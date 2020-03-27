Отделение Института скорой помощи закрыто на карантин

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В отделении неврологии Института скорой помощи был введен карантин после того, как тест одного из пациентов показал наличие COVID-19.
Информацию для Sputnik Молдова подтвердил заведующий отделением научно-практического медицинского центра Василе Шовгур.
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