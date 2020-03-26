Комиссия по ЧС: со следующей недели вводятся новые ограничения

По результатам заседания было принято решение применить в Молдове дополнительные мер безопасности для противодействия распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Граждане Молдовы, которые будут находиться вне дома, должны в обязательном порядке иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 27 марта будет запрещено находиться на улице группами, превышающими 3 человека, за исключением близких родственников.

Бюджетники с субботы, 27 марта, в течение 9 дней, в том числе всю следующую неделю, работать не будут - соответствующее решение было принято в четверг вечером на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.

Члены комиссии поддержали соответствующую инициативу, предложенную главой государства. Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Ион Кику.

"Пенсии и соцвыплаты будут выдаваться бесперебойно, Национальная касса социального страхования и Нацбанка должны обеспечить этот процесс, вызвав на работу минимальное число сотрудников, которые будут ответственны за осуществление этого процесса", - уточнил премьер.

На следующей неделе будут работать лишь продовольственные магазины, аптеки и заправочные станции, добавил Кику.

В этот период устанавливается особый режим работы для бюджетников - специалисты могут ознакомиться с ним на веб-странице правительства. Но все бюджетники, вне зависимости от того, будут работать они на своих местах (в случаях необходимости) или удаленно, будут получать заработную плату.

"В Комиссии детально проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в Молдове. Динамика роста числа случаев заражения вирусом нового типа говорит о том, что к 10 апреля мы можем достичь цифры в 2 тысячи случаев", - отметил глава кабмина.

Это может стать тяжелым испытанием для нашей медицинской системы, заявил Кику. В правительстве проанализировали ситуацию с эпидемией коронавируса в других странах, где зафиксирована сложная эпидемическая ситуация.

Премьер подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер, которые не для всех могут показаться удобными и комфортными, иначе развитие эпидемической ситуации будет быть непредсказуемо.

"От того, насколько нам всем удастся мобилизоваться, зависит сокращение числа заболевших и летальных случаев от коронавируса. Наши больницы пока располагают необходимым числом койко-мест, но я попросил коллег подготовить дополнительные места, в том числе в гостиницах, залах", - уточнил премьер.

По его словам, если число зараженных превысит 3-4 тысячи человек, молдавской системе здравоохранения будет сложно справиться с такой эпидемической ситуацией.

Не исключается также право местных органов власти о введении карантина в каждом отдельно-взятом населенном пункте, в том числе в Бельцах и Кишиневе.

По инициативе президента о введении комендантского часа в Молдове - с 23:00 до 05:00 часов решения на заседании Чрезвычайной комиссии принято не было, но премьер не исключил, что такие меры могут быть введены в ближайшие несколько дней.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK