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Отделение Института скорой помощи закрыто на карантин

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200327/29680172/otdelenie-instituta-skoroy-pomoschi-zakryto-na-karantin.html

К этой вынужденной мере пришлось прибегнуть из-за положительного теста на COVID-19 у одного из пациентов.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В отделении неврологии Института скорой помощи был введен карантин после того, как тест одного из пациентов показал наличие COVID-19.

Информацию для Sputnik Молдова подтвердил заведующий отделением научно-практического медицинского центра Василе Шовгур.

Коронавирус в Молдове

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове скончалась медработник, зараженная COVID-19
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)

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