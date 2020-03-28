На страже сёл и городов - как примары в Молдове борются с COVID-19

Представители местной публичной власти делают все возможное, чтобы противостоять распространению вируса нового типа, принимая меры предосторожности и профилактики, информируя население.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Местная власть в Будештах, населенном пункте входящем в муниципий Кишинев, строго следит за ситуацией с коронавирусом в республике, предпринимая ряд мер, чтобы свести к минимуму возможность появления COVID-19 в коммуне. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала примар Нина Костюк.

Ежедневно к ней поступает оперативная информация от врачей о состоянии здоровья 40 односельчан, приехавших в последнее время из-за рубежа. Все они находятся дома, соблюдая рамки карантина и самоизоляции.

Более того - на всех остановках общественного транспорта в коммуне были установлены информационные панно, предупреждающие об эпидемиологической безопасности, детские площадки закрыты, а скамейки в центральном парке постоянно дезинфицируют.

Примар коммуны также активно общается с учителями местной гимназии, которые следят, чтобы все ученики дистанционно выполняли домашнее задание и скидывали его по электронной почте педагогам.

"Я постоянно поддерживаю связь с директором учебного заведения, социальными работниками, сотрудниками полиции, экономическими агентами. Разрешение всей этой сложной ситуации сейчас зависит от каждого гражданина нашей страны", - заявила Костюк.

Примар Будешт призвала не только своих односельчан, но и все общество соблюдать нормы гигиены и карантина, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ситуация на севере страны

В свою очередь, городской глава Единец Константин Кожокару отметил в интервью Sputnik Молдова, что местные власти хотели бы наиболее активно включиться в процесс борьбы с распространением коронавируса.

Однако у сотрудников коммунальных служб, по словам собеседника, нет необходимых защитных средств для проведения дезинфекции в социально-значимых местах города, в подъездах и скверах. Более того, в Единцах нет необходимого числе медицинских масок, чтобы соцработники могли разносить продукты питания нуждающимся категориям населения.

"В этом смысле местная власть сама должна решать проблему, думать, как справляться со сложившейся эпидемической ситуацией. Хотелось бы получить все это от центральных властей", - поделился Кожокару .

А как в центре Молдовы?

Со своей стороны примар города Хынчешты Александр Ботнарь заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что центральные власти страны справляются с ситуацией в условиях чрезвычайного положения, вызванного опасностью распространения COVID-19. В сложившейся ситауции всем непросто, добавил градоначальник.

"Центральным властям невозможно в полной мере сосредоточить внимание на каждом из районов страны в отдельности. Каждый представитель местной власти должен действовать, исходя из максимума своих возможностей. Уверен, что с развитием ситуации, в Кишиневе примут решение о выделение финансовой помощи местной власти для борьбы с коронавирусом", - уточнил градоначальник.

Как заявил ранее исполнительный председатель Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй, в населенных пунктах страны наблюдается нехватка средств, поскольку работы по дезинфекции и санитарные меры по противодействию распространения коронавируса стоят дорого.

Фурдуй заявил, что примэрии сел и городов Молдовы нуждаются в антисептических средствах, медицинских масках и спецодежде.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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