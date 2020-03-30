Додон рассказал, кого в Молдове проверяют на коронавирус

Глава государства сообщил, что на данный момент динамика развития эпидемии в стране пошла по более благоприятному сценарию в сравнении с оценками зарубежных специалистов.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что в стране на наличие коронавируса проверяют не только тех, кто находится в тяжелом состоянии.

"Мы, в республике Молдова, проверяем всех, кто обращается с симптомами. Число тех, которых ежедневно тестируют, выросло до 200 человек и более ", - подчеркнул глава государства.

Додон также уточнил, что количество тест-систем на выявление COVID-19 на данном этапе достаточно.

Президент выразил надежду, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность о приобретении в Китае еще 100 тысяч тест-систем для Республики Молдова.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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