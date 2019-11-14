Этот год особенно важен для фармацевтической компании Berlin-Chemie/Menarini в Республике Молдова - два десятилетия деятельности официального представительства Berlin-Chemie/Menarini в Молдове.

По этому случаю была организована юбилейная научно-практическая конференция, на которой собрались около 300 врачей разных специальностей.

Во время этого мероприятия обсуждалась проблема боли в междисциплинарном аспекте. Это проблема часто рассматривается в мероприятиях, организованных Berlin-Chemie/Menarini в рамках международного проекта ACADEMY on Pain. На протяжении многих лет компания приглашает известных профессоров из Европы и стран СНГ для повышения профессионализма врачей в нашей стране, так как непрерывное образование и повышение профессионального уровня медицинских работников является приоритетом для компании.

© Photo : Berlin-Chemie/Menarini - 20 лет деятельности в Молдове

История BERLIN-CHEMIE начинается в 1890 году в Берлине-Адлерсхофе. В 1890 году Йоханнес Кальбаум основал химико-фармацевтическую компанию Kahlbaum Laborpräparate. В 1927 году компания объединилась с Schering, а в середине 1950-х годов она стала государственной компанией VEB Berlin-Chemie, которая стала одной из крупнейших химических компаний, производящих лекарства в ГДР. В 1992 году в рамках международного тендерного процесса крупнейшая итальянская фармацевтическая компания MENARINI Group приобрела BERLIN-CHEMIE AG.

MENARINI Group, с более чем 130-летней историей, гарантирует качество, признанное во всем мире.

MENARINI Group на протяжении десятилетий является лидером на итальянском фармацевтическом рынке; присутствует в 136 странах мира.

Представительство Berlin-Chemie/Menarini в Республике Молдова было официально открыто 27 октября 1999 года в условиях серьезного регионального экономического кризиса, имея одного человека и начальный портфель приблизительно из 14 лекарственных форм. Ион Чеботарь, Директор Представительствa Berlin-Chemie/Menarini, первый, кто начал применять на практике в Республике Молдова основные принципы философии Berlin-Chemie/Menarini.

“ Если посмотреть ретроспективно на то, что было, я бы сказал, что решение об открытии представительства в Республике Молдова, в маленькой стране с очень маленьким фармацевтическим рынком было правильным. Движущей силой, сильной стороной этой деятельности была компания Berlin-Chemie/Menarini с ее инвестициями. Я со своей стороны сказал бы, что отобраные нами сотрудники, это нужные люди в нужном месте. Если в 1999-2000 годах нас было 1-2 человека, то сейчас у нас 50 человек. Мы создали не только рабочие места, но и хорошо образованных, хорошо воспитанных людей “, - утверждает Ион Чеботарь, Директор Представительствa Berlin-Chemie/Menarini в Республике Молдова.

За 20 лет деятельности в Республике Молдова успех команды Berlin-Chemie/Menarini означает приверженность, увеличение количества зарегистрированных лекарств, создание более 50 рабочих мест, значительный вклад в бюджет страны и этическое поведение в продвижении лекарств.

Ключ к успеху лежит в професиональных навыках людей, работающих в Berlin-Chemie/Menarini. Сотрудники гордятся своим многолетним опытом в области медицинского маркетинга. Промо-команда Berlin-Chemie/Menarini ориентирована на науку и предоставляет консультации по лекарствам и медицинским изделиями для медицинских специалистов и фармацевтов.

Компания Berlin-Chemie/Menarini выступает за инновационные исследования и производство проверенных фармацевтических препаратов, которые улучшают качество жизни и помогают больным пациентам.

Присутствие продуктов на рынке в Республике Молдова насчитывает более двух десятилетий, и им доверяют как врачи, так и потребители. Продукция Berlin-Chemie/Menarini охватывает широкий спектр терапевтических областей: терапия боли, кардиология, эндокринология, аллергология и гастрология, а также педиатрия. Конкурентноспособная цена, доступность продуктов и высокое европейское качество сделали потребителей лояльными к ряду брендов Berlin-Chemie/Menarini и к ряду продуктов, рекомендованных для болезней с самым высоким уровнем заболеваемости и смертности (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, боль).

Для Berlin-Chemie/Menarini ответственность стоит на первом месте, а качество лекарств является приоритетом!

Berlin-Chemie/Menarini - 20 лет деятельности в Молдове © Photo :

Berlin-Chemie/Menarini - 20 лет деятельности в Молдове

Berlin-Chemie/Menarini - 20 лет деятельности в Молдове © Photo : 1 / 3 © Photo : Berlin-Chemie/Menarini - 20 лет деятельности в Молдове

Представительство “Berlin-Chemie/Menarini” в Республике Молдова ул. Александру чел Бун, 85, г. Кишинев, МД-2012, Тел.: (+373 22) 21 25 58; (+373 22) 24 33 95; Факс: (+373 22) 24 42 84, www.berlin-chemie.md

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