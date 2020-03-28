12:39 28 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD18.04
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Ministerul Sănătății

Эпидемическая ситуация в Молдове - новые данные Минздрава страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (355)
1682 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200328/29688200/epidemicheskaya-situatsiya-v-moldove-novye-dannye-minzdrava-strany.html

Глава ведомства представила актуализированную информацию по статистике заражения COVID-19 в Молдове.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. К утру субботы в республике по-прежнему остается 199 зафиксированных медиками случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила на утреннем брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

В 56 случаях инфекция была привезена гражданами республики из-за рубежа - из Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии, Украины, России, Румынии, Чехии и Германии.

В 143 случаях COVID-19 был передан внутри страны от уже зараженных людей в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Яловенах, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Рышканах, Бельцах, Сынджерее, Кантемире, Оргееве, Тараклии и Страшенах, а также на территории Приднестровья.

© REUTERS / Remo Casilli
Достиг ли коронавирус своего пика в Италии: мнения специалистов

"Вчера в эпидемический список попала новая административно-территориальная единица - муниципий Бельцы, где было подтверждено два случая заражения коронавирусом", - уточнила министр. 

Состояние пациентов, поступивших в Инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, оценивается, как средней тяжести и стабильное. Что касается Детской инфекционной больницы, все маленькие пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, либо оно оценивается, как средней тяжести. 

"В Республиканской клинической больнице есть пациенты в тяжелом состоянии", - отметила Думбрэвяну.

Но есть, по словам главы Минздрава, и позитивные новости - люди начинают выздоравливать и их выписывают из больниц. Так, в пятницу, были выписаны трое пациентов. В субботу врачи готовят к выписке еще шестерых.

Коронавирус в Молдове

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ион Пержу: повышения цен на хлеб из-за коронавируса не будет
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (355)

По теме

Достиг ли коронавирус своего пика в Италии: мнения специалистов
Как коронавирусу может противостоять российская армия?
В Молдову прибыла гуманитарная помощь от России — тесты на коронавирус
Теги:
ситуация, Молдова, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19
Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться