответов на военные угрозы из Афганистана непосредственно в Таджикистане занимается оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Оперативная обстановка

В северных провинциях Афганистана тысячи людей вынужденно оставили свои дома после захвата их талибами. Наступление боевиков подкреплено американским вооружением, оставленным после вывода войск США и НАТО (таким образом "эмират" получил около 10 тысяч единиц оружия техники). Дальнейшее развитие событий непредсказуемо, всю афганскую границу наглухо закрыть невозможно.

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан решили создать новую четырехстороннюю площадку для консультаций, с целью поддержки афганского мирного процесса. После того, как США завершили операции в Афганистане, на 95% вывели войска, и в начале июля оставили авиабазу Баграм, все переговорные площадки с участием американцев выглядят малоубедительно.

Пакистан объявил о планах проведения 17 июля мирной конференции по Афганистану. Но при этом официальный Кабул сообщил, что получил предупреждение о том, что пакистанские военно-воздушные силы готовы применить силу, если афганцы предпримут попытки вытеснить талибов из района Спин-Болдак (на границе с Пакистаном).

Издание Project Syndicate справедливо замечает: "США бросают афганцев на милость мародерствующей исламистской силе, которая ведет долгую историю зверств и жестокости. Уже сейчас наступление талибов привело к перемещению десятков тысяч мирных жителей".

На фоне успехов "Талибана"* турецкое информагентство Anadolu Ajansı прогнозирует неизбежное расширение военного сотрудничества РФ с республиками Центральной Азии и даже открытие новых российских баз в странах региона, "прежде всего, в Узбекистане", который вообще-то не входит в ОДКБ. Поживем – увидим.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

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