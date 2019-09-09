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В сети автозаправочных станций BEMOL стартовали продажи нового топлива EVOX

© Sputnik /
Новости компаний
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Новые возможности для Вашего автомобиля становятся доступными, благодаря инновационным технологиям и человеческой изобретательности. В июле этого года в Молдове стартовали продажи импортного, эволюционного топлива EVOX.

Сеть автозаправочных станций BEMOL  начала  продажи нового для Молдовы эволюционного  топлива EVOX.

Чистый двигатель — основа сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик вашего автомобиля. В составе топлива EVOX содержится, не имеющая аналогов,  мультифункциональная инновационная  присадка, которая обеспечивает чистоту  всей топливной системы Вашего автомобиля.

Как работает  топливо EVOX?

EVOX – это мощность

Топливо EVOX сгорает на 100%, благодаря этому двигатель приобретает дополнительную мощность.

EVOX – это забота о Вашем автомобиле

EVOX очистит Ваш двигатель и форсунки от старых отложений и будет держать их всегда чистыми.

EVOX – это экономия топлива

При непрерывном использовании EVOX, пробег Вашего автомобиля увеличится, а расход топлива при езде, как по городу, так и на дальние расстояния, сократится до 6%.

EVOX – это комфорт

EVOX обеспечит Вашему автомобилю быстрый старт, плавность хода и ровную езду на дороге.

EVOX – это технологии будущего сегодня

При использовании EVOX, выбросы выхлопных газов уменьшаются до минимума. Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

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© Sputnik /
EVOX - это эволюция

Для автомобилистов доступны следующие виды топлива – Бензин EVOX-95 и EVOX-Дизель .

Топливо EVOX  соответствует стандартам SM EN 228+A1:2017 и SM EN 590+A1:2017.

Опубликовано на коммерческой основе

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