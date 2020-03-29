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Prim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au semnat Declarația Comună pentru Parteneriat Strategic

На Moldexpo создадут больницу - подтвердились еще 32 случая COVID-19

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200329/29699900/v-moldove-vyyavili-novykh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 263-х.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Молдове подтвердились еще 32 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику на брифинге в воскресенье.

© REUTERS / Remo Casilli
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В  одном случае речь идет об "импорте" инфекции из Болгарии. В остальных случаях передача вируса произошла внутри страны. Новые инфицированные выявлены в Кишиневе (9 случаев), Штефан-Водэ (4), Сынджерей (3), Сороках (3), Кагуле (2), Тараклии (2), Яловенах (1), Ниспоренах (1), Приднестровье (7).

Выздоровели полностью за минувшие 24 часа двое пациентов, 250 находятся на лечении в медучреждениях.

Премьер-министр заявил, что власти проанализировали ситуацию с распространением коронавируса на территории Молдовы, в частности - проблему размещения новых заразившихся граждан.

"На данный момент есть ряд медицинских учреждений, готовых к приему пациентов, и в Кишиневе, и в Бельцах, и других регионах страны. В Кишиневе должен быть создан лечебный центр, который разместят на территории МВЦ Moldexpo", - заявил Кику.

Предусмотрено, что на каждого пациента будет приходиться по 7-8 квадратных метров в этом импровизированном медучреждении. Оборудование новой больницы должно завершиться к среде-четвергу следующей неделе. 

Премьер-министр обратил внимание, что служители Церкви в святой для большинства граждан Молдовы период Великого Поста закрыли двери обителей, не привлекая мирян к службам. Но не все, по словам  Кику, вняли призыву, понадобилось привлекать полицию.

"Я благодарю служителей церкви, которые подчинились требованиям властей. Многие сегодня, в воскресенье, молились дома", - отметил глава кабмина.

Премьер также подчеркнул, что в ночь с субботы на воскресенье ряд увеселительных заведений работали. В этом случае также потребовалась помощь полиции.

Кику призвал к гражданской ответственности жителей страны - сообщать своевременно в органы правопорядка о нарушениях карантина.

Коронавирус в Молдове

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© REUTERS / Andreas Gebert
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)

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Теги:
эпидемия, Молдова, коронавирус


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