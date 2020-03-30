Сотрудник агентства по безопасности пищевых продуктов заражен COVID-19

При выявлении первых случаев заражения коронавирусом в Молдове администрация агентства распорядилась ежедневно проверять температуру сотрудников при входе в здание учреждения.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Сотрудник центрального офиса Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) заражен COVID-19.

Информацию для Sputnik Молдова подтвердил генеральный директор агентства Владислав Котич. По его словам, люди, которые контактировали с зараженным, находятся на карантине под контролем семейных врачей.

Состояние их здоровья стабильно, без проявления симптомов заражения.

В настоящее время сотрудник ANSA проходит лечение в одной из столичных больниц.

Также Котич сообщил, что в центральном офисе агентства, расположенном в Кишиневе на улице Пушкина, в этот период находятся лишь генеральный директор, заместители директора и по одному представителю из каждого ведомства.

"Не все сотрудники находятся на карантине, часть из них находится на дому в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, принятым на прошлой неделе", - уточнил он.

Территориальные отделения ANSA обеспечены термометрами и дезинфицирующими средствами, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса.

Администрация ANSA призывает граждан соблюдать социальную дистанцию и меры, с помощью которых можно остановить распространение COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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