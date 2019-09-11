В сети автозаправочных станций BEMOL стартовали продажи нового топлива EVOX

Сеть автозаправочных станций BEMOL начала продажи нового для Молдовы эволюционного топлива EVOX.
Чистый двигатель — основа сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик вашего автомобиля. В составе топлива EVOX содержится, не имеющая аналогов, мультифункциональная инновационная присадка, которая обеспечивает чистоту всей топливной системы вашего автомобиля.
Как работает топливо EVOX?
EVOX – это мощность
Топливо EVOX сгорает на 100%, благодаря этому двигатель приобретает дополнительную мощность.
EVOX – это забота о вашем автомобиле
EVOX очистит ваш двигатель и форсунки от старых отложений и будет держать их всегда чистыми.
EVOX – это экономия топлива
При непрерывном использовании EVOX, пробег вашего автомобиля увеличится, а расход топлива при езде, как по городу, так и на дальние расстояния, сократится до 6%.
EVOX – это комфорт
EVOX обеспечит вашему автомобилю быстрый старт, плавность хода и ровную езду на дороге.
EVOX – это технологии будущего сегодня
При использовании EVOX, выбросы выхлопных газов уменьшаются до минимума. Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.
Для автомобилистов доступны следующие виды топлива – Бензин EVOX-95 и EVOX-Дизель .
Топливо EVOX соответствует стандартам SM EN 228+A1:2017 и SM EN 590+A1:2017.
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