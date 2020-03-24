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Молдавские леи

Граждан Молдовы сурово карают за несоблюдение карантина - подробности

© Sputnik / Yana Zaharova
Коронавирус - 2020
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56710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200324/29637664/grazhdan-moldovy-surovo-karayut-za-nesoblyudenie-karantina-podrobnosti.html

Те жители Молдовы, которые не соблюдают карантинных ограничений, жестко поплатились за свою халатность - речь идет о многотысячных штрафах.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Четверо граждан Молдовы поплатились за то, что игнорировали карантинные ограничения, введенные властями страны в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Так, в Хынчештском районе республики, где есть изолированные из-за COVID-19 села, троих мужчин в возрасте 65, 64 и 23 лет оштрафовали за пренебрежение карантинными нормами на крупные суммы - каждый из них должен выплатить государству за допущенные вольности по 22,5 тысячи леев. 
Бутылка дезинфицирующего средства для рук с спиртосодержащим гелем и защитная маска для лица.
© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
Из-за коронавируса в общежитиях вузов и колледжей Молдовы вводят спецмеры

Те же санкции применены и по отношению к 31-летной женщине - также жительнице одного из сел Хынчештского района.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
эпидемия, наказание, штрафы, карантин


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