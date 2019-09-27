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Ужасы заказчика учетной системы 1С

Пятница 13. "Ужасный" семинар компании Meta-Sistem

Новости компаний
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Компания Meta-Sistem SRL отбросила страхи и суеверия и провела в пятницу, 13 сентября обучающий семинар «Ужасы заказчика учетной системы 1С». Более 40 представителей различных компаний собрались в образовательном центре Tekwill. Самые удачливые из них получили приятные подарки после окончания семинара.

Ужасы заказчика учетной системы 1С
Обучающий семинар в образовательном центре

Сентябрь. Пятница 13.

На город надвигались сумерки. Жители опасались в такой день выходить из домов. Улицы опустели.

И только по направлению к зданию на краю города приближались по-одному и небольшими группами какие-то люди.

Нашествие вампиров? Зомби апокалипсис?

Нет, это были не вампиры и не зомби. В этот день компания www.meta.md проводила для клиентов обучающий семинар в образовательном центре Tekwill.

Что это был за семинар, ради которого в конце рабочей недели люди отказались от спокойного вечера дома и отправились почти на самый край города несмотря на пугающую дату - пятницу 13? Семинар назывался "Ужасы заказчика учетной системы 1С".

Почему решили провести семинар на эту тему?

На семинаре говорили о наболевшем. Все, кто работают с заказчиками знают о постоянной борьбе клиентов с исполнителями.

Программисты, дизайнеры, веб-разработчики, копирайтеры не раз слышали при общении с клиентами такие фразы:

- Почему вы этого не сделали? - спрашивает клиент

- Этого не было в ТЗ - в большинстве  случаев отвечает разработчик

- Все плохо. Все переделать

Как следствие: натянутые нервы, кофе, сигареты, бессонные ночи, сорванные сделки, недовольные заказчики.

Семинар организовали для того, чтобы таких ситуаций при работе с заказчиками становилось все меньше.

Кто был спикером?

О таких важных делах, от которых зависят отношения с заказчиками и правильно выстроенная работа с ними, должен говорить человек, который сталкивается с такими ситуациями регулярно.

Вернее раньше сталкивался, но теперь знает, как правильно организовать работу с клиентами.

Ужасы заказчика учетной системы 1С
Обучающий семинар в образовательном центре

Спикером был Михаил Шмундяк - руководитель технического отдела компании www.meta.md.

Двадцать один год опыта программирования и управления нестандартными проектами. Внедрение систем управленческого и бухгалтерского учета от малых до крупных предприятий Молдовы, а также стран СНГ. Разработка и адаптация под требования клиента конфигураций 1С любой сложности.

О чем говорили на семинаре?

Ужасы заказчика учетной системы 1С
Обучающий семинар в образовательном центре
  • Как правильно поставить задачу, чтобы ею остались довольны обе стороны — заказчик и исполнитель
  • Этапы постановки задач, выявление потребностей заказчика
  • Как правильно принять выполненную задачу от исполнителя, какие основные точки проверки задачи
  • Кто должен заниматься постановкой и проверкой задачи со стороны

Выступление было зловещим и пугающим. Нет, зал не подвергся нашествию зомби и Фредди Крюгер не пытался прорваться в здание. 

Слайды во время презентации были сделаны в стилистике фильмов ужасов.

Но никто не испугался. Все, кто пришел, досидели до конца выступления. Мало того, спикера еще долго не отпускали, задавая ему вопросы. 

Приятное завершение семинара

Ужасы заказчика учетной системы 1С
Обучающий семинар в образовательном центре

А в конце самых терпеливых и удачливых ждал приятный сюрприз - компания Meta-Sistem разыграла 2 приза от своих партнеров, Клуба Молодых Бизнесменов:

  1. Бесплатная тренировка по гольфу
  2. Бесплатное участие в Business Talk с Ионом Стурза "Масштабирование 2.0" на 21 сентября. 

Это первый, но далеко не последний обучающий семинар, который организует компания  Meta-Sistem SRL.  Если Вы не попали на семинар, не стоит огорчаться, следите за новостями на нашем сайте www.meta.md и мы будем рады видеть Вас на последующих наших мероприятиях.

Материал опубликован на коммерческой основе



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