Эксклюзив Sputnik: граждане Молдовы - об условиях жесткого карантина в Англии

В Великобриатнии, где бушует коронавирус, введены условия жесткого карантина, наши соотечественники, живущие и работающие в этой стране поведали о том, как справляются с вынужденными ограничениями.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. В Великобритании, где эпидемическая ситуация с угрозой распространения коронавируса одна из наиболее серьезных, введены жесткие условия карантина.

Жители ряда городов вынуждены находиться в самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких от опасности вируса нового типа. Среди них и много граждан Молдовы, временно живущих и работающих в ряде британских городов. Корреспонденты Sputnik Молдова связались с соотечественниками. Семья Рашковских - Анна и Михаил живут и работают в Англии уже несколько лет. Они рассказали, как справляются с введенными британскими властями ограничениями.

"До введения карантина в городе Линкольне был хаос - жители скупали с полок супермаркетов все продовольственные товары, почти все магазины были пустыми. Карантин у нас ввели 23 марта, после этого из дома выпускают лишь ограниченными группами, по 2-3 человека, и лишь в магазин, или в аптеку", - рассказал Михаил. © AFP 2019 / Miguel Medina Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом

При этом, по словам собеседника, полиция внимательно следит, чтобы все, вышедшие на улицу люди, соблюдали дистанцию в 2 метра друг от друга.

"Предприятия все в городе закрыли, работают лишь пищевые, производящие продукты первой необходимости. Сидим дома "за свой счет". Неизвестно, сколько это продлится, но хотелось бы, чтобы недолго. В другом случае мы окажемся в непростой ситуации. И домой не уехать, и здесь не заработать", - уточнил собеседник.

Те же немногие жители Линкольна, которым необходимо ходить на работу, должны по первому требованию сотрудников полиции показать специальный разрешительный документ, временно выданный на период действия карантина.

"Я слышала, что и в Кишиневе медицинских масок не хватает. В Линкольне - та же самая ситуация. Когда спросила в аптеке, есть ли маски, фармацевты улыбнулись и сказали: "Были бы - носили сами", - негодует Анна.

Все детские сады и школы в городе закрыты на карантин и пока власти не говорят, когда возобновится учебный процесс. Дети сидят дома, добавила собеседница.

"Хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось. Домой на Пасху, естественно, не прилетим. Авиабилеты продаются лишь с 15 мая. Будем отмечать святые праздники по "Скайпу" - так же, как и многие соотечественники, застрявшие за пределами Молдовы в этой ситуации", - с сожалением подытожила Анна.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19 и четыре гибели из-за коронавирусной инфекции. В республике зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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