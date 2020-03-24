Граждан Молдовы сурово карают за несоблюдение карантина - подробности

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Четверо граждан Молдовы поплатились за то, что игнорировали карантинные ограничения, введенные властями страны в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Так, в Хынчештском районе республики, где есть изолированные из-за COVID-19 села, троих мужчин в возрасте 65, 64 и 23 лет оштрафовали за пренебрежение карантинными нормами на крупные суммы - каждый из них должен выплатить государству за допущенные вольности по 22,5 тысячи леев.© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
Те же санкции применены и по отношению к 31-летной женщине - также жительнице одного из сел Хынчештского района.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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