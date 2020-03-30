От коронавируса скончался автор всемирно известного хита

Песня I Love Rock 'n' Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В Нью-Йорке от коронавируса скончался певец и композитор Алан Меррилл, один из авторов хита I Love Rock N Roll. Ему было 69 лет. О смерти музыканта сообщила в соцсетях его дочь Лаура Меррилл.

"Коронавирус забрал моего отца сегодня утром. Мне дали 2 минуты, чтобы попрощаться. Он казался умиротворенным, и когда я ушла, все еще оставался проблеск надежды, что он не будет короткой строкой в правой части экрана новостей CNN или Fox", - написала дочь музыканта.

Лаура призвала людей серьезно отнестись к соблюдению мер, призванных бороться с коронавирусом.

"Прошу вас отнестись к этому серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают. Вы не думаете, что это случится с вами или вашей крепкой семьей. Оставайся дома, если не для себя... для других. Эта вещь реальна", - пишет в своем эмоциональном послании девушка.

Алан Меррилл родился 19 февраля 1951 года. Был американским вокалистом, гитаристом, автором песен, актером. В начале 1970-х годов исполнитель стал первым жителем Запада, получившим статус поп-звезды в Японии.

Он был соавтором и ведущим вокалистом первой выпущенной версии песни "I Love Rock'n'Roll", записанной британской группой "Arrows" в 1975 году.

Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер.

Она откликнулась на известие о смерти Меррилла в своем Instagram, разместив фото своего кумира в молодости.

"Я направляю мои мысли и любовь к его семье, друзьям и музыкальному сообществу в целом. Я до сих пор помню, как смотрела Arrows по телевизору в Лондоне и была потрясена песней, которая кричала о том, чтобы стать хитом", - написала она.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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