Ученые выяснили, как вылечиться от коронавируса без лекарств

Согласно предварительным данным, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, после выздоровления у людей наблюдается устойчивый иммунный ответ, как при гриппе.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Австралийские учёные выяснили, что организм людей с хорошим иммунитетом в силах самостоятельно справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает специализированный журнал Nature Medicine.

Медики пришли к такому выводу после наблюдения за 47-летней жительницей китайского Уханя, у которой не было патологических заболеваний и вредных привычек.

После приезда в Австралию женщина была госпитализирована с симптомами коронавируса. В частности, у нее были слабость, одышка, сухой кашель и высокая температура.

Отмечается, что в больнице врачи не назначили китаянке антибиотики или противовирусные препараты. При этом для поддержания водного баланса в организме ей внутривенно вводили жидкость.

В результате пациентка полностью излечилась от коронавируса через 2 недели.

По словам ученых, анализ крови женщины продемонстрировал увеличение клеток иммунной системы, что характерно во время борьбы организма с обычным гриппом.

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — сказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.

Она подчеркнула, что исследование является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления.

Пандемия коронавируса в мире

ВОЗ объявила во всем мире пандемию коронавируса в середине марта.

Согласно данным на 30 марта, коронавирусом болеют свыше 723,3 тысячи человек в 199 странах и независимых территориях. Жертвами заболевания стали почти 34 тысячи пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в республике достигло 298 человек. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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