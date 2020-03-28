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Румыния контрольно пропускной пункт

Несмотря на коронавирус - граждане Молдовы продолжают въезжать в страну

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (368)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200328/29690157/nesmotrya-na-koronavirus-grazhdane-moldovy-prodolzhayut-vezzhat-v-stranu.html

Тысячи наших соотечественников возвращаются домой - за сутки в республику въехали несколько тысяч человек, ко всем применяются меры повышенного контроля в связи с опасностью распространения в стране COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Внушительно число граждан Молдовы, котьрые вернулись на родину за минувшие сутки. Официально в страну въехали 2340 обладателей молдавских паспортов, из которых 1315 пересекли румынско-молдавскую границу, 576 человек пересекли рубеж со стороны Украины, 449 прилетели чартерными рейсами. Такие данные опубликованы Пограничной полицией Молдовы. 

Наиболее загруженными оказались КПП в Леушенах, который пропустил 830 человек, в Международном аэропорту Кишинева (449 человек), Скуленах (231 человек), Тудоре (214 человек), Джурджулешть (199 человек).

Общее число граждан, прибывших в страну или покинувших ее за сутки составило 3668 человек - все они прошли через сканирование на тепловизоре, 340 человек, состояние которых вызвало обоснованные подозрения у пограничников, заполнили эпидемиологические листки.

Пограничная полиция охраняет порядок в Международном аэропорту Кишинева.
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Как граждане Молдовы проходят специальный контроль на границе - видео

Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы страны предпринимают все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения вируса нового типа на территории страны. 

В частности, на границах страны изолируют граждан с явными признаками острых респираторных заболеваний, после чего их передают в руки медиков, чтобы они провели анализ на наличие вируса нового типа. 

Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическим листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней. 

Исключение составляют лишь водители гражданского и грузового транспорта, перевозчики товаров через границы, экипажи самолетов и поездов.

Коронавирус в Молдове

Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Еще два КПП на границе Молдовы приостанавливают деятельность
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (368)

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Теги:
статистика, въезд, пограничники, граждане, Молдова


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