Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в привычный формат работы во всем мире. Вместе с тем открылись и новые горизонты: цифровые площадки сейчас переживают настоящий бум. В онлайн ушли ежедневные совещания, занятия спортом, встречи с друзьями, бизнесы, школы, университеты, музеи. WorldSkills Russia также не остался в стороне от разработки новых цифровых инструментов для проведения обучения, тренировок, соревнований и оценки квалификаций в дистанционном формате.

© Photo : WorldSkills Russia Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Чтобы не переносить финал национального чемпионата, впервые в системе WorldSkills был разработан его дистанционно-очный формат. В него вошли все самые лучшие технологии и инструменты, которые другие страны смогут впоследствии внедрить и применить уже в своих системах при подготовке кадров и проведении национальных чемпионатов.

© Photo : WorldSkills Russia Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий.

В рамках финала национального чемпионата соревнования проходят по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). В национальном первенстве выступят более 2800 человек, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Разработанный WorldSkills Russia новый формат дал возможность максимальному количеству конкурсантов со всей страны принять участие в чемпионате. Таким образом, финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia станет самым масштабным в России за все 8 лет проведения соревнований. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; Futures Skills.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате © Photo : WorldSkills Russia / Kim_Y.A.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате © Photo : WorldSkills Russia

Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате © Photo : WorldSkills Russia 1 / 3 © Photo : WorldSkills Russia / Kim_Y.A. Национальный чемпионат WorldSkills Russia в новом формате

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Главные эксперты будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в основной Центр управления соревнованиями в Новокузнецке либо во вспомогательные центры управления соревнованиями, которые будут расположены на площадках в Москве и Казани.

© Photo : WorldSkills Russia / TROSHIN WorldSkills Russia масштабирует свои практики на глобальном уровне.

Кроме того, будет организована специальная дистанционная программа Try-a-skill – "Попробуй себя в профессии2 для посетителей на платформе "Билет в будущее". Любой желающий сможет принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей – использования игровых симуляторов и интерактивных заданий от наставников.

Эта трансформация, отражающая изменения в глобальных способах работы и рост цифровой экономики, является результатом совместных усилий. WorldSkills Russia уже давно находится в авангарде разработки новых методик, и проведение национального чемпионата в новом дистанционно-очном формате было поддержано Министерством образования РФ, правительством Кузбасса, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и партнерами из 50 ведущих компаний мира.

© Photo : WorldSkills Russia / Meel Цифровые площадки сейчас переживают настоящий бум.

Кузбасс — один из крупнейших угольных бассейнов мира – станет центром проведения финала VIII Национального чемпионата. Здесь находятся предприятия тяжелой промышленности, металлургии. Сегодня Кузбасс активно развивается, на заводах внедряются современные технологии, передовые механизмы работы, соответствующие самым высоким мировым стандартам. Региону нужны профессионалы высокого уровня. Поэтому проведение финала национального чемпионата – отличная возможность показать молодежи весь спектр востребованных рабочих специальностей.

Зарубежные участники традиционно тоже имеют возможность присоединиться к национальному чемпионату WorldSkills Russia и пройти обучение, а также принять участие в соревнованиях по нескольким компетенциям. В рамках чемпионата планируется евразийский зачет для конкурсантов из стран евразийского пространства.

© Photo : WorldSkills Russia / Rashit Shiriyazdanov Любой желающий сможет попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей.

"WorldSkills Russia имеет большой опыт международного сотрудничества со странами-партнерами в построении комплексной системы подготовки кадров, организации чемпионатов по профессиональному мастерству, а также создании и развитии цифровых решений для проведения обучения, – говорит Роберт Уразов, генеральный директор WorldSkills Russia. – На текущий момент мы содействуем внедрению таких решений в систему подготовки кадров в странах Евразийского пространства, в том числе в СНГ. В рамках этой работы мы проводим совместные тренировки с дистанционным подключением к российским площадкам, цифровой инфраструктуре и ресурсам WorldSkills Russia, а также партнерской сети компаний и образовательных учреждений. Такой подход позволяет совершенствовать разработанные технологии, способствует совместному росту и последующему обеспечению единого со странами СНГ рынка труда высококвалифицированными специалистами".

© Photo : WorldSkills Russia Новый формат обучения, предлагаемый WorldSkills, поспособствует повышению стандартов национальной системы подготовки кадров и уровня обучения молодых специалистов в Молдове.

Молдова развивает систему профессионального образования в стране и в перспективе планирует вступить в движение WorldSkills. Методология WorldSkills способствует повышению стандартов национальной системы подготовки кадров и уровня обучения молодых специалистов, крайне необходимых сейчас для активно развивающейся экономики республики.

Разработанный WorldSkills Russia дистанционно-очный формат проведения соревнований и обучения позволяет эффективно взаимодействовать со странами в части обучения и проведения совместных тренировок и соревнований. В рамках финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia апробирует вновь разработанные цифровые технологии не только на своих площадках, но и на площадках стран-партнеров, таким образом совершенствуя их и адаптируя к той или иной национальной системе обучения.

Традиционно страны показывают высокую заинтересованность в участии в российских национальных чемпионатах по профессиональному мастерству, чтобы получить и впоследствии внедрить инструменты, созданные в "лаборатории" WorldSkills Russia, в свою национальную систему подготовки кадров. Таким образом, WorldSkills Russia масштабирует свои практики на глобальном уровне.

© Photo : WorldSkills Russia В дистанционный и распределенный формат переходят не только чемпионаты, но и образовательные и рабочие процессы.

В этом году площадкой для обмена опытом и изучения новых технологий станет, в том числе специальная онлайн-программа, которую проведут представители WorldSkills Russia для зарубежных партнеров, и которая будет посвящена внедрению цифровых и онлайн-решений для проведения соревнований. Участники из 40 стран присоединятся к программе в качестве независимых экспертов и наблюдателей. В рамках программы пройдут: сессия, посвященная новому формату национального чемпионата WorldSkills Russia с использованием цифровых решений и онлайн-технологий; онлайн-тур на дистанционные площадки чемпионата, где проходят соревнования, а также в центры управления соревнованиями; тренинг по проведению независимой оценки по стандартам WorldSkills в дистанционном формате; business talk о сотрудничестве и взаимодействии с промышленными партнерами и компаниями для организации и проведения онлайн-тренингов и соревнований; сессии по внедрению модели дистанционных и онлайн-соревнований по 7 ключевым блокам компетенций.

© Photo : WorldSkills Russia WorldSkills Russia - отличная возможность показать молодежи весь спектр востребованных рабочих специальностей.

Современные условия бросили вызов профессиональной системе подготовки кадров. Они способствовали новому, уникальному этапу в ее развитии. В дистанционный и распределенный формат переходят не только чемпионаты, но и образовательные и рабочие процессы, таким образом способствуя формированию новых моделей трудоустройства и рабочих мест на рынках труда.

Текущая ситуация позволяет молдавским молодым профессионалам уже сейчас подключаться к движению и получать опыт WorldSkills с помощью новых онлайн-форматов и цифровых каналов вместо физического присутствия на площадках, что, безусловно, ускорит внедрение стандартов WorldSkills в систему обучения республики.

Соревнования проходят при поддержке компаний KNAUF, IEK, 1С, Элфорт.

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