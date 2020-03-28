В Молдове выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Молдове достигло 231 человека.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В Молдове подтвердились еще 32 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

"На протяжении дня обработан 231 образец, в результате подтвердились 32 случая инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

В двух случаях речь идет об "импорте" инфекции из Великобритании и Румынии. В остальных 30 случаях передача вируса произошла внутри страны. Новые инфицированные выявлены в Кишиневе, Штефан-Водэ, Сороках, Яловенах, Новых Аненах, Кагуле, Хынчештах.

Премьер-министр Ион Кику выразил надежду, что, при соблюдении всех норм эпидемической безопасности в республике удастся избежать всплеска эпидемии.

"Сценарий, при котором может произойти всплеск заболеваемости, удастся избежать, не стоит паниковать, главное - соблюдать все правила, главное - дисциплина", - заявил премьер-министр.

В этой связи Кику обратился к служителям православной Церкви с просьбой не привлекать верующих на службы в воскресенье.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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