В сети автозаправочных станций BEMOL стартовали продажи нового топлива EVOX

Новые возможности для вашего автомобиля становятся доступными, благодаря инновационным технологиям и человеческой изобретательности. В июле этого года в Молдове стартовали продажи импортного, эволюционного топлива EVOX.

Сеть автозаправочных станций BEMOL начала продажи нового для Молдовы эволюционного топлива EVOX.

Чистый двигатель — основа сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик вашего автомобиля. В составе топлива EVOX содержится, не имеющая аналогов, мультифункциональная инновационная присадка, которая обеспечивает чистоту всей топливной системы вашего автомобиля.

Как работает топливо EVOX?

EVOX – это мощность

Топливо EVOX сгорает на 100%, благодаря этому двигатель приобретает дополнительную мощность.

EVOX – это забота о вашем автомобиле

EVOX очистит ваш двигатель и форсунки от старых отложений и будет держать их всегда чистыми.

EVOX – это экономия топлива

При непрерывном использовании EVOX, пробег вашего автомобиля увеличится, а расход топлива при езде, как по городу, так и на дальние расстояния, сократится до 6%.

EVOX – это комфорт

EVOX обеспечит вашему автомобилю быстрый старт, плавность хода и ровную езду на дороге.

EVOX – это технологии будущего сегодня

При использовании EVOX, выбросы выхлопных газов уменьшаются до минимума. Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

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Для автомобилистов доступны следующие виды топлива – Бензин EVOX-95 и EVOX-Дизель .

Топливо EVOX соответствует стандартам SM EN 228+A1:2017 и SM EN 590+A1:2017.

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