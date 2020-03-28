Несмотря на коронавирус - граждане Молдовы продолжают въезжать в страну

Тысячи наших соотечественников возвращаются домой - за сутки в республику въехали несколько тысяч человек, ко всем применяются меры повышенного контроля в связи с опасностью распространения в стране COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Внушительно число граждан Молдовы, котьрые вернулись на родину за минувшие сутки. Официально в страну въехали 2340 обладателей молдавских паспортов, из которых 1315 пересекли румынско-молдавскую границу, 576 человек пересекли рубеж со стороны Украины, 449 прилетели чартерными рейсами. Такие данные опубликованы Пограничной полицией Молдовы.

Наиболее загруженными оказались КПП в Леушенах, который пропустил 830 человек, в Международном аэропорту Кишинева (449 человек), Скуленах (231 человек), Тудоре (214 человек), Джурджулешть (199 человек).

Общее число граждан, прибывших в страну или покинувших ее за сутки составило 3668 человек - все они прошли через сканирование на тепловизоре, 340 человек, состояние которых вызвало обоснованные подозрения у пограничников, заполнили эпидемиологические листки.

Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы страны предпринимают все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения вируса нового типа на территории страны.

В частности, на границах страны изолируют граждан с явными признаками острых респираторных заболеваний, после чего их передают в руки медиков, чтобы они провели анализ на наличие вируса нового типа.

Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическим листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней.

Исключение составляют лишь водители гражданского и грузового транспорта, перевозчики товаров через границы, экипажи самолетов и поездов.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положени е и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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