В 2019 году один из флагманов мировой индустрии празднует золотой юбилей — 50 лет со дня основания.

Современный мир невозможно представить себе без компании Samsung Electronics. Бренд прочно вошел в нашу жизнь, стал символом инновационных решений и гарантией высокого качества.

Технологическое лидерство открывает новые горизонты

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Десятилетия подряд Samsung Electronics лидирует на мировых рынках высокотехнологичных продуктов и бытовой электроники. Каждый час компания продает более 42 тысяч смартфонов и почти 5000 телевизоров.

Ежегодно Samsung Electronics представляет сенсационные продукты и сервисы, которые определяют мировые технологические тренды. Продукция компании позволяет делать то, что раньше казалось невозможным.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Постоянное лидерство и инновации были бы невозможны без мощных центров разработок. Сейчас в компании работает более 320 000 сотрудников в 73 странах мира.

Пятая часть всех сотрудников компании работает в 35 лабораториях и инновационных центрах по всему миру. Ежедневные инвестиции в разработку новых решений и продуктов составляют более 40 миллионов долларов.

"Умные" вещи Samsung сделают совершенным ваш "умный" дом

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

В 2019 году, в год своего золотого юбилея, Samsung Electronics запускает большое количество новых продуктов, способных удовлетворить постоянно меняющиеся потребности и предпочтения потребителей и сделать их повседневную жизнь более комфортной.

Будучи мировым лидером в категории телевизоров уже 13 лет подряд, Samsung представила интерьерный телевизор QLED 2019. Уникальная особенность всех QLED-телевизоров Samsung 2019 с разрешением 4K и 8K - процессор Quantum, что обеспечивает технологию интеллектуального освещения, позволяет улучшить качество исходного изображения, оптимизируя изменения звука и яркости изображения.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Самый мощный на сегодняшний день вертикальный беспроводной пылесос Samsung — Jet 200 с мощностью всасывания 200 Вт. Она обеспечивается благодаря новейшему инверторному мотору, который вращается со скоростью 110 000 оборотов в минуту (это больше скорости вращения турбины самолета).

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Dual Cook Flex - первая встраиваемый духовой шкаф, объемом 75 литров с сенсорным управлением, в которой реализована возможность открывать верхнюю часть двери отдельно от нижней. Благодаря инновационной технологии двойного открытия двери Flexible Door в нем можно готовить два разных блюда одновременно и открывать духовку с минимальными потерями тепла.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Сегодня, пожалуй, уже все знают, что такое стиральные машины с технологиями AddWash и Quick Drive. Это удобство и простота в использовании в сочетании с непревзойденным качеством стирки и надежностью, что обеспечивается DIT мотором с 10-летней гарантией. В очередной раз компания представила обновленные модели стиральных машин AddWash с датчиком, который сигнализирует о возможной утечке — пользователям больше не придется волноваться, оставляя машинку стирать, когда их нет дома. Технология Stay Clean Drawer позволит навсегда забыть об остатках порошка в контейнере для моющего средства, способного вызвать аллергию. Интеллектуальный помощник Bixby позволяет управлять стиральной машиной со смартфона.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Все эти инновации упрощают ежедневные домашние дела и экономят время на то, что дойная важно - отдых с родными и близкими.

Сетевой образ жизни помогает объединить всю семью

Темп нашей жизни часто подчиняется напряженному графику, когда свободного времени остается не так уж и много. В начале 2019 года Samsung Electronics создала концепцию "Сетевого образа жизни" - Connected Living.

Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и обновленное приложений SmartThings помогают вам с домашними заботами и позволяют освободить больше времени на то, чтобы быть рядом с близкими.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

С помощью приложения и ИИ Bixby устройства Samsung подключаются к обширной экосистеме для удобного управления Умным домом, даже удаленно. В основе предложенной Samsung философии "Сетевого образа жизни" лежит концепция так называемого «Интеллекта вещей» - когда технологии Интернета вещей, сетей 5G и искусственного интеллекта работают вместе на различных устройствах, позволяя создавать комплексный пользовательский опыт.

