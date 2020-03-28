Эпидемическая ситуация в Молдове - новые данные Минздрава страны

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. К утру субботы в республике по-прежнему остается 199 зафиксированных медиками случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила на утреннем брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
В 56 случаях инфекция была привезена гражданами республики из-за рубежа - из Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии, Украины, России, Румынии, Чехии и Германии.
В 143 случаях COVID-19 был передан внутри страны от уже зараженных людей в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Яловенах, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Рышканах, Бельцах, Сынджерее, Кантемире, Оргееве, Тараклии и Страшенах, а также на территории Приднестровья.
"Вчера в эпидемический список попала новая административно-территориальная единица - муниципий Бельцы, где было подтверждено два случая заражения коронавирусом", - уточнила министр.
Состояние пациентов, поступивших в Инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, оценивается, как средней тяжести и стабильное. Что касается Детской инфекционной больницы, все маленькие пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, либо оно оценивается, как средней тяжести.
"В Республиканской клинической больнице есть пациенты в тяжелом состоянии", - отметила Думбрэвяну.
Но есть, по словам главы Минздрава, и позитивные новости - люди начинают выздоравливать и их выписывают из больниц. Так, в пятницу, были выписаны трое пациентов. В субботу врачи готовят к выписке еще шестерых.
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