Эпидемическая ситуация в Молдове - Минздрав представил подробности

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. На данный момент в республике выявлено 231 заражение вирусом нового типа. Об этом на брифинге в воскресенье заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
Чиновница отметила, что внутри страны есть много подозрений на коронавирус, а число инфицированных может вырасти.
Из имеющегося на сегодняшний день 231 случая заражения в 58-и вирус был привезен из-за рубежа, а в 173 - передан внутри страны.
Число граждан, проходящих лечение от вируса нового типа в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ составило 126 человек, 91 из них - в состоянии средней степени тяжести, 35 - в удовлетворительном.
Коронавирус в Молдове
В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.
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