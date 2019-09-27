Пятница 13. "Ужасный" семинар компании Meta-Sistem

Компания Meta-Sistem SRL отбросила страхи и суеверия и провела в пятницу, 13 сентября обучающий семинар «Ужасы заказчика учетной системы 1С». Более 40 представителей различных компаний собрались в образовательном центре Tekwill. Самые удачливые из них получили приятные подарки после окончания семинара.

Обучающий семинар в образовательном центре

Сентябрь. Пятница 13.

На город надвигались сумерки. Жители опасались в такой день выходить из домов. Улицы опустели.

И только по направлению к зданию на краю города приближались по-одному и небольшими группами какие-то люди.

Нашествие вампиров? Зомби апокалипсис?

Нет, это были не вампиры и не зомби. В этот день компания www.meta.md проводила для клиентов обучающий семинар в образовательном центре Tekwill.

Что это был за семинар, ради которого в конце рабочей недели люди отказались от спокойного вечера дома и отправились почти на самый край города несмотря на пугающую дату - пятницу 13? Семинар назывался "Ужасы заказчика учетной системы 1С".

Почему решили провести семинар на эту тему?

На семинаре говорили о наболевшем. Все, кто работают с заказчиками знают о постоянной борьбе клиентов с исполнителями.

Программисты, дизайнеры, веб-разработчики, копирайтеры не раз слышали при общении с клиентами такие фразы:

- Почему вы этого не сделали? - спрашивает клиент

- Этого не было в ТЗ - в большинстве случаев отвечает разработчик

- Все плохо. Все переделать

Как следствие: натянутые нервы, кофе, сигареты, бессонные ночи, сорванные сделки, недовольные заказчики.

Семинар организовали для того, чтобы таких ситуаций при работе с заказчиками становилось все меньше.

Кто был спикером?

О таких важных делах, от которых зависят отношения с заказчиками и правильно выстроенная работа с ними, должен говорить человек, который сталкивается с такими ситуациями регулярно.

Вернее раньше сталкивался, но теперь знает, как правильно организовать работу с клиентами.

Обучающий семинар в образовательном центре

Спикером был Михаил Шмундяк - руководитель технического отдела компании www.meta.md.

Двадцать один год опыта программирования и управления нестандартными проектами. Внедрение систем управленческого и бухгалтерского учета от малых до крупных предприятий Молдовы, а также стран СНГ. Разработка и адаптация под требования клиента конфигураций 1С любой сложности.

О чем говорили на семинаре?

Обучающий семинар в образовательном центре

Как правильно поставить задачу, чтобы ею остались довольны обе стороны — заказчик и исполнитель

Этапы постановки задач, выявление потребностей заказчика

Как правильно принять выполненную задачу от исполнителя, какие основные точки проверки задачи

Кто должен заниматься постановкой и проверкой задачи со стороны

Выступление было зловещим и пугающим. Нет, зал не подвергся нашествию зомби и Фредди Крюгер не пытался прорваться в здание.

Слайды во время презентации были сделаны в стилистике фильмов ужасов.

Но никто не испугался. Все, кто пришел, досидели до конца выступления. Мало того, спикера еще долго не отпускали, задавая ему вопросы.

Приятное завершение семинара

Обучающий семинар в образовательном центре

А в конце самых терпеливых и удачливых ждал приятный сюрприз - компания Meta-Sistem разыграла 2 приза от своих партнеров, Клуба Молодых Бизнесменов:

Бесплатная тренировка по гольфу Бесплатное участие в Business Talk с Ионом Стурза "Масштабирование 2.0" на 21 сентября.

Это первый, но далеко не последний обучающий семинар, который организует компания Meta-Sistem SRL. Если Вы не попали на семинар, не стоит огорчаться, следите за новостями на нашем сайте www.meta.md и мы будем рады видеть Вас на последующих наших мероприятиях.

Материал опубликован на коммерческой основе