Искусственный интеллект Bixby — инновации для лучшей жизни

Изначально платформа Bixby была создана как более удобный и "умный" способ для управления смартфоном Galaxy. Сегодня она превращается в масштабируемую открытую платформу на базе искусственного интеллекта, которая будет поддерживать все больше и больше новых устройств.

Samsung Electronics объявила, что интеллект Bixby теперь будет встроен в новые QLED и премиальные телевизоры 2019 модельного года, в "умную" бытовую технику - например, в холодильники, стиральные машины, а также в кондиционеры, мобильные устройства, акустические системы с искусственным интеллектом и в другие продукты.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Все эти инновации упрощают ежедневные домашние дела и экономят время на то, что дойная важно - отдых с родными и близкими.

"Умные" автомобили будущего - Digital Cockpit расширяет ваши возможности

Бортовые системы автомобилей становятся "умными", с каждым годом увеличиваются объемы данных, которые анализируются бортовыми компьютерами. Все это позволяет повысить безопасность вождения автомобилем и сделать этот процесс комфортным для человека.

Samsung Electronics вносит свой вклад в формирование будущих "беспилотных" систем автономного вождения, предлагая безопасные решения для высокоскоростной связи между машиной и водителем, обработки, хранения и доступа к информации.

Samsung совместно с HARMAN представила свои новейшие разработки, демонстрирующие инновации в автомобильных технологиях.

Платформа Digital Cockpit 2019 – это сочетание новейших автомобильных технологий с инновациями, которые применяются в умных домах. Лучшим примером этого является полная интеграция с виртуальным голосовым помощником Bixby. Благодаря этому водители с помощью простых команд могут проверить уровень топлива, прежде чем отправиться в путешествие, установить нужную температуру в автомобиле, управлять громкостью мультимедийных систем и даже регулировать уровень освещения. А пассажиры смогут подключиться к автомобильной системе In-vehicle Samsung DeX, которая поможет им выполнять задачи по работе непосредственно в дороге.

Роботы от Samsung Electronics — верные и умные помощники

Samsung создала роботов-помощников, чтобы улучшить жизнь пользователей и привнести что-то позитивное в этот мир. Разработки компании позволят решить социальные проблемы, связанные со старением населения и даже окружающей средой.

Samsung Bot Care – это "робот-медик", который может измерять давление, пульс, отслеживать дыхание, состояние сна, а также напоминает пользователю время приема медикаментов. В линейке Samsung Bot также представлены Samsung Bot Retail – оптимизирует процесс заказа и оплаты; и Samsung Bot Air, который использует сенсоры для примерного определения источника загрязнения и очищает воздух.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Лидер в области технологий 5G открывает для вас новые территории

Компания уже добилась значительных успехов в развитии сетей 5G и сделать эту технологию реальностью для пользователей. В апреле 2019 года мощная и многофункциональная модель новой флагманской линии от Samsung, Galaxy S10 5G, официально запустилась на своем первом рынке. Это первый 5G телефон в мире, который открывает потребителям новые, еще неизведанные территории.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Флагман мобильной индустрии, Galaxy S10 5G, позволяет пользователям открыть совершенно новый мобильный опыт — сочетание дисплея нового уровня, инновационной камеры и производительности с поддержкой телекоммуникаций нового поколения стандарта 5G с беспрецедентными скоростями - до 20 раз быстрее, чем 4G.

Инновации для удобства и безопасности человека

Каждый год из 50-летней истории Samsung Electronics отмечен новыми революционными технологиями и прорывными решениями. Одному из флагманов мировой индустрии удалось создать новую технологическую культуру.

© Photo : Samsung Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Собственная философия инноваций, стремление Samsung Electronics к новым рубежам технологического прогресса в сочетании с мощной исследовательской базой создают уникальный опыт для пользователей, готовых разделить ценности Samsung и взгляд компании на будущее.

Материалы в рубрике "новости компаний" публикуются на коммерческой основе.