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Из-за коронавируса в общежитиях вузов и колледжей Молдовы вводят спецмеры

© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200323/29631583/iz-za-koronavirusa-v-obschezhitiyakh-vuzov-i-kolledzhey-moldovy-vvodyat-spetsmery.html

И студенты, и коменданты, и технический персонал должны строго соблюдать карантинные меры предосторожности.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований, учитывая сложную эпидемическую ситуацию в республике, связанную с опасностью распространения COVID-19, издало указ, касающийся студентов вузов и колледжей, которые остались в общежитиях на период карантина и прерывания учебного процесса. 

Таким образом, студентам, которые покинули общежитие в связи с объявлением карантина, запрещается возвращаться в него до того, как власти республики дадут разрешение на возобновление полноценного процесса получения образования с средних специальных и высших учебных заведениях страны.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Студенты должны знать - с понедельника все их выходы и возвращения из зданий общежитий будут фиксироваться в соответствующих журналах. Более того, и студенты, и коменданты, и технический персонал общежитий должны строго соблюдать карантинные меры предосторожности, в том числе касающиеся расстояния между людьми, стоящими неподалеку друг от друга. 

Вводятся и спецмеры, связанные с особо тщательной обработкой химическими веществами помещений и всех поверхностей общежитий во избежание распространения вируса COVID-19.

В минувшую субботу с подозрением на COVID-19 были госпитализированы 22 студента, которые находились в общежитии Технического университета в Кишиневе, которое закрыли на карантин после того, как у одной из студенток выявили коронавирус нового типа.

Позже было объявлено, что у 20 госпитализированных студентов тесты на коронавирус дали негативный результат. Еще двое жильцов общежития остаются в больнице до получения результатов тестов.

Здание ООН
© CC0 / Pixabay / jensjunge
Инициатива: создание глобального фонда ООН для борьбы с коронавирусом

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну выразила возмущение тем фактом, что ответственные лица, принимающие решения о порядке деятельности учебных заведений, игнорировали решение Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении образовательного процесса на всех уровнях в период вспышки COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)

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Теги:
меры, коронавирус, колледжи, вузы


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