Полезные советы - как обезопасить себя от заражения COVID-19

Подавляющее большинство граждан Молдовы находятся дома в условиях карантина, однако следует помнить о том, что даже выходя в магазин или аптеку, надо соблюдать строгие правила гигиены.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила - на улицу граждане Молдовы могут выходить лишь при наличии удостоверения личности (buletin) и только при острой необходимости - к примеру, в аптеку или продовольственный магазин за продуктами. При этом, нахождение в группе от 4 лиц и более (за исключением близких родственников) запрещается.

Между тем, даже выходя за продуктами или в магазин, граждане страны должны помнить о мерах предосторожности, чтобы не подхватить вирус нового типа.

Предупрежден - значит вооружен

В большинстве магазинов установлены дезинфицирующие средства на спиртовой основе, которыми следует неукоснительно обрабатывать руки при входе в маркет. При этом нужно помнить и о соблюдении дистанции в полтора-два метра друг от друга, находясь в магазине или в аптеке.

Особо стоит обходить людей, у которых присутствуют симптомы острых респираторных заболеваний - кашель, насморк и т.п.

Врачи-инфекционисты утверждают - находясь на улице во время эпидемической ситуации с COVID-19, ни в коем случае нельзя трогать руками нос, рот и глаза, так как вирус может поразить человека, допустившего такую вольность.

Тщательно следует соблюдать гигиену дыхания, находясь с другими людьми в закрытом помещении. Чихать или кашлять можно, прикрывая нос и рот одноразовой салфеткой, в крайнем случае - локтевым сгибом рукава одежды.

При малейших симптомах недомогания не стоит даже помышлять о выходе из дома. Если человек чувствует осложненное дыхание, у него присутствует субфебрильная температура тела, следует немедленно сообщить врачу об этом по телефону. Самолечение следует полностью исключить.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, вторая, работник скорой помощи, - 27 марта, а еще один пациент, мужчина, умер 31 марта. В Приднестровье сообщили о смерти 55-летней тираспольчанки - анализ на COVID-19 был готов уже после того, как она скончалась.

В Молдове зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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