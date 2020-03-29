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Больнице имени Тома Чорбэ.

Эпидемическая ситуация в Молдове - Минздрав представил подробности

© Sputnik /
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (378)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200329/29697240/epidemicheskaya-situatsiya-v-moldove-minzdrav-predstavil-podrobnosti.html

За ночь новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано - об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. На данный момент в республике выявлено 231 заражение вирусом нового типа. Об этом на брифинге в воскресенье заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Чиновница отметила, что внутри страны есть много подозрений на коронавирус, а число инфицированных может вырасти.

Из имеющегося на сегодняшний день 231 случая заражения в 58-и вирус был привезен из-за рубежа, а в 173 - передан внутри страны.

Число граждан, проходящих лечение от вируса нового типа в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ составило 126 человек, 91 из них - в состоянии средней степени тяжести, 35 - в удовлетворительном. 

Коронавирус в Молдове

Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
© Sputnik / Iliya Pitalev
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (378)

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Теги:
Минздрав, Молдова


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