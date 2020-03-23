Из-за коронавируса в общежитиях вузов и колледжей Молдовы вводят спецмеры

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований, учитывая сложную эпидемическую ситуацию в республике, связанную с опасностью распространения COVID-19, издало указ, касающийся студентов вузов и колледжей, которые остались в общежитиях на период карантина и прерывания учебного процесса.
Таким образом, студентам, которые покинули общежитие в связи с объявлением карантина, запрещается возвращаться в него до того, как власти республики дадут разрешение на возобновление полноценного процесса получения образования с средних специальных и высших учебных заведениях страны.
Вводятся и спецмеры, связанные с особо тщательной обработкой химическими веществами помещений и всех поверхностей общежитий во избежание распространения вируса COVID-19.
В минувшую субботу с подозрением на COVID-19 были госпитализированы 22 студента, которые находились в общежитии Технического университета в Кишиневе, которое закрыли на карантин после того, как у одной из студенток выявили коронавирус нового типа.
Позже было объявлено, что у 20 госпитализированных студентов тесты на коронавирус дали негативный результат. Еще двое жильцов общежития остаются в больнице до получения результатов тестов.
Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну выразила возмущение тем фактом, что ответственные лица, принимающие решения о порядке деятельности учебных заведений, игнорировали решение Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении образовательного процесса на всех уровнях в период вспышки COVID-19.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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