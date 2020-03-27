Отделение Института скорой помощи закрыто на карантин

К этой вынужденной мере пришлось прибегнуть из-за положительного теста на COVID-19 у одного из пациентов.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В отделении неврологии Института скорой помощи был введен карантин после того, как тест одного из пациентов показал наличие COVID-19.

Информацию для Sputnik Молдова подтвердил заведующий отделением научно-практического медицинского центра Василе Шовгур.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая,, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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