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Сотрудник агентства по безопасности пищевых продуктов заражен COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Коронавирус - 2020
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200330/29705963/sotrudnik-agentstva-po-bezopasnosti-pischevykh-produktov-zarazhen-COVID-19.html

При выявлении первых случаев заражения коронавирусом в Молдове администрация агентства распорядилась ежедневно проверять температуру сотрудников при входе в здание учреждения.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Сотрудник центрального офиса Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) заражен COVID-19.

Информацию для Sputnik Молдова подтвердил генеральный директор агентства Владислав Котич. По его словам, люди, которые контактировали с зараженным, находятся на карантине под контролем семейных врачей.

Медицинская маска в руке врача
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Состояние их здоровья стабильно, без проявления симптомов заражения.

В настоящее время сотрудник ANSA проходит лечение в одной из столичных больниц.

Также Котич сообщил, что в центральном офисе агентства, расположенном в Кишиневе на улице Пушкина, в этот период находятся лишь генеральный директор, заместители директора и по одному представителю из каждого ведомства.

"Не все сотрудники находятся на карантине, часть из них находится на дому в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, принятым на прошлой неделе", - уточнил он.

Территориальные отделения ANSA обеспечены термометрами и дезинфицирующими средствами, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса.

Администрация ANSA призывает граждан соблюдать социальную дистанцию и меры, с помощью которых можно остановить распространение COVID-19.

Скорая помощь
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)

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