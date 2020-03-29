На Moldexpo создадут больницу - подтвердились еще 32 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Молдове подтвердились еще 32 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику на брифинге в воскресенье.
В одном случае речь идет об "импорте" инфекции из Болгарии. В остальных случаях передача вируса произошла внутри страны. Новые инфицированные выявлены в Кишиневе (9 случаев), Штефан-Водэ (4), Сынджерей (3), Сороках (3), Кагуле (2), Тараклии (2), Яловенах (1), Ниспоренах (1), Приднестровье (7).
Выздоровели полностью за минувшие 24 часа двое пациентов, 250 находятся на лечении в медучреждениях.
Премьер-министр заявил, что власти проанализировали ситуацию с распространением коронавируса на территории Молдовы, в частности - проблему размещения новых заразившихся граждан.
"На данный момент есть ряд медицинских учреждений, готовых к приему пациентов, и в Кишиневе, и в Бельцах, и других регионах страны. В Кишиневе должен быть создан лечебный центр, который разместят на территории МВЦ Moldexpo", - заявил Кику.
Предусмотрено, что на каждого пациента будет приходиться по 7-8 квадратных метров в этом импровизированном медучреждении. Оборудование новой больницы должно завершиться к среде-четвергу следующей неделе.
Премьер-министр обратил внимание, что служители Церкви в святой для большинства граждан Молдовы период Великого Поста закрыли двери обителей, не привлекая мирян к службам. Но не все, по словам Кику, вняли призыву, понадобилось привлекать полицию.
"Я благодарю служителей церкви, которые подчинились требованиям властей. Многие сегодня, в воскресенье, молились дома", - отметил глава кабмина.
Премьер также подчеркнул, что в ночь с субботы на воскресенье ряд увеселительных заведений работали. В этом случае также потребовалась помощь полиции.
Кику призвал к гражданской ответственности жителей страны - сообщать своевременно в органы правопорядка о нарушениях карантина.
Коронавирус в Молдове
В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.
